El 1x1 del rival del Básquet Coruña | Una orquesta afinada con variedad de solistas

El exnaranja Ingus Jakovics lleva la batuta del Palencia VÍctor Quintana

El Básquet Coruña se juega la mitad del ascenso a la ACB este viernes (17.30 horas) contra un Palencia muy coral, con una defensa granítica pero también con mucho talento ofensivo, especialmente en la línea exterior. El equipo entrenado por Natxo Lezkano es uno de los que ya ha sido capaz de doblegar esta temporada al dirigido por Carles Marco.

Mustapha Heron, escolta, 19,6 metros.

De cabeza de ratón en Melilla, donde era uno de los máximos anotadores de la competición, a cola de león en Palencia. Natxo Lezkano dejó de contar con él en cuanto Adam Kunkel regresó de la enfermería.

Alec Wintering, base, 1,80 metros.

Veloz, explosivo, escurridizo y con mucha experiencia en la categoría. Difícil de parar en defensa, pero no tan díficil de atacar.

Adam Kunkel, escolta, 1,83 metros.

Llega menos cargado que el resto y en excelente forma tras perderse casi media temporada. Excelente tirador tanto tras bote como a la salida del bloqueo. Algo débil en la defensa uno contra uno.

Tobias Borg, escolta, 1,83 metros.

Compensa la escasez de centímetros para su puesto con talento puro, experiencia y unas exquisitas selección y puntería desde el arco (41,9% en liga regular). También ayuda mucho en la dirección.

Xabi Oroz, base, 1,94 metros.

Cada vez juegan menos al ‘1’, su posición natural en los años en el Gipuzkoa. Tiene talla y físico para hacerlo al ‘2’ e incluso al ‘3’, también porque ha mejorado desde la larga distancia (42,9% en playoffs).

Ingus Jakovics, base, 1,86 metros.

El exnaranja lleva la batuta del Palencia con la misma firmeza que manejó la del Leyma. Gran defensor, estupendo lanzador desde los 6,75 metros (37,5% en la regular y 37,7% en los cinco partidos de cuartos contra el Fuenlabrada) y buen manejador y pasador. Puede rendir satisfactoriamente al ‘2’ en un quinteto bajo.

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Mathieu Kamba, alero, 1,96 metros.

El otro exnaranja del Palencia es un ‘3’ muy atlético y físico, que carga con contundencia el rebote ofensivo, es un excelente defensor y en los últimos años ha cogido consistencia desde el triple.

Manu Rodríguez, escolta, 1,92 metros.

El jugador de la Final Four con más experiencia en Primera FEB. Está lejos de su prime, pero se las sabe todas, tira poco pero bien y se aplica en defensa.

Josip Vrankic, ala-pívot, 2,05 metros.

El croata nacido en Canadá es talento puro en ataque, aunque en defensa no es, ni de lejos, lo mismo. Hábil, con muñeca exterior y capaz de jugar de espaldas al aro. En su debe, le falta velocidad para atacar el aro en penetración.

Mladen Armus, pívot, 2,05 metros.

Un armario empotrado. Utiliza su cuadrada humanidad para hacer daño bajo el aro, tanto reboteando en ataque como anotando. Al igual que a Vrankic le faltan rapidez y agilidad. Sufre en los desplazamientos laterales.

Gilad Levy, pívot, 2,14 metros.

El último en llegar es también el último en la rotación interior de Lezkano. Apenas ha aportado nada en los quince encuentros que ha disputado. Y además llega a la Final Four con problemas físicos.

Vasilije Vucetic, pívot, 2,07 metros.

Otro jugador bregadísimo en Primera FEB. Buena mano desde lejos (41,4% en la liga regular), puede postear y anotar desde media distancia. Se mueve muy bien sin balón y coloca estupendos bloqueos para generar espacio a los exteriores. Más móvil que sus colegas interiores.

Álvaro Muñoz, alero, 1,96 metros.

Otro viejo rockero. El ex del Obradoiro, aunque lejos de sus mejores años, sigue siendo una sólida amenaza exterior, más por oportunidad que por regularidad, aunque contra el Fuenlabrada vio el aro como una piscina (15 de 33 desde los 6,75 metros). Peligrosísimo si se le deja entrar en combustión.