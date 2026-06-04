El momento del Leyma y de A Coruña

Los jugadores del Leyma saludan a la afición en el Coliseum tras un partido Patricia G. Fraga

El Coliseum de A Coruña acoge este fin de semana la Final Four por el ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional. El Leyma Coruña buscará el ascenso, al igual que Palencia, Estudiantes y Oviedo. José Manuel Fernández (periodista especializado), Nacho Rama (exentrenador del Básquet Coruña), Fer Buendía (técnico del Maristas) y Julio Flores (expresidente del club herculino) analizan para DXT Campeón la final a cuatro y destacan su importancia para el club y la ciudad.

José Manuel Fernández

¿Quien es el favorito?

Yo diría que ninguno. Y a la vez, los cuatro. En este tipo de formatos es habitual que haya sorpresas, pero además cada equipo tiene argumentos a su favor. El Leyma es local y eso y su trayectoria le van a dar fuerza; Palencia es el equipo que mejor ha llegado a esta cita, sin derrotas en la segunda vuelta; Estudiantes llega muy fresco y Oviedo es el equipo con el que nadie cuenta, y eso a veces puede ser un punto a favor.

¿Cómo ve al Leyma?

Como local ha estado muy fuerte durante toda la temporada. No ascender de manera directa tras perder ante Obradoiro fue duro, pero yo creo que es algo de lo que el equipo ya se ha recuperado. Después de la derrota en Fuenlabrada, yo creo que el equipo se concienció de que el playoff iba a ser duro. Yo creo que están en una buena situación y que necesitaban jugar esta Final Four en casa, y eso por suerte se ha conseguido.

¿Qué jugadores cree que serán decisivos?

Tengo preferencia por Jorgensen y Pacheco, porque creo que son los jugadores más distintos a nivel ofensivo. De todas maneras, creo que ahora van a ser muy importantes los interiores. No estuvieron bien en la derrota ante el Palencia y ahora les toca dar un golpe encima de la mesa. Los tres grandes, incluido Micovic, van a ser importantes. Si ellos son capaces de estar mejor que en el último tramo de Liga pueden ser decisivos para el Leyma.

¿Qué supone para A Coruña ser la ciudad organizadora?

Es importante que la ciudad concentre la atención sobre el baloncesto. Tiene su parte de riesgo, que es que si al final las cosas salen mal la gente se aleje, pero en general creo que es algo positivo. Es un buen acontecimiento y una competición muy interesante al margen de lo que pueda suceder sobre la cancha. Si todo sale bien, será bueno para ampliar la base de este deporte en la ciudad.

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Nacho Rama

¿Quien es el favorito?

Las prestaciones de los cuatro equipos este año han sido distintas como locales y como visitantes. por ello parece que este detalle pueda ser diferenciador

¿Cómo ve al Leyma?

Creo que desde que se perdió contra Obradoiro se ha puesto la mirada en la Final Four y que el equipo llegará en las mejores condiciones. Lo importante es recuperar sensaciones. ser uno mismo. Hay que aferrarse y explotar lo que te ha llevado a jugar la Final Four.

¿Qué jugadores cree que serán decisivos para el Leyma?

Todas las plantillas son largas y pensadas para llegar aquí. Hay muchos argumentos en todos los equipos, también en el Leyma. . Es muy complicado pensar en uno solo, pues cualquiera está preparado para serlo.

¿Qué supone para A Coruña ser la ciudad organizadora?

Creo que lo primero es poder disfrutarlo. A Coruña ha conseguido ser la ciudad organizadora y ahora hay que aprovecharse de ello. La historia del equipo se merece un ascenso con su afición. Es algo que todavía nunca hemos podido disfrutar.

Fer Buendía

¿Quien es el favorito?

Es un tópico, pero es complicado hablar de favoritos en este tipo de finales. Todo el mundo cree que es el Leyma, por el hecho de jugar en casa y también por su trayectoria. Y puede ser, pero a un partido todo puede pasar. Estudiantes llega muy bien, Palencia cuenta con jugadores veteranos y Oviedo cuenta con el factor sorpresa. Yo creo que podemos decir que el Leyma tiene el añadido del Coliseum, pero no me atrevo a calificarlo como favorito.

¿Cómo ve al Leyma?

Le veo bien. Es un equipo muy fuerte, especialmente en el rebote ofensivo, a nivel de ritmo. Creo que puede pesar el sentimiento de obligación, de necesidad de ascender, más que el hecho de no haber subido directamente en liga regular. Creo que hay que olvidarse de eso y afrontar esta final desde la ilusión, no desde la obligación. Hay que ser fieles a lo que ha traído al equipo hasta aquí: ritmo, confianza en los tiros, ser agresivos atrás, cargar mucho el rebote ofensivo, muchas rotaciones... eso es lo que ha traído al equipo hasta aquí. No es momento ahora para cambiar guiones.

¿Qué jugadores cree que serán decisivos para el Leyma?

Hay jugadores con mucha experiencia. Tanto Cremo como Jorgensen han jugado ya este tipo de partidos y es evidente que jugadores como Ilimane tienen mucha experiencia a nivel global. Pueden ser importantes porque saben jugar estas finales.

¿Qué supone para A Coruña ser la ciudad organizadora?

En mi opinión, todo lo que sea baloncesto para la ciudad es positivo. Esto implica recibir a otras aficiones, seguir creciendo a nivel social... son cosas positivas. Ojalá la temporada que viene podamos volver a tener ACB. Además, cabe mencionar que posiblemente haya Liga Challenge, que nunca la ha habido aquí en la historia de la ciudad.

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Julio Flores

¿Quien es el favorito?

Creo que el favorito es el equipo que juega en casa. La Marea Naranja ha sido el combustible que ha empujado al Leyma Coruña en muchos partidos complicados y lo volverá a hacer en esta Final Four.

¿Cómo ve al Leyma?

Los jugadores de Carles Marco han pasado pantalla y solo piensan en superar la dura semifinal contra Palencia y plantarse en la final para luchar contra el vencedor de Estudiantes-Oviedo.

Los veo muy motivados, tienen experiencia en este tipo de citas y hambre de victoria, y eso es algo que siempre es muy importante.

¿Qué jugadores cree que serán decisivos?

En la semifinal, los dos equipos tienen una línea exterior muy potente y creo que los hombres altos del Leyma pueden marcar la diferencia para decantar el partido.

Serán importantes los minutos que dispute cada jugador, cada defensa decisiva, cada rebote oro puro y cada canasta será vital para alcanzar el objetivo.

¿Qué supone para A Coruña ser la ciudad organizadora?

Nos pone en el mapa del baloncesto nacional. El Coliseum es una cancha que tiene un gran aforo y eso repercute en el retorno económico para la ciudad que gastan los aficionados que se desplazan.

Es de agradecer que Xunta de Galicia, ayuntamiento y Basquet Coruña hayan unido fuerzas para lograr esta Final Four para la ciudad.