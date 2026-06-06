Carles Marco: "Nos merecíamos el poder disputar la final"

Carles Marco durante la semifinal de la Final Four Leyma Coruña-Palencia Carlota Blanco

Tuvo que remar durante una batalla larguísima, pero el Básquet Coruña disputará mañana la final por el ascenso a ACB tras imponerse en las semifinales de la Final Four al Palencia. Así valoraron el partido los entrenadores de ambos equipos, Carles Marco y Natxo Lezkano.

Carles Marco

Valoración. "Felicitar a Palencia primero. El partido ha sido clave a partir del tercer cuarto, que se han puesto siete arriba el dominio de nuestro rebote defensivo. Era una de las cosas que teníamos en mente, que no nos cogieran rebote ofensivo y sacaran la pelota fuera para tirar de tres. Hemos defendido bien, pero nos cogían el rebote. Nuestra resiliencia como equipo ha hecho que siguiéramos defendiendo bien, hemos estado con confianza. Ily ha cambiado el partido con ese 8-0 y nos hemos puesto por delante con el apoyo de nuestra gente. Mañana necesitaremos su apoyo. Muy contento porque nos merecíamos el poder disputar la final, tanto ellos como nosotros. Hemos sido dos equipos muy consistentes, pero estando aquí en casa nos hemos dado la oportunidad de volver a jugar".

Reacción cuando se ponen 7 arriba. "Ahí estábamos preocupados, pero hemos empezado a correr un poquito más. El poder cerrar nuestro rebote y atacar contra transición, Ily nos ha desatascado un poquito. Puede que fuera una de las claves, pero somos un equipo que compite bien".

Preferencia rival. "No, los dos son muy buenos equipos. Ya sabéis mi pasado, he estado 3 años en Oviedo. Me gustaría que estuvieran ellos, pero no porque sean mejor o peor equipo. Me da igual; el que gane, bienvenido sea. Poder pensar eso es que estamos aquí".

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Estado físico. "La exigencia es máxima, pero veremos. Confío mucho en nuestro cuerpo médico y fisios. Cierta preocupación con los jugadores, alguno no ha podido acabar y otro ha notado alguna cosilla".

Descanso. "Estos chicos han jugado con dolores, infiltrados... Ily en el descanso le han infiltrado el tobillo. Tienen ganas de que las cosas les vayan bien y es fantástico entrenar a jugadores así, con estas ganas y que ponen el bien del equipo por encima de todo".

Atacar el aro."Estábamos jugando parados. Nosotros tenemos un identidad y ellos lo han hecho muy bien yendo al rebote y parándonos el contraataque. Cuando jugamos parados, no tocamos pintura. Ha sido un poquito decirles que saben cómo jugamos bien. No entrenamos jugando 24 segundos con todos mirando, tenemos el talento de ser verticales, atacar e ir al rebote para tener segundas opciones".

Natxo Lezkano

Valoración. "Coruña se merece estar ahí por hoy y por la temporada que ha hecho. Hay un factor claro que es el rebote ofensivo y con tantas posesiones más el acierto de la segunda parte ha sido determinante. Hemos intentado hacer un buen trabajo, hemos llegado por delante al descanso y en el tercer cuarto, pero ellos han estado muy físicos, agresivos y dominando el rebote. En algún momento hemos estado cerca, pero ahí no estuvimos muy finos".

Siete arriba. "Quedaba mucho, pero ha sido un momento importante. Ellos han estado bien y han recuperado rápido. El partido se ha vuelto a poner igualado. Hubo otro momento, creo que más decisivo, cuando fallamos una bandeja en que nos hemos venido abajo. Es un cómputo de cosas".

No caerse mentalmente. "El baloncesto es un juego de estados de ánimo. En ese momento de fallar la bandeja veníamos con un empuje muy bueno y quizás hubiera cambiado el partido. A veces una acción cambia el partido. Quedaba mucho tiempo y podía haber pasado de todo".

Pérdidas. "Las 3 primeras jugadas del partido han sido 3 pérdidas. Luego 5 contra Coruña está muy bien. Son un equipo muy físico y que juega con mucho contacto. Tener 5 pérdidas en 38 minutos es estar muy bien. Eso creo que los dos equipos lo hemos hecho muy bien, era algo de esperar que los dos cuidásemos el balón".

Ambiente. "Agradecer a la gente de Palencia que ha venido. Si la gente de Palencia se va, se va a quedar el pabellón bastante vacío. Ha sido muy emocionante al llegar. Estoy seguro de que están muy orgullosos del equipo que lleva el escudo y el nombre de su ciudad. Mucha gente de Coruña que hace que este formato, que no me gusta demasiado, sea un espectáculo muy chulo sobre todo jugarlo y estar abajo. Estábamos fuera de casa, pero no me ha parecido que estuviéramos tan fuera por el aliento de los nuestros. Felicitar a Coruña porque han traído muchísima gente".