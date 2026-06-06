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Básquet Coruña | Directos

En directo: Leyma Básquet Coruña-Palencia

Los naranjas disputan ante su público la primera semifinal de la Final Four por el ascenso a ACB 

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
06/06/2026 16:25
Semifinal Final Four Leyma Coruña-Palencia
Semifinal Final Four Leyma Coruña-Palencia
Carlota Blanco
Básquet Coruña
38-40
Palencia

38-40

A falta de 26 segundos, otro tiempo muerto de Palencia para preparar su última posesión del primer tiempo, en la que tendrá apenas un segundo para lanzar a canasta

38-40

Intercambio de triples entre Pacheco y Jakovics. Tiempo muerto de Palencia a falta de 58 segundos para el descanso

35-37

Mate de Kambra, 13 puntos lleva la criatura

35-35

Triiiiiiiple de Jorgensen para responder a la canasta de Kamba

32-33

De nuevo anota tras rebote ofensivo el Leyma, ahora por medio de Jacobo. Impresionante el trabajo de Guillem Jou peleando cada balón

30-33

Suma Vrankic desde el tiro libre. Mete presión la afición del Leyma gritando 'fuera, fuera'

30-31

A la tercera fue la vencida, rebote ofensivo y canasta de Mus Barro

28-31

Sobre la bocina Jakovics, que destroza una gran defensa del Leyma

28-29

Le jugó el 1vs1 Jorgensen a Jakovics y le salió cara al estadounidense del Leyma

26-29

Dos más para Kamba, que lleva 7. Robo y canasta de Xabi Oroz, que fuerza el primer tiempo muerto de Carles Marco. 4:34 para el descanso

26-25

Canastón de Pacheco que acabó con estilo en el aro

24-25

Al vestuario Ily Diop seguido por el doctor y el fisio del Leyma

24-25

Triple de Vucetic. 6 minutos para el descanso

24-22

Dooooos más uno de Guillem Jou, que le devuelve la partida a Vucetic (tercera). Falla el adicional

22-22

Suma desde la línea Vucetic, que le sacó la segunda personal a Guillem Jou

22-21

Segunda de Kunkel. Con dos también Vucetic y Micovic

22-21

Triple de WIntering (el primero de Palencia en el partido) y canasta a la contra

22-16

Suma desde la línea Joe Cremo, que buscó a Tobias Borg en el poste

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro

1Q

Final

Acaba el primer cuarto en el Coliseum con el Leyma mandando en el marcador (20-16), a pesar de la última canasta de media distancia de Wintering

20-14

Suma desde la línea Mus Barro, que pide el ánimo del público. Cogió dos rebotes en ataque el Leyma en esta jugada, un aspecto en el que ha igualado la superioridad inicial de Palencia

18-14

Muy listo Jacobo para pillar a la defensa de Palencia despistada y anotar fácil a la contra

16-14

Suma desde la línea Borg. 1:26 para acabar el primer cuarto

16-12

Suma desde la línea Abdou

14-12

Triiiiiiple frontal de Guillem Jou que hace estallar a la parroquia naranja

11-11

Lo empata Jorgensen con un gran 1vs1

9-11

Falla los dos tiros libres Thiam

9-11

Canastón de Wintering. Está dominando claramente el rebote Palencia en los dos aros. El Leyma solo lleva 1 en total y ninguno en defensa

9-9

Rebote en ataque de Palencia y canasta de Kamba, mejor ahora Palencia sobre la pista del COliseum. 5:30 para acabar el cuarto

9-7

Canasta de dos de Kamba, que estaba pisando

9-5

Robó Dídac en la salida de balón de Palencia. Su triple no entró, pero ahí estuvo Jacobo, muy atento para coger el rebote ofensivo y anotar fácil debajo del aro

7-5

Suma desde la línea Jacobo. Protestaron mucho la falta Kamba y la grada palentina

6-5

Canastón de Palencia a la contra. Asistencia espectacular de Kunkel para la finalización en el aire de Kamba

6-3

Suma desde la línea Vrankic

6-2

Canasta de Vrankic a aro pasado (parecieron dobles) a la que responde rápidamente Barro en el otro lado de la pista

4-0

Suma desde la línea Cremo. Ha salido muy activo en defensa el Leyma, que en tres posesiones ha forzado unos 24 segundos y ha firmado un tapón y un robo

2-0

Dos buenas acciones del Leyma para empezar. Fuerza que Palencia se coma la posesión en defensa y luego Jou inaugura el marcador en ataque

1Q

Inicio

Arranca la semifinal en el Coliseum!! La primera posesión será para el Palencia

Previa

Quintetos

Ya hay quintetos oficiales!! El Leyma sale con Cuevas, Cremo, Jou, Micovic y Barro. Palencia empieza con Jakovics, Kunkel, Kamba, Vrnakic y Armus

Previa

Previa

Así fue la salida a la pista del Básquet Coruña

Previa

Memoria

¿Cómo fueron los dos partidos de liga regular entre Básquet Coruña y Palencia? En el Coliseum, el Leyma se impuso en un partido marcado por la intensidad y el físico, mientras que en tierras castellanas, Palencia dominó de principio a fin un encuentro que supuso la segunda derrota naranja de la temporada

Dídac Cuevas entra a canasta entre los jugadores del Palencia Ingus Jakovics y Manu Rodríguez
Dídac Cuevas entra a canasta entre los jugadores del Palencia Ingus Jakovics y Manu Rodríguez
Germán Barreiros
Previa

Rival

Alrededor de 800 aficionados han llegado a A Coruña desde Palencia, una afición que ya se hizo notar también con el recibimiento a su equipo

Recibimiento Final Four Leyma-Palencia
Recibimiento Final Four Leyma-Palencia
Carlota Blanco
Previa

Recibimiento

Así fue la llegada del Básquet Coruña al Coliseum. Alrededor de 100 personas se citaron en Matogrande para empezar a caldear en ambiente y marcharon hacia el Coliseum, donde se juntaron con otro numeroso grupo para recibir al equipo

Recibimiento Final Four Leyma-Palencia
Recibimiento Final Four Leyma-Palencia
Carlota Blanco
Previa

Presentación

La puesta de largo oficial tuvo lugar ayer viernes en el ayuntamiento de A Coruña con representantes de las entidades colaboradoras

Presentación de la Final Four de Primera FEB
Presentación de la Final Four de Primera FEB
Patricia G. Fraga
Previa

El rival

Palencia será el escollo a superar si el Leyma se quiere plantar en la gran final por el ascenso. Os dejamos nuestro 1x1 de su plantilla

El exnaranja Ingus Jakovics, durante el Palencia-Menorca de la fase regular
El exnaranja Ingus Jakovics, durante el Palencia-Menorca de la fase regular
VÍctor Quintana
Previa

Recibimiento

Como no podía ser de otra manera, la afición naranja estará con el Leyma en el partido, pero también lo estuvo en las horas previas, organizando un recibimiento con varios cientos de personas

Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña a las semifinales de la Final Four contra Palencia? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Caio Pacheco marca jugada en el Básquet Coruña-Palencia de la primera vuelta liguera (82-75)
Caio Pacheco marca jugada en el Básquet Coruña-Palencia de la primera vuelta liguera (82-75)
Germán Barreiros
Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión de las semifinales por el ascenso entre Básquet Coruña y Palencia

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