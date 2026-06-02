La FEB libera más abonos para los aficionados del Básquet Coruña

Imagen de aficionados naranjas durante uno de los partidos de cuartos de final contra el Menorca Carlota Blanco

Nordés Naranja, uno de los principales grupos de animación del Básquet Coruña, informa de que la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha liberado algo más de 700 paquetes de entradas que podrán adquirir los aficionados del anfitrión de la Final Four que este fin de semana albergará el Coliseum.

El organismo presidido por Elisa Aguilar ya liberó la semana pasada cerca de 1.300 asientos, los correspondientes a los no vendidos por los equipos que disputarán la segunda semifinal (sábado, 20.15 horas), el Estudiantes y el Oviedo. Aunque la citada fuente no lo especifica, estas 721 nuevas oportunidades para ver en vivo el broche de oro del curso 2025-26 corresponden a los abonos no adquiridos por los aficionados del rival del Leyma en la primera semifinal, el Palencia.

Inicialmente, la FEB concedió poco más de 2.000 paquetes de localidades a cada uno de los clubes que aspiran a acompañar al Obradoiro a la ACB. Con los últimos liberados, la afición naranja podrá ocupar más de la mitad del aforo del multiusos de Ponte da Pedra, estimado en 9.300 para baloncesto, una cifra a la que hay que descontarle un buen número de asientos reservados para compromisos.

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Entre los 720 packs de abonos libres para la Final Four hay disponibilidad para casi todas las zonas del recinto. Los precios oscilan entre los 30 euros (laterales del tendido alto) y los 180 (silla de pista con cátering incluido).

Los primeros 2.000 abonos a la venta, que solamente podían comprar los afiliados al Básquet Coruña, se agotaron en unas pocas horas, al igual que los más de 1.300 ofertados la pasada semana.

Lo que está claro es que el Coliseum presentará un aspecto inmejorable, al menos para lo que muchos consideran una final anticipada, el Básquet Coruña-Palencia que abrirá, a las 17.30 horas de este sábado, el baile de fin de curso de la Primera FEB 2025-26.