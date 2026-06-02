Carles Marco: "Al Palencia le quitaría su espíritu competitivo"

Carles Marco (Badalona, 23 de septiembre de 1974) tiene al Básquet Coruña a solo dos victorias de regresar a la ACB. Pasitos que debe dar en el mejor lugar posible, el Coliseum herculino, sede este fin de semana de la Final Four de la que saldrá el acompañante del Obradoiro en el salto de categoría. Al entrenador catalán no le (im)presiona el reto y tiene claro que mantener la identidad de todo el curso es el ingrediente principal de la receta del éxito.

¿Cómo está el ambiente en el vestuario? ¿Percibe algo diferente?

Bien. Noto que la gente tiene ganas de que llegue el sábado, porque llevamos casi diez días con ganas de que llegue la Final Four. Sin más. Ilusionados, concentrados y motivados, que es lo principal.

¿Nota que a alguien le gotee el colmillo más de lo habitual?

Noooo... (risas). Es como ha sido todo el año. La verdad es que entrenan muy bien siempre y estamos intentando no cambiar ninguno de los hábitos que hemos hecho desde el principio de temporada hasta ahora. Sí que es cierto que llevamos muchos meses entrenando y hemos tenido que hacer algún descanso de más, alguna otra actividad, pero sin cambiar hábitos y pensando en que este [la semifinal contra el Palencia] es un partido más. En el playoff hemos subido un poquito el nivel de intensidad y en la Final Four tendremos que subir un poquito más si queremos competir contra Palencia.

A estas alturas de temporada, con casi 40 partidos disputados, y variando la dinámica deportiva y mental, ya que ahora no hay red de seguridad, ¿qué es más relevante, la cabeza, las piernas, otra cosa?

Creo que lo que nos ha traído hasta aquí. Nuestra mentalidad. Con la que hemos encarado todos y cada uno de los partidos. Y esa mentalidad abarca el estar mental y físicamente preparados. No tenemos ni más presión ni menos presión, sino que tenemos una buena mentalidad para no cambiar nuestra forma de jugar. El rival seguramente verá nuestros déficits e intentará minimizar nuestras fortalezas, pero que no pueda porque nosotros estemos un punto mejor en cuanto a las cosas que hacemos normalmente.

En la Final Four tendremos que subir un poquito más el nivel de intensidad

A partido único, ¿hay más lugar para la improvisación?

Posiblemente es diferente un playoff que a partido único. Es verdad que todos tenemos muchos días para preparar la Final Four y nos conocemos bien. Nosotros nos hemos dedicado más a hacer nuestras cosas lo mejor posible el sábado que a preparar cosas diferentes. Creo que sí que puedes preparar algo diferente de un día a otro, de un partido a otro, en playoffs sí que puedes cambiar cosas que no has hecho bien, pero son pequeños detalles. Primero hay que hacer muy bien todas las cosas que hemos hecho bien todo el año, y luego saber que jugamos contra determinados jugadores, contra determinada defensa, contra un equipo muy talentoso y que compite muy bien. Tenemos que estar preparados para todo eso y, sobre todo, para hacer bien lo nuestro.

Si tuviese que elegir una sola cosa que su equipo haga este sábado a la perfección, ¿cuál sería?

Mientras no salga todo perfecto y ganemos... (risas).

Sin caer en la fantasía. No vale no encajar ningún punto.

(Risas). Una de las cosas que me gustaría hacer perfecta es la batalla del rebote. Un buen porcentaje en el defensivo para poder correr y que ellos no tengan segundas opciones. Y también estar bien en el ofensivo. Esto sería un buen plan de partido. Incluso sin hacer nada especial, pero el rebote tenerlo de nuestra parte.

El técnico badalonés atendió a este medio cuando su equipo aún estaba entrenando Patricia G. Fraga

¿Y si pudiera quitarle una cosa al Palencia?

El espíritu competitivo que tienen, que es muy bueno. Son la mejor defensa, siempre se enganchan a los partidos, tienen mucho talento, sobre todo sus exteriores... ¿Qué le quitaría? La otra parte, que nos cojan rebotes ofensivos para que podamos tener segundas opciones.

¿Le parece una Final Four la mejor manera de acabar una temporada con este tipo de calendario?

Es lo que hay desde hace años. Es lo que los clubes y la Federación tienen por sistema de competición. No está en mis manos. Como no hemos podido subir directamente, como nos hubiese gustado, ahora vamos a lucharlo con este formato. Podríamos pensar "ostras, es que solo hemos perdido cuatro partidos y ahora en las semifinales viene Palencia y perdemos", pero también podemos pensar que el tercer mejor equipo de la liga ha sido el Palencia y ha perdido siete partidos. Ha estado a tres de nosotros. Que también se merece el estar aquí y tener la opción de ganarnos.

