El 1x1 del Básquet Coruña contra el Palencia: Pacheco, Jorgensen y Jacobo tiran del carro

Calio Pacheco, durante la semifinal en la que fue el jugador más valorado Carlota Blanco

Estas son nuestras notas y la valoración uno por uno de los jugadores del Básquet Coruña en el triunfo ante el Palencia para avanzar a la final por el ascenso a ACB

7 DÍDAC CUEVAS

Negado en el tiro (ni siquiera cayó su habitual triple lejano en un momento oportuno), el barcelonés se empleó a fondo en la defensa a un Jakovics, que le supera físicamente. Haber conseguido que este emparejamiento acabase en tablas resultó muy importante.

9 PAUL JORGENSEN

El Príncipe Harry de Harlem demostró este sábado que le va la marcha. Presentó una muy buena copia de su mejor versión, la que ofreció en la Final Four 2024-25. Anotó (3 de 6 en triples), defendió (2 robos), ayudó en el rebote (4) y, casi más importante, brilló cuando el equipo lo necesitaba.

7 GUILLEM JOU

De más menos, a causa de las faltas, uno de los sacrificios que hizo por el bien del colectivo. El otro fue lidiar atrás con varios rivales. Le costó ante el atlético Kamba, pero cumplió de sobra contra sus otros pares.

10 CAIO PACHECO

Soberbia actuación de internacional brasileño. No solo en ataque, donde supo encontrar ventajas y las (pocas) debilidades tanto del Palencia como de sus defensores. Tiró de cine (5 de 8 desde la larga distancia), ayudó en el rebote (4) y defendió como nunca.

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8 ILIMANE DIOP

Un problema físico mediado el segundo cuarto hizo saltar la alarma naranja. Volvió al parqué, y cuando lo hizo, se puso el partido por montera durante unos minutos mágicos, después de unos malos del equipo. Bien en la defensa a sus pares y en las ayudas.

7 JOE CREMO

Él no pudo con Kukel y Kunkel no pudo con él. Solo que el escolta del Leyma supo guardarse de las faltas. Y sacar un montón (9), gracias a las cuales anotó diez tantos. Además, repartió un par de asistencias.

8 MUS BARRO

Más importante en tareas defensivas y reboteadoras (4 en defensa y el mismo número en ataque) que en anotación, pese a empezar muy bien el partido en ataque. También recuperó un par de balones.

7 STRAHINJA MICOVIC

Otro que se sacrificó por el bien del equipo. Apenas miró al aro. Básicamente, lo hizo por necesidad, contuvo a Vrankic durante muchos minutos y en ataque sus movimientos sin balón abrieron huecos para sus compañeros.

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7 ABDOU THIAM

En un partido duro, el senegalés aportó dureza, ayudó mucho a cerrar el rebote defensivo, capturó 3 y anotó sus puntos desde los 4,60 metros. No intentó ningún lanzamiento en juego.

8 JACOBO DÍAZ

Omnipresente. Por momentos pareció haber más de un Jacobo Díaz sobre el rectángulo. Un rebote de ataque por aquí, otro por allá... La principal fuente de su docena de puntos anotados, que aderezó con 7 capturas bajo los aros.