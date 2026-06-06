Caio Pacheco: "El trabajo no está hecho, nos falta una"

Caio Pacheco ataca la defensa de Tobias Borg Carlota Blanco

La victoria del Básquet Coruña sobre Palencia en las semifinales de la Final Four de Primera FEB tuvo un protagonista claro en el plano ofensivo: Caio Pacheco. Al contrario que en la mayoría de encuentros de esta temporada 2025-26, el partido de este sábado sí contó con una estrella naranja que brilló por encima del resto y esa fue la del brasileño, que anotó 25 puntos.

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Caio acompañó a Carles Marco en la rueda de prensa posterior al encuentro y valoró de la siguiente manera el choque: "Creo que fue un grandísimo partido, en el que los dos equipos nos merecíamos estar. Sabíamos que Palencia vendría muy agresivo. Ellos nos hicieron mucho daño con el rebote en el primer tiempo y cuando pudimos corregir eso y ser nosotros, pudimos abrir la ventaja que nos hizo ganar al final. Palabras buenas para Palencia que hizo una tremenda temporada. El trabajo no está hecho, nos falta una".

El base brasileño del Leyma no tuvo el mejor inicio de partido de su carrera, con un 0/2 en los más de seis minutos que disputó en el primer cuarto. Sin embargo, supo redimirse para destacar en el plano individual: "Este equipo compite y tenemos muy claro que el partido es muy largo. A la manera que jugamos, vamos a tener parciales positivos y negativos. Empecé así el partido, pero con la confianza que me dan para seguir tirando, tuve la suerte de que me ha salido al final. Ese tipo de partidos apretados son los que me gusta jugar. Contento de que me hayan entrado los tiros, pero sobre todo de que se haya conseguido el objetivo y podamos jugar mañana".

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En zona mixta habló otro jugador del Básquet Coruña, como es Jacobo Díaz, que acabó el encuentro con 12 puntos y 7 rebotes, 4 de ellos en ataque. "Ha sido una semifinal muy dura. Creo que el contacto físico ha sido muy, muy alto, pero estoy muy contento de que lo hayamos podido disfrutar delante de nuestro público", afirmó.

El Leyma cambió tras el descanso, siendo capaz de remontar una desventaja de siete puntos en el tercer cuarto. "Hemos sabido igualar su nivel de dureza, sobre todo en el rebote ofensivo, que nos estaban castigando mucho. Hemos sabido cerrarlo, hemos ajustado con una defensa más de cambios, que no suele ser la nuestra habitual, pero hemos sabido cerrar el rebote defensivo y eso nos ha permitido correr. También hemos estado muy acertados en la segunda parte", dijo Jacobo.

Varios jugadores naranjas han llegado justos al final del partido y necesitarán tratamiento antes de la gran final de mañana para estar en condiciones después de una temporada en la que "son diez meses de competición. Creo que todos los equipos llegamos en la misma situación, con más ilusión y corazón que cuerpo. Nos queda un partido y hay que dar el 100%. Descansar, recuperarnos y el que toque".

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Sobre el apoyo de la familia naranja en las horas previas y durante el partido, Jacobo afirmó lo siguiente: "Lo vivimos con mucha ilusión. Estamos muy agradecidos con la masa social que tenemos. El que ha visto a Coruña en los últimos años, no creo que pensara que se pudiera llegar a esto hace tres o cuatro años cuando jugaban en Riazor. Creo que eso habla de la buena gestión del club y de que se ha enganchado mucha gente. También nosotros creo que hemos hecho nuestra labor, cada vez viene más gente y nos apoya más nuestra afición y eso es una motivación más para nosotros".

Xabi Oroz

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Junto a Natxo Lezkano, entrenador de Palencia, habló Xabi Oroz, que valoró el partido de la siguiente manera: "Creo que hemos entrado bien. Nos han hecho mucho daño en rebote ofensivo, pero hasta el descanso hemos podido tener buenos tiros y con buenas selecciones y hemos llegado por delante. Después de los vestuarios la salida ha sido buena y luego sabemos que ellos juegan a un ritmo muy alto y las ventajas contra este equipo a tantas posesiones nunca son suficientes. Luego han seguido castigando el rebote ofensivo mucho y han tenido acierto. Han cogido una ventaja y nosotros a contracorriente intentando jugar rápido, con tiros algo precipitados, pero creo que hemos trabajado bien. Han sido mejores y darles al enhorabuena".

Sobre el sentir del vestuario dijo lo siguiente: "Es duro porque creo que es un vestuario muy competitivo a diario y no gusta perder. Estamos mucho tiempo uno con el otro y es un sentimiento más que de compañerismo y duele porque nos queremos. Por otra parte, orgullosos y es bonito estar juntos en este momento".