Una de las cosas que me gustaría hacer perfecta es la batalla del rebote

¿No resulta un tanto extraño saltar directamente de una serie al mejor de cinco partidos a jugarse la vida en solo 40 minutos?

El formato de playoffs también me gusta, porque un equipo que puede ser superior a otro es más fácil que en una serie lo demuestre. A un partido, puede pasar cualquier cosa. No digo si es más justo o más injusto; es lo que hay. No sé si el caso en nuestra semifinal, porque el Palencia y nosotros estamos muy, muy igualados.

Jugar por el ascenso en su propio pabellón es...

Un sueño.

Le pregunto porque hay dos escuelas: la que opina que es un plus y la que considera que puede añadir presión negativa.

Para nosotros, es el final a una temporada regular donde, después de Obradoiro, hemos sido los mejores. Hemos considerado [albergar la Final Four] y el club y la ciudad han hecho todo lo posible para poder jugar en casa. Y también la gente lo ha pedido; ha venido mucha al Coliseum a vernos y nuestros seguidores han estado fantásticos. Esto tiene que ser una motivación y una ilusión, no presión de ningún tipo. Puede pasar cualquier cosa, claro, en muchas Final Four ha perdido el anfitrión [caso de las tres últimas] y en otras no. Para nosotros tiene que ser un premio a lo que hemos hecho en la temporada regular, y lo afrontamos con la máxima ilusión y respeto, no presión.

¿Ha soñado con la Final Four?

Bueno... He soñado desde el primer día con muchas cosas (risas). Con muchos partidos, con qué podíamos hacer. Me ha quitado el sueño, más que soñar, el estar haciéndolo muy bien, ganar un partido y a las dos horas estar ya pensando en que la siguiente semana tenemos que ganar, porque hay equipos que no fallan. Más que con la Final Four en sí, he soñado con muchos escenarios, con escenarios positivos para nosotros. También con alguno negativo; y si sale así, pues lo afrontaremos.

He soñado con muchos escenarios, positivos para nosotros. También con alguno negativo

¿Algo más que le haya quitado el sueño desde que eliminaron al Menorca?

Me lo quita el intentar competir lo mejor posible contra el Palencia, el ver qué podemos hacer, el saber qué nos van a hacer... Pero me lo quita como me lo han quitado todas las semanas las preparaciones de todos los partidos. Ya hemos jugado algún partido muy importante, como el del Obradoiro aquí, y otros más. Me quita el sueño eso: hacer las cosas bien esta semana para ayudar a los jugadores a que hagan el mejor partido posible.

Cuénteme algo, aunque sea breve, de los equipos que disputarán la otra semifinal.

No hemos preparado nada, aunque Carlos [Penedo] y Román [Gómez] seguramente estarán haciendo un trabajo un poquito invisible por si jugamos el domingo. Son muy buenos equipos. Me hace especial ilusión que esté Oviedo [Marco lo entrenó entre 2015 y 2018, en su primera experiencia como técnico principal] y me gusta que esté un equipo de la altura del Estudiantes. Es una Final Four con los mejores después del Obradoiro. Los cuatro nos hemos merecido estar aquí, pero desde el primer día hemos estado pensando únicamente en el Palencia. Antes fue en el Fuenlabrada y en el Palencia, y ahora solo en el Palencia.

Los cuatro participantes son muy distintos entre sí. ¿Cómo definiría en pocas palabras a los otros tres?

El Palencia tiene una consistencia y una competitividad terribles, buenísimas. El Estudiantes tiene talento puro en sus jugadores. Y el Oviedo es ilusión, el jugar desinhibido y muy bien al baloncesto, y, posiblemente, el equipo que venga aquí más a disfrutar. Nosotros queremos disfrutar la Final Four, pero seguramente ellos también. Y bien merecido que lo tienen.

Le doy más valor a que hemos competido contra un súper equipo a que no hemos subido perdiendo solo cuatro partidos

El concepto desinhibido entronca con la etiqueta de cenicienta que se le cuelga al conjunto carbayón. ¿Es el que menos tiene que perder?

