Previa, recibimiento y casi lleno para la Final Four

Aficionados del Básquet Coruña con botes de humo naranja durante el recibimiento al equipo el día del derbi contra el Obradoiro Quintana

La Final Four de Primera FEB se decidirá sobre la pista del Coliseum, pero los partidos también se jugarán en las gradas del recinto coruñés, que albergará, como mínimo, a 8.500 personas a lo largo del fin de semana. Con algo más de 700 abonos a la venta para el evento, el equipo ‘visitante’ que más packs de entradas ha vendido ha sido el Oviedo, que ha confirmado la presencia de cerca de mil personas. Le sigue Palencia, el último en clasificarse para la Final Four, con alrededor de 800 y cierra el Estudiantes con más de 600.

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Entre los tres suman unos 2.400 abonados del total de 9.300 espectadores que puede albergar el Coliseum. Esto hace indicar que la afición del Básquet Coruña podría ser una amplísima mayoría tanto dentro como fuera del recinto. El Leyma agotó todos los packs que recibió por parte de la Federación para sus socios y ahora tan solo quedan esas poco más de 700 entradas puestas a disposición del público general. Esto hace pensar que esa diferencia entre los 8.700 abonos ya asignados y los 2.400 de aficiones visitantes puedan ser de seguidores del equipo naranja, además de las siempre presentes invitaciones federativas.

A la venta quedan todavía varios centenares de abonos para público general, aunque no en todos los sectores del Coliseum. Las entradas más baratas, a 30 euros en las esquinas del tendido alto, ya están agotadas. Los sectores con mayor disponibilidad en estas últimas horas antes de que el balón se lance al aire son el pie de pista lateral (120 euros), el anfiteatro (60 euros) y el tendido bajo (60 euros). Se pueden adquirir a través de la plataforma de venta de la FEB.

Precios Final Four FEB

Pero los partidos se empezarán a jugar antes, al menos la semifinal del Básquet Coruña. La peña Espíritu 23 tiene la intención no solo de repetir, sino de superar el ambiente vivido en las horas previas al derbi contra el Obradoiro el pasado mes de abril. De nuevo, los aficionados naranjas han sido convocados a pocos minutos del Coliseum, en la plaza del Soho de Matogrande (calle Enrique Mariñas Romero, 32), para dar comienzo a la previa de manera conjunta a partir de las 14.00 horas.

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La previsión es estar allí alrededor de una hora, hasta que alrededor de las 15.15 horas se dé comienzo a una marcha colectiva rumbo al Coliseum. El recorrido es sencillo: se iniciará en la propia plaza y se cruzará por el paso elevado y el aparcamiento del recinto hasta llegar hasta la puerta número catorce, por donde salen y entran los equipos de manera habitual. El recibimiento está previsto para las 15.30 horas en ese mismo emplazamiento. Ante el Obradoiro, los jugadores del Básquet Coruña llegaron cada uno por su cuenta y de manera escalonada, aunque en esta ocasión es posible que lleguen todos juntos en el autobús oficial del club.

En cuanto los jugadores entren al recinto, la marea naranja se dispersará, aunque de manera temporal. Desde Espíritu 23 se ha convocado a la afición para entrar al Coliseum a las 16.30 horas (todo el mundo vistiendo de color naranja) para empezar ya a animar al equipo incluso desde el calentamiento e intentar así llevar al Leyma hasta la victoria.