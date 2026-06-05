Natxo Lezkano: "Tenemos la confianza de que en un buen día lo podemos hacer"

Natxo Lezkano, durante el Básquet Coruña-Palencia de la primera vuelta liguera Germán Barreiros

Natxo Lezkano, entrenador del Palencia, aseguró respecto a la primera semifinal de la Final Four del Coliseum, en la que su equipo se enfrenta al anfitrión Leyma Básquet Coruña, "parece difícil que nadie les pueda ganar", aunque por otra parte consignó la fe ciega que tiene en sus hombres, los únicos que han superado de manera holgada a los de Carles Marco en lo que va de temporada.

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Cómo afronta la Final Four. "Con mucha ilusión, muchas ganas. Cansados, también, pero esas ganas y esa ilusión van a compensar el cansancio acumulado de tantos meses".

Análisis del rival. "Terminar con solo cuatro derrotas en una liga de 32 partidos habla muy bien del excelente trabajo que ha hecho. En cualquier otra temporada hubiera ascendido de sobra, sin problema, pero se toparon con otro equipazo, el Obradoiro, y al final, por un pequeño margen, no han ascendido. El récord que tienen ya te dice el potencial. Una plantilla muy larga, con jugadores muy buenos en todas las posiciones, mucho físico, mucho talento, experiencia, muy buen entrenador... Juega muy bien en todos los aspectos del juego; están arriba del todo en todas las clasificaciones de todos los ítems. Excelente ataque, excelente defensa, excelente rebote, excelente rebote ofensivo, donde son especialmente buenos. Muchos puntos por partido, muchas posesiones, pocas pérdidas... Están arriba del todo en todos los rankings porque hacen muy buen trabajo. Han estado en una muy buena dinámica durante casi toda la temporada; son especialmente buenos en casa, donde apenas han cedido un partido. Con todo este discurso parece difícil que nadie les pueda ganar, pero nosotros también vamos con confianza, sabiendo que la empresa es difícil, pero que se puede hacer. Ya competimos muy bien allí [en el Coliseum] y fuimos capaces de ganarles aquí. Tenemos la confianza de que en un buen día lo podemos hacer".

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El choque de la segunda vuelta como referencia. "Siempre miras esos partidos, no el resultado, sino para analizar lo que hiciste bien, lo que hiciste peor, las partes de tu juego en las que les puedes echar mano. Ya los conoces un poco más, no tengo que explicar quién es un jugador y quién es otro porque ellos [sus jugadores] ya los conocen. En ese sentido sí puede servir de referencia, pero poco más; además, ya han pasado bastantes jornadas desde aquello".

Hándicap para el Leyma no ascender de forma directa. "Han tenido sus opciones, muy claras, han estado en cabeza muchísimo tiempo, y quizá el verse superados por Obradoiro les ha podido pasar factura, pero creo que ya ha pasado tiempo suficiente para que hayan asimilado que no iban a ser los que ascendieran de manera directa. No creo que ahora mismo ronde por sus cabezas aquella sensación de 'lo hemos tenido en la mano y se nos ha escapado'".

Estado de la plantilla. "Todos están disponibles. Quizá [Gilad] Levy menos, depende de los días; hay días que está mejor y otros que está peor, pero el resto están todos para jugar".

Posible presión negativa por jugar en casa. "Visto el ranking que tienen en casa, no creo que les afecte mucho para mal. A mí me encantaría jugar aquí [en Palencia] . Ya hemos jugado una final aquí. Bueno, dos, la de Copa la perdimos, pero tampoco hemos perdido muchos partidos en casa. Jugar en casa no es garantía de nada, pero siempre es una ayuda. Y entiendo que ellos habrán valorado también las ventajas e inconvenientes de jugar en su pista y aun así han optado por organizar la fase final. Supongo que en esa valoración habrán visto más aspectos positivos que negativos".