Una vez que estamos aquí, todos queremos hacerlo bien y todos queremos ganar. Si pierden, se irán a casa desilusionados. Como nosotros; si perdemos, nos iremos desilusionados, y luego tendremos que hacer reflexión de que la temporada ha sido muy positiva. Veníamos de un cambio de liga, de entrenador nuevo, doce jugadores nuevos... Y hemos podido poner en el Coliseum un lleno y muchos partidos con más de 6.000 personas, que es la hostia, y además creo que hemos jugado bien al baloncesto. Lo primero que tendríamos [en caso de no ascender] sería desilusión. Y Oviedo, igual. Aunque tenga menos presión, tendrá desilusión si no gana. Todos, repito, queremos competir y ganar. Luego ya veremos el otro lado de todo lo que ha pasado durante la temporada.

Es de ley enfatizar, de manera positiva y pase lo que pase a partir de ahora, lo que ha dicho antes, que este equipo ha estado a punto de ascender directo pese a ser un proyecto deportivo completamente nuevo, con todas las posibles dificultades que ello conlleva. Y con obstáculos como el caso de Mencía y la lesión de Radoncic.

Se dieron las circunstancias que se dieron para poder hacer el equipo. Lo hicimos... (resopla) muy concienciados, muy trabajado, con Charlie [Uzal], con Miguel [Valín], con el staff... Muy trabajado. Y muy a conciencia. Es que no es fácil cuando cambias de categoría, cuando ha habido un año que no han ido bien las cosas o cuando cambias de entrenador. Cambias muchas cosas y, seguramente, es más fácil tener seis o siete [jugadores] de la temporada anterior, como tiene Palencia, que parecía, a principio de temporada, que iba a ser un rodillo. Nuestros mecanismos son muy diferentes. Lo analizaremos... No quiero analizarlo antes de la Final Four (risas), pero en una análisis rápido te puedo decir que tiene valor lo que hemos hecho. Viniendo de donde venimos o no, haber perdido solo cuatro partidos en la liga regular habla muy bien de nuestra regularidad, de nuestra consistencia, de nuestro buen baloncesto. Estamos contentos, aunque luego la gente solo se acordará de si hemos subido o no. Y esta es la parte que toca hacer este fin de semana.

Marco, en el centro de la pista donde el Básquet Coruña buscará el ascenso Patricia G. Fraga

¿Resulta duro, frustrante, que uno de los mejores récords de la historia de la competición no haya bastado para conseguir el ascenso directo?

Esto también me ha quitado el sueño (carcajadas). Ha habido un equipo que lo ha hecho mejor que nosotros. Hay que darle la enhorabuena porque han ido mucho tiempo detrás y también han tenido la presión que hemos tenido nosotros y la han solventado fantásticamente, porque son muy buenos. Voy a darle más valor a que hemos competido contra un superequipo, hemos estado ahí con él y hemos perdido solo cuatro partidos, que a que no hemos subido perdiendo solo cuatro partidos. Vamos a intentar coger las cosas positivas de lo que hemos hecho.

El palmeo de Guillem Jou en Fuenlabrada [derrota por 75-74 con solo tres partidos más en el calendario], ¿fue dentro o fuera de tiempo? ¿Le ha llegado alguna prueba irrefutable?

No, no lo sé. No lo he visto muchas veces. Se ve bastante mal para saber si es dentro o fuera. Pero si lo hubiesen dado dentro, tampoco hubiese pasado nada, porque no habrá Instant Replay hasta la temporada que viene y entonces nos habrían dado el partido por ganado (risas).

Los cuatro nos hemos merecido estar aquí, pero desde el primer día hemos estado pensando únicamente en el Palencia

Habrían ascendido directamente.

O no. Porque a lo mejor posiblemente el Obradoiro no habría perdido en Burgos.

La temporada para el equipo acaba para el equipo este domingo, pero no para Carles Marco.

O el sábado (risas). Espero que el domingo.

¿Cuándo se incorpora a la selección española sub-20?

El 16 de junio.

Pocas vacaciones va a tener...

No muchas, no (risas). La conciliación familiar es importante y me gustaría estar en casa con mi familia, pero se ha dado como se ha dado y vamos a ir trampeándolo. En este oficio... es difícil tener unas vacaciones. El año pasado llegué, si no recuerdo mal, el 26 de junio de París, y llevaba desde el 2 de junio hablando con Charlie y con Miguel, haciendo el equipo, y estuvimos todo el verano trabajando, entonces no son vacaciones. Mi familia y yo estábamos en Tenerife y ellos no sé dónde, pero estuvimos colgados del teléfono todas las mañanas.

Ahora le toca estar donde le lleve la sub-20.

Sí, pero me hace mucha ilusión. Espero que después del Europeo [11 al 19 de julio, en Eslovenia] pueda cogerme unos días.