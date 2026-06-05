Carles Marco: "Tenemos que cambiar la ansiedad y la presión por motivación y ambición"

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al Básquet Coruña-Palencia de la Final Four Dani Patiño

Carles Marco, técnico del Leyma Básquet Coruña, remarcó en la rueda de prensa previa al duelo contra el Palencia que este sábado (17.30 horas) abrirá la Final Four del Coliseum la "ilusión, confianza y ambición" para hacer las cosas de la mejor manera para poder doblegar al equipo entrenado por Natxo Lezkano, y también que "mantener nuestra identidad" es una de las claves principales de la primera semifinal.

Sensaciones. "Ilusión de que llegue mañana. La verdad es que se está haciendo un poco largo, pero bien. La verdad es que las sensaciones son buenas y tenemos ganas de que empiece".

Estado de la plantilla. "Faltan el entreno de hoy y el de mañana, pero hemos entrenado todos bien. Espero que mañana estén al 100% todos".

Tipo de partido. "Me espero un partido superduro y supercomplicado. Es un equipazo, que está muy bien entrenado. Si nosotros hemos perdido cuatro partidos en la liga regular y lo hemos hecho muy bien, ellos han perdido siete, solo uno en la segunda vuelta, y han llegado a la final de la Copa. Tienen todo: talento, la mejor defensa, sus interiores, sus exteriores... Es un muy buen equipo, un rival muy difícil de batir, porque además compite muy bien. Nosotros estamos con confianza de que podemos hacer un buen partido, pero sabemos de la dificultad y sabemos que tenemos que hacer nuestras cosas muy bien para poder sacarlo adelante. Estamos con ganas, con ilusión y con confianza para hacer las cosas bien".

Cómo se desactiva la defensa del Palencia. "Haciendo lo mejor posible nuestras cosas: no perder balones, jugar con buenos espacios, ser agresivos y atacar algunos de los puntos débiles, que no tienen muchos en su defensa, y luego ser consistentes en el rebote defensivo para poder correr, porque si no lo somos, ellos tendrán segundas opciones, tirarán más y podrán tener mejores porcentajes y meter más canastas y nosotros no podremos correr. Hay más claves, como intentar mantener nuestra identidad, correr a través de nuestra defensa, intentar ser una defensa proactiva para luego poder atacar con buenos espacios y hacer las cosas lo mejor posible en ataque, porque sabemos que ellos colapsan, son un equipo físico, que mete manos, que tiene jugadores que son agresivos en el bloqueo directo, y buenos jugadores en la defensa del uno contra uno".

Gestión de las emociones. "Tenemos un poco de experiencia, ya hemos jugado algunos partidos que han sido así, como en casa contra el Obradoiro, y esta ansiedad y estos nervios..., tenemos que intentar focalizarnos en lo que dependa de nosotros y hacer nuestras cosas bien. Tenemos que cambiar la ansiedad y la presión por motivación, por ambición, en que cada uno ayude en lo que ha hecho bien durante toda la semana, todo el año, para ayudar al equipo, y que sean estas cosas las que nos vengan a la cabeza, así como que esté nuestra gente animándonos en momentos malos, que nos den un empujoncito. No hay ninguna presión, lo que tenemos es mucha ilusión de jugar este partido, competir y poder jugar el domingo. No tenemos que meternos una presión extra. Ya lo hicimos en algún momento, equivocadamente, y vamos a ver si aprendemos de los últimos partidos que hemos jugado de este nivel, y que sea todo ambición, competitividad y hacer las cosas lo mejor posible, sin ese extra que muchas veces no podemos controlar".

La relevancia de jugar en casa. "Se ha dicho mucho que los que jugaron en casa no ganaron en los últimos años, pero nosotros, desde el primer momento, hemos preferido jugar en casa, con nuestra gente. Primero, porque después de la liga regular que hemos hecho nos merecíamos jugar la Final Four aquí, para que nuestros aficionados y nosotros pudiéramos disfrutar juntos una vez más. El club lo intentó y lo consiguió, la gente de A Coruña lo quiere, y creo que es positivo. Desde el primer momento pensamos que poder jugar aquí era lo mejor, entonces vamos a disfrutarlo y que los aficionados nos ayuden en los malos momentos".

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El duelo en Palencia como referencia. "Comparto [lo dicho por Natxo Lezkano, que solo sirve para analizar las cosas positivas y las negativas]. No vale de nada si hemos ganado o hemos perdido, sino el volver a ver el partido, analizarlo y saber qué hicimos mal, qué hicieron ellos muy bien, qué podemos mejorar, qué podemos hacer para que no vuelva a suceder. Hemos analizado los partidos que han jugado con Fuenlabrada [de cuartos de final]; los hemos visto mucho, lo mismo que ellos a nosotros, y ese partido también, lo hemos analizado con el staff, y más allá del resultado, vemos que nos ganaron bien, jugaron muy bien, pero hemos analizado lo que podemos hacer para que no vuelva a suceder".

¿Fue el partido afrontado en peores condiciones físicas? "Fue una semana complicada. Jugamos aquí un partido duro [contra el Lucentum Alicante], luego fuimos a Ourense, pero ellos también jugaron tres partidos esa semana. Ha habido momentos en que hemos tenido bajas, como todo el mundo, y en ese partido estábamos todos. Dino [Radoncic] fue el último partido que jugó y ya estaba renqueante, pero eso no entra dentro del análisis, entran las cosas técnicas y tácticas que podemos mejoras respecto a este partido".