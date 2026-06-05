Pablo de Amallo: "Pedimos a la afición que vuelva a estar ahí para poder ser equipo de ACB el domingo"

Presentación de la Final Four de Primera FEB en el concello de A Coruña Patricia G. Fraga

Ya ha comenzado la cuenta atrás definitiva para la Final Four de Primera FEB. El Coliseum de A Coruña acogerá este fin de semana el evento que decidirá la segunda plaza de ascenso a Liga Endesa de esta temporada. La puesta de largo oficial tuvo lugar este viernes en el edificio del concello de A Coruña con la presentación institucional, donde hubo representantes del Concello, la Xunta, la Diputación, la Federación Española (FEB), la Federación Galega (FGB) y el Básquet Coruña.

Carles Marco: "Tenemos que cambiar la ansiedad y la presión por motivación y ambición" Más información

Tras una primera presentación de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, la primera intervención fue la de la directora de Competiciones de la FEB, Hannah Ballhaus. "Desde la FEB estamos muy contentos de poder celebrar la Final Four en A Coruña este fin de semana y sabemos que aquí el baloncesto se vive de una forma pasional y con tradición. Creemos que hemos elegido el lugar perfecto para celebrarla", afirmó.

Tras ella llegó el momento de Pablo de Amallo, presidente del Básquet Coruña, que fue el más breves de todos con su intervención: "Para el club es un enorme orgullo presentar una Final Four en A Coruña. Es una magnifica noticia para el baloncesto coruñés. Coruña es una ciudad de baloncesto y lo llevamos demostrando los últimos años. Pedimos a la afición que vuelvan a estar ahí para poder ser equipo de ACB el domingo".

Previa | Cuatro expediciones a la captura del santo grial: la ACB Más información

El presidente de la FGB, Julio Bernárdez, no pudo evitar ser parcial y mostrar su deseo de que sea el Leyma quien acabe consiguiendo el ascenso el domingo sobre la pista del Coliseum: "Estamos viviendo el mejor momento del baloncesto gallego y esto se va a culminar sin ningún tipo de dudas con el ascenso de nuestro club. Estoy convencido de que el año que viene tendremos seis equipos gallego en la élite, además del ascenso de Maristas y el proyecto de Ourense".

Una línea que siguieron el deputado provincial de Deportes, Antonio Leira: "Vivimos una especie de luna de miel en la provincia y en la ciudad, solo nos falta esta guindita que estoy convencido de que va a caer"; y el secretario xeral para o Deporte, Roberto García: "Desearle toda la suerte al Básquet Coruña, han desarrollado una temporada excepcional y ojalá puedan culminarla este domingo".

El turno de palabra lo cerró de nuevo la regidora de la ciudad, Inés Rey, que puso en valor el momento deportivo de A Coruña. "Vamos con ilusión en esta Final Four. Aún no habíamos terminado de celebrar el ascenso del Dépor y ya estábamos calentando para el del básquet. Los cuatro (participantes) han hecho una temporada estupenda y sea cual sea el resultado, será un espectáculo de primera. No voy a decir que soy neutral. Pasamos del 'Forno' de Riazor con 2.000 personas al Coliseum con 9.000 con una llama del básquet que no para de crecer. Un fuego que queremos seguir avivando", concluyó.