En directo: Leyma Básquet Coruña-Palencia
Los naranjas disputan ante su público la primera semifinal de la Final Four por el ascenso a ACB
38-40
A falta de 26 segundos, otro tiempo muerto de Palencia para preparar su última posesión del primer tiempo, en la que tendrá apenas un segundo para lanzar a canasta
38-40
Intercambio de triples entre Pacheco y Jakovics. Tiempo muerto de Palencia a falta de 58 segundos para el descanso
35-37
Mate de Kambra, 13 puntos lleva la criatura
35-35
Triiiiiiiple de Jorgensen para responder a la canasta de Kamba
32-33
De nuevo anota tras rebote ofensivo el Leyma, ahora por medio de Jacobo. Impresionante el trabajo de Guillem Jou peleando cada balón
30-33
Suma Vrankic desde el tiro libre. Mete presión la afición del Leyma gritando 'fuera, fuera'
30-31
A la tercera fue la vencida, rebote ofensivo y canasta de Mus Barro
28-31
Sobre la bocina Jakovics, que destroza una gran defensa del Leyma
28-29
Le jugó el 1vs1 Jorgensen a Jakovics y le salió cara al estadounidense del Leyma
26-29
Dos más para Kamba, que lleva 7. Robo y canasta de Xabi Oroz, que fuerza el primer tiempo muerto de Carles Marco. 4:34 para el descanso
26-25
Canastón de Pacheco que acabó con estilo en el aro
24-25
Al vestuario Ily Diop seguido por el doctor y el fisio del Leyma
24-25
Triple de Vucetic. 6 minutos para el descanso
24-22
Dooooos más uno de Guillem Jou, que le devuelve la partida a Vucetic (tercera). Falla el adicional
22-22
Suma desde la línea Vucetic, que le sacó la segunda personal a Guillem Jou
22-21
Segunda de Kunkel. Con dos también Vucetic y Micovic
22-21
Triple de WIntering (el primero de Palencia en el partido) y canasta a la contra
22-16
Suma desde la línea Joe Cremo, que buscó a Tobias Borg en el poste
Inicio
A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro
Final
Acaba el primer cuarto en el Coliseum con el Leyma mandando en el marcador (20-16), a pesar de la última canasta de media distancia de Wintering
20-14
Suma desde la línea Mus Barro, que pide el ánimo del público. Cogió dos rebotes en ataque el Leyma en esta jugada, un aspecto en el que ha igualado la superioridad inicial de Palencia
18-14
Muy listo Jacobo para pillar a la defensa de Palencia despistada y anotar fácil a la contra
16-14
Suma desde la línea Borg. 1:26 para acabar el primer cuarto
16-12
Suma desde la línea Abdou
14-12
Triiiiiiple frontal de Guillem Jou que hace estallar a la parroquia naranja
11-11
Lo empata Jorgensen con un gran 1vs1
9-11
Falla los dos tiros libres Thiam
9-11
Canastón de Wintering. Está dominando claramente el rebote Palencia en los dos aros. El Leyma solo lleva 1 en total y ninguno en defensa
9-9
Rebote en ataque de Palencia y canasta de Kamba, mejor ahora Palencia sobre la pista del COliseum. 5:30 para acabar el cuarto
9-7
Canasta de dos de Kamba, que estaba pisando
9-5
Robó Dídac en la salida de balón de Palencia. Su triple no entró, pero ahí estuvo Jacobo, muy atento para coger el rebote ofensivo y anotar fácil debajo del aro
7-5
Suma desde la línea Jacobo. Protestaron mucho la falta Kamba y la grada palentina
6-5
Canastón de Palencia a la contra. Asistencia espectacular de Kunkel para la finalización en el aire de Kamba
6-3
Suma desde la línea Vrankic
6-2
Canasta de Vrankic a aro pasado (parecieron dobles) a la que responde rápidamente Barro en el otro lado de la pista
4-0
Suma desde la línea Cremo. Ha salido muy activo en defensa el Leyma, que en tres posesiones ha forzado unos 24 segundos y ha firmado un tapón y un robo
2-0
Dos buenas acciones del Leyma para empezar. Fuerza que Palencia se coma la posesión en defensa y luego Jou inaugura el marcador en ataque
Inicio
Arranca la semifinal en el Coliseum!! La primera posesión será para el Palencia
Quintetos
Ya hay quintetos oficiales!! El Leyma sale con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro. Palencia empieza con Jakovics, Kunkel, Kamba, Vrnakic y Armus
Previa
Así fue la salida a la pista del Básquet Coruña
Memoria
¿Cómo fueron los dos partidos de liga regular entre Básquet Coruña y Palencia? En el Coliseum, el Leyma se impuso en un partido marcado por la intensidad y el físico, mientras que en tierras castellanas, Palencia dominó de principio a fin un encuentro que supuso la segunda derrota naranja de la temporada
Rival
Alrededor de 800 aficionados han llegado a A Coruña desde Palencia, una afición que ya se hizo notar también con el recibimiento a su equipo
Recibimiento
Así fue la llegada del Básquet Coruña al Coliseum. Alrededor de 100 personas se citaron en Matogrande para empezar a caldear en ambiente y marcharon hacia el Coliseum, donde se juntaron con otro numeroso grupo para recibir al equipo
Presentación
La puesta de largo oficial tuvo lugar ayer viernes en el ayuntamiento de A Coruña con representantes de las entidades colaboradoras
El rival
Palencia será el escollo a superar si el Leyma se quiere plantar en la gran final por el ascenso. Os dejamos nuestro 1x1 de su plantilla
Recibimiento
Como no podía ser de otra manera, la afición naranja estará con el Leyma en el partido, pero también lo estuvo en las horas previas, organizando un recibimiento con varios cientos de personas
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña a las semifinales de la Final Four contra Palencia? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión de las semifinales por el ascenso entre Básquet Coruña y Palencia