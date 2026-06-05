Previa | Como en casa, en ningún sitio

Caio Pacheco marca jugada en el Básquet Coruña-Palencia de la primera vuelta liguera (82-75) Germán Barreiros

Final anticipada. Es la etiqueta más recurrente que expertos y aficionados le cuelga al monumental duelo que este sábado (17.30 horas) abrirá la Final Four del Coliseum: Leyma Básquet Coruña y Palencia, o, lo que es lo mismo, el segundo y el tercer mejor equipos de la fase regular.

Un cara a cara contra natura propiciado por el 2x1 de ganar la Copa de España: título y primera cabeza de serie en los playoffs. Por eso el Oviedo se las verá este sábado con el Estudiantes en vez de con los pupilos de Carles Marco.

Así pues, la etiqueta es, sin menospreciar a ningún equipo, cuando menos correcta. Porque si el Leyma ha estado al mismo nivel de resultados que el ascendido directamente, el Obradoiro, el Palencia es el único rival que ha superado con holgura al subcampeón de la regular.

Y no solo eso. En el cara a cara de la primera vuelta, el Básquet Coruña sudó sangre para deshacerse (82-75) del rocoso grupo gobernando por Natxo Lezkano. En un partido donde decidió el extra de batería que los naranjas han exhibido, ya desde la misma pretemporada, en los últimos cuartos. El 24-16 en el Coliseum colocó al anfitrión de la Final Four con un récord de 9-0.

No estaba todavía en las filas naranjas Mus Barro, quien jugó la Final Four del curso pasado defendiendo el escudo del Estudiantes. Ni en las moradas Vasilije Vucetic, fichado tras la salida de Stephen Ugochukwu, curiosamente el máximo anotador del Palencia en el partido de la décima jornada. Dos contratados sobre la marcha que deberían tener papel protagonista en una de las batallas de esta guerra: la del rebote.

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En la primera vuelta la ganó el Leyma por 35-29. Entre ambos equipos solamente concedieron diez capturas ofensivas, seis de ellas cayeron en manos locales. En la segunda, este triunfo parcial se lo quedó el Palencia, por 28-22. Bastantes menos rebotes totales, pero muchos más en el aro rival (12-11).

No obstante, este duelo estuvo marcado por dos aspectos. En primer lugar, la fatiga del Básquet Coruña, que afrontaba su tercer compromiso en seis días, dos fuera de casa. También el Palencia, solo que su segundo lo jugó en Burgos, a menos de 100 kilómetros. El segundo, el estado físico de Dino Radoncic. Al montenegrino le fue diagnosticada, cinco días después del partido, una trombosis venosa en la pierna izquierda que puso fin a su curso.

Versión borrosa

Dos importantes condicionantes que dibujaron sobre el parqué del Municipal de la capital castellano la versión más borrosa, de largo, del plantel de Carles Marco, impotente, falto de piernas desde prácticamente el salto inicial. Y sin físico es imposible competir contra la mejor defensa del campeonato liguero.

Una defensa que, como el rendimiento general de los de Lezkano, pierde algunos enteros lejos de casa. Y que tiene algún que otro eslabón débil. El del habitual quinteto titular es el ala-pívot Josip Vrankic, por otra parte un jugador ofensivo de enorme calidad. Una pena que ya no esté Radoncic, más vertical hacia el aro que su sustituto, Strahinja Micovic, mejor lanzador exterior que el montenegrino.

El Leyma necesita movilidad, agilidad, dinamismo en ataque, ya que la defensa del Palencia brilla más en el cinco contra cinco, justo donde los de Carles Marco están sufriendo más estás últimas semanas. Por ello es imperativo tratar de imponer un ritmo de juego alto. Y para ello hay que cerrar de la mejor manera posible el rebote defensivo.

Una tarea, esta, que es de todos, pero para la que los naranjas cuentan con interiores con más centímetros y algo más atléticos que Vucetic y el granítico Mladen Armus, buen reboteador ofensivo.

Peligro perimetral

Es por ello que la mayoría de puntos morados llegan desde el perímetro, con el póker compuesto por el exnaranja Ingus Jakovics, Alec Wintering –juega su cuarta Final Four, más que nadie en la historia de Primera FEB–, Tobias Borg y un Adam Kunkel en excelente forma y más fresco que el resto tras haber estado en el dique seco casi media campaña regular. Ojo con la esquina izquierda de la defensa del Leyma, muy desprotegida durante gran parte del curso.

En esta guerrilla tendrán mucho que ver las rotaciones de Marco, ya no tan cortas como en la primera mitad de la temporada. Los exteriores naranjas necesitan, como mínimo, igualar la dureza de sus homólogos morados, muy físicos en todo momento y buscando siempre colapsar las líneas de pase. Y para ello se necesitan pulmones con la máxima capacidad posible durante la mayor cantidad de minutos posible.

Muchísimas claves, muchos focus (que diría Carles Marco) técnicos y tácticos, a los que hay que sumar dos. O uno y medio. El uno es gestionar el hecho de jugarse tantísimo en casa y sin red de seguridad, algo que puede causar un subidón adrenalínico que no siempre resulta positivo. Y saber mantener la cabeza fría en el caso de que lleguen minutos de flaqueza.

El medio (ojalá que no aparezca) atañe al arbitraje. Al Básquet Coruña y a su afición no le han gustado algunos de los últimos. Y pitar a un equipo tan duro físicamente como el Palencia se antoja un caldo de cultivo propicio para la controversia. De ello dependerá, en su mayor parte, la altura a la que el trío del silbato ponga el listón de los contactos en defensa.

Una guerra que en sí es una batalla, toda vez que el ganador tendrá que encarar otra, la última, la buena. Ganar este sábado es casi tan importante como hacerlo limitando en la medida de lo posible los daños físicos. Porque el tiempo de recuperación es mínimo para unos jugadores no acostumbrados a este ritmo de partidos y, muchos de ellos, con 40 o más partidos en las piernas.

No los llevan los técnicos, pero Lezkano sí tiene experiencia en estas lides: la pasada campaña con el Estudiantes, al que cogió dos meses antes de la Final Four. Para Marco es la primera. Ojalá su suerte sea la que suele acompañar al debutante.

Básquet Coruña - Palencia

Leyma Básquet Coruña: Caio Pacheco, Joe Cremo, Guille, Jou, Strahinja Micovic, Mus Barro –posible cinco inicial– Dídac Cuevas, Paul Jorgensen, Macachi Braz, Danilo Brnovic, Ilimane Diop, Abdou Thiam, Jacobo Díaz.

Palencia Baloncesto: Ingus Jakovics, Adam Kunkel, Mathieu Kamba, Josip Vrankic, Mladen Armus –posible cinco inicial– Alec Wintering, Xabi Oroz, Tobias Borg, Vasilije Vucetic, Manu Rodríguez, Álvaro Muñoz, Gilad Levy.

Árbitros: Pendientes de designación.

Cancha: Coliseum.

Hora: 17.30 (TVG/LaLiga+)