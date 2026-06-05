Previa | La cenicienta ovetense desafía a un Estudiantes ansioso por abandonar la B

Imagen del Oviedo-Estudiantes, disputado en la primera jornada de la fase regular OCB

A las 20.15 horas de este sábado arrancará la segunda semifinal, Estudiantes-Oviedo, con un marcado acento madrileño, aunque el equipo carbayón, considerado mayormente la cenicienta de la Final Four del Coliseum, está en A Coruña sin gran cosa que perder, mientras que su rival está ansioso por abandonar la segunda categoría, a la que cayó por primera –y única– vez hace cinco temporadas.

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En la regular, doble triunfo de los de Toni Ten, por 87-101 en el principado y por 75-69 en la capital. En el primero no estaba la estrella del Oviedo, Marques Townes (tercero de la liga puntos y valoración); el segundo, más real, se disputó en la jornada 30, a cuatro del final, con los deberes hechos parte del equipo madrileño y el astur todavía con opciones de hacerse con la quinta plaza, que obtendría su posterior víctima en cuartos, el Gipuzkoa (3-0). Un serio aviso para uno de los originals de la ACB.

El porriñés Javi Rodríguez, único gallego en un rol principal en esta Final Four, la llevado al Oviedo a cotas inimaginables antes de comenzar el curso, cuando su equipo no figuraba entre los candidatos a jugar el minitorneo final por el segundo billete para la máxima categoría.

Un poco volando por debajo del radar, y con Townes a la proa del carro, con trabajo de hormiguita, el club astur asomó por la zona noble, e incluso tuvo opciones de alcanzar una de las cuatro etiquetas de cabeza de serie en los playoffs, algo, que visto lo visto en el cruce con el GBC, no le hacía demasiada falta.

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Por su parte, el Estu llega en el que probablemente es su mejor momento de la temporada tanto por salud, como por resultados, como por juego. Tras sufrir una plaga de lesiones después de hacerse con la Copa de España que les aseguró el segundo puesto, los colegiales encadenaron una mala racha de resultados sin varios de sus principales jugadores.

A medida que los fueron recuperando, las sensaciones y los resultados volvieron a llegar a Magariños hasta ser capaces de eliminar por la vía rápida a Alicante en la primera ronda. Encabezados por la veteranía de Granger, Salin, Garino y McGrew y el físico del exnaranja Lotanna Nwogbo, el Estu cuenta también con una buena segunda unidad que da refresco a los actores principales. Sergi García firmó buenas actuaciones en los playoffs; Giovanetti, Asier González y Hugo López siguen creciendo días a día; Omar Silverio es una amenaza constante desde el banquillo y Stumbris y Niang aportan dureza por dentro.

Un partido a cara de perro en el que el Estudiantes parte con el cartel de favorito. Por entidad, por experiencia, por plantilla y por presupuesto, pero en el que los madrileños no deben confiarse, ya que saben de sobra lo que es quedarse a las puertas de un ascenso en una Final Four. Oviedo llega, a priori, con menos presión para lograr el ascenso, pero una vez en A Coruña, no querrán dar su brazo a torcer fácilmente y pelearán hasta el último segundo por mantener vivo su sueño, al menos, hasta la tarde del domingo.

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Estudiantes-Oviedo

Estudiantes: Jayson Granger, Sasu Salin, Pato Garino, Tanner McGrew, Lotanna Nwogbo –posible cinco inicial– Asier González, Lucas Giovanetti, Petit Niang, Sergi García, Hugo López, Roberts Stumbris, Omar Silverio.

Oviedo: Marques Townes, Greg Parham, Raúl Lobaco, Franci Nwaokorie, Alonso Faure –posible cinco inicial– Dan Duscak, Fede Copes, Daniil Shelist, Calvin Hermanson, Robert Cosialls, Pablo González, Jorge Arias.

Árbitros: Pendientes de designación.

Cancha: Coliseum.

Hora: 20.15 (LaLiga+).