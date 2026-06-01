Primera FEB incorporará el vídeo el próximo curso

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La Federación Española de Baloncesto (FEB) celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que, entre otros asuntos, se dibujaron los perfiles de la competiciones del curso 2026-27, en lo que figuran importantes novedades.

La principal, la incorporación en Primera FEB, en fase de estudio, del Instant Replay (vídeo arbitraje), aunque el ente presidido por Elisa Aguilar no precisó cómo será su aplicación.

El otro gran cambio atañe a la confección de las plantillas: cada equipo podrá tener hasta quince licencias, aunque en el partidos el tope seguirá siendo de doce. Una novedad menor es la desaparición de la clasificación por puntos, un sistema sin relevancia real desde que se instauraron los playoffs, ya en el pasado siglo.

La Primera FEB 2026-27, que recuperará los 18 equipos (y con ello las tres plazas de descenso), arrancará el próximo 25 de septiembre. La fase regular concluirá el 7 de mayo y seis días después arrancarán los playoffs. La Final Four liguera se disputará el 5 y el 6 de junio; la de la Copa de España, el 22 y el 23 de enero.

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La competición registrará dos parones, ambos por ventanas FIBA de la clasificación para el Mundial de Qatar 2027, el primero de ellos del 23 de noviembre al 1 de diciembre; el segundo, del 22 de febrero al 2 de marzo.

Por otra parte, la FEB también dio a conocer los básicos de la nueva categoría en que militará el Maristas Coruña, la Liga Femenina Challenge. La fase regular de la segunda categoría nacional, que cuenta con 16 equipos, comenzará el 3 de octubre y rematará el 24 de abril. Al igual que en Primera FEB, se disputará una sola ronda de playoffs al mejor de cinco partidos, de la que saldrán los cuatro competidores en la Final Four, programada para el 15 y el 16 de mayo.

Challenge pondrá en juego dos pasaportes para la máxima categoría, uno directo, y dos equipos descenderán a la Liga Femenina 2.