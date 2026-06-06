Estudiantes supera al Oviedo (79-71) y se cita con sus urgencias

Jayson Granger fue el máximo anotador del conjunto colegial con 16 puntos FEB/ALBERTO NEVADO

Estudiantes es el último escollo que separa al Básquet Coruña de la ACB. No es poca cosa. Por historia, urgencias y potencial. Estamos ante un grande del baloncesto español, un club de patio de colegio que ha jugado una Final Four, pero europea. De Estambul a A Coruña han pasado muchas cosas, por ejemplo algún descenso que se evitó fuera de la cancha y una caída final, la primera de la historia, que mantiene al equipo cinco largos años lejos de la máxima categoría. Ahora tras dejar atrás a Oviedo (79-71) se las verá este domingo con el Leyma Básquet Coruña (19.00 horas) por una plaza en la ACB.

La sucesión de tropiezos en su intento de dar el salto de categoría le ha enseñado al equipo que nada es sencillo en el segundo escalón del baloncesto español. Pero a su cita en esta semifinal llegó con retraso. Catorce minutos tardó en llegar el equipo colegial a su partido en el Coliseum, el tiempo que tardó en enjugar la ventaja inicial que había construido Oviedo en un soberano repaso que le disparó en el marcador hasta un impactante 7-20. Tuvo que picar piedra sin balón Estudiantes mientras le entraban los tiros y hacía valer la profundidad de su banquillo. Hasta que de pronto, casi de la nada, derribó la puerta y entró en la semifinal a lo grande, con tres triples de Granger en menos de un minuto. Para el veterano charrúa (hijo de un jugador estadounidense y una atleta uruguaya) que hizo carrera en varios grandes del baloncesto continental subir a Estudiantes es casi una cuestión de honor: fue en el Ramiro donde inició sus pasos en Europa y fue con el equipo al que ha regresado para cerrar su carrera con el que se hizo un nombre. Acabó el partido con 16 puntos y 5 asistencias.

El Básquet Coruña gana una carrera de fondo hacia la final (92-81) Más información

Pero Estudiantes es mucho más que Granger. Es una rotación de once piezas que le da al coach Toni Ten múltiples soluciones. Oviedo las padeció a pesar de que fue constante en la brega. El equipo asturiano creció desde el triple, faceta en la que son unos maestros. Hasta que gripó y se quedó en manos de Parham y Townes, dos playmakers que antes del descanso acapararon 18 de los 32 tiros a canasta del equipo.

A Oviedo le dolió la remontada del rival, que pasó de un 26-28 a un 35-28 en un abrir y cerrar de ojos. Y mal que bien se sostuvo hasta el descanso (46-39), pero ya siempre estuvo por detrás por más que se revolviese a lomos de sus dos estrellas y de una afición entregada que superó en número a la Demencia del Ramiro. A falta de un minuto para el final del tercer cuarto Oviedo seguía ahí, cinco abajo tras un par de ingenios de Parham (62-57). Lo arregló Estudiantes con cuatro puntos, dos de Lottanna sobre la bocina, para recuperar el sosiego en el marcador para iniciar el último cuarto (66-57).

Los diez últimos minutos fueron una batalla. Un triple del esloveno Duscak apretó el marcador (66-60) y en la posesión posterior Estudiantes no fue capaz de tirar a canasta. La grada oviedista estalló. Faure apretó aún más el marcador y puso a Oviedo cuatro abajo, que fueron tres tras una técnica anotada. Estudiantes, que se había visto ganador, vio cómo hasta tres veces bombardeó su rival el aro con tres triples que hubieran valido el empate. Llegó la técnica en sentido contrario entre un criterio arbitral discutido por la grada, también por Javi Rodriguez, el técnico gallego de Oviedo.

Previa | La cenicienta ovetense desafía a un Estudiantes ansioso por abandonar la B Más información

No hubo una manifestación clara, pero es probable que a la grada naranja le atrajese la idea de una remontada que dejase a Estudiantes fuera de la final. Lo intentó Oviedo, que con uno de los presupuestos más bajo de la categoría, ha mirado de igual a igual a los mejores. A tres minutos del final un triple de Stumbris llevó la ventaja diez arriba de nuevo. Silverio pareció que ponía la puntilla (76-63) con poco más de dos minutos por jugar. No fue así. Oviedo regresó con un parcial 0-8 y un tiro para ponerse a rebufo que no embocó. Pero apretó a Estudiantes hasta el final.

Estudiantes 79-71 Oviedo

Estudiantes: Niang (5), McGrew (5), Garino (6), Silverio (10), Granger (16) - cinco inicial- Salin (2), García Calvo (11), Giovanetti, Hugo López (6), Stumbris (8) y Lotana Nwogbo (10),

Oviedo: Townes (15), Faure (4), Parham (23), Nwaokorie (6), Lobaco (8) - cinco inicial- Duscak (7), Shelist (3), Hermanson y Cosialls (5).

Árbitros: Lezcano, Quintas, Lema. Eliminaron por cinco faltas a Silverio

Incidencias: segunda semifinal de la Final Four de Primera FEB disputada en el Coliseum de A Coruña.