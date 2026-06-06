Toni Ten: "La final va a estar en los detalles"
El entrenador de Estudiantes valoró su victoria en semis contra Oviedo y el duelo en la gran final contra el Leyma
El histórico Estudiantes será el rival del Básquet Coruña en la final por el ascenso a Liga Endesa. El equipo madrileño se impuso al Oviedo en la segunda semifinal por 79-71. Así valoró su entrenador, Toni Ten, el encuentro y la final de mañana.
Valoración (Sergi). "Muy contentos por haber pasado a la final. Enhorabuena al Oviedo por su temporada. Hemos tenido un inicio regular, pero nos hemos sobrepuesto y poco a poco hemos entrado en partido. Cuando nos hemos sentido más cómodos, nos ha permitido distanciarnos en el marcador y aguantar. Ahora a descansar y pensar en el partido de mañana".
Valoración (Toni). "Hemos enfocado muy mal el inicio y ellos han salido con muchísima agresividad. Nos hemos ido un poco del partido con tanto 1 contra 1. Hemos salido menos enérgicos y menos concentrados que ellos. A partir de ahí hemos aumentado nuestra intensidad defensiva y hemos liberado triples. Creo que hemos dominado esos 15 minutos y ha seguido en el tercer cuarto, aunque no nos podíamos distanciar porque Oviedo necesita muy poco para anotar. La capacidad de anotar de tres era la clave para irnos en el marcador. Con 13 arriba nos hemos empezado a pegar tiros en el pie, nos ha pasado de todo, pero hemos tenido ese temple al final y hemos podido sacar el partido que creo que merecíamos".
Inicio de partido (Toni). "Volver a los básicos y al plan de partido. No estaba pasando nada que no supiéramos que fuera a pasar. Hemos iniciado con poca capacidad de pase desde el pick&roll. Hay muchos partidos que se inician 'mal' por lo que sea. Tienes que volver a sentarlos y centrarlos en el plan de partido".
Final contra el Leyma (Sergi). "Hasta el momento no teeníamos nada preparado, pero ahora sabemos que es Coruña. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero estamos preparados y tenemos herramientas.
Final contra el Leyma (Toni). "Espero un partido tremendamente complicado y han hecho un partido muy sólido contra Palencia. Venimos con muchísima ilusión y ganas de jugar y ganar. Es un equipo con un ritmo muy grande, con mucha verticalidad en los primeros segundos, con defensas muy agresivas a balón. El primer paso es igualar ese físico, esa agresividad defensiva y ese ritmo en ataque. En ese momento ganaremos mucho para poder hacernos con el partido".
Momento de forma y rotación ampliada (Toni). "Hemos solventado como hemos podido. Ahora estamos jugando con once, ha habido muy poca parte de la temporada que hemos podido jugar con once. Ahora tenemos una plantilla muy larga que nos da muchas posibilidades. Creo que, a medida que hemos ido incorporando gente, recuperando y poniéndolos más próximos a su nivel, hemos ido mejorando. Mañana nos va a exigir mucha rotación".
Experiencia en finales (Sergi). "Con la importancia que tiene esa final. Creo que son partidos muy diferentes entre sí. Como equipo isitante nos quitamos un poquito esa presión, nos sentimos muy respaldados. No hace falta que brille un día uno porque tenemos la capacidad todos de ser importantes. Lo único que quiero es que nos recuperemos bien y mañana estemos al 100%".
Partidos contra el Leyma esta temporada (Toni). "Que no vaya como ninguno de los dos anteriores. Creo que vamos a estar bien físicamente, son jugadores con experiencia. Va a estar en detalles, en controlarles el ritmo, que no puedan tirar en los primeros segundos y que podamos atacar bien su defensa de bloqueo directo. También en la fuerza mental, porque es una final. Tengo un equipo con experiencia y ayudados por mucho azul de Estudiantes que hay aquí".