Mus Barro disputará en el Coliseum su tercera Final Four

Acción de Mus Barro en el partido de Copa de España contra el Tizona Burgos Javier Alborés

Si la veteranía es un grado, y la experiencia también, claro, Mus Barro tiene tres en Final Four de Primera FEB, un evento que los días 6 y 7 de junio, en el Coliseum, disputará por tercera vez. Una menos que el líder de este ranking y uno de sus rivales en semifinales, Alec Wintering.

El pívot senegalés del Básquet Coruña y el base estadounidense del Palencia son dos de los cuatro jugadores de los casi 50 que comparecerán en el multiusos de Ponte da Pedra que han disputado más de una vez este minitorneo por la segunda plaza de ascenso a la ACB, que en A Coruña vivirá su octava edición. Un formato instaurado en la temporada 2007-08 y, que al igual que en la siguiente, no tuvo en liza al equipo anfitrión. Los otros también juegan en el Palencia, Manu Rodríguez y Xabi Oroz.

En la FF inaugural, en Cáceres, participaron el Tenerife, el Breogán, el Lucentum Alicante y posterior campeón, el Gipuzkoa. El equipo levantino sucedió al donostiarra en el palmarés en una edición 2008-09 que también contó el Melilla, el Tenerife y el Los Barrios andaluz.

Obviamente, ninguno de los jugadores de esas primeras Final Four sigue en activo. Sí hay uno de la tercera, disputada en la campaña 2028-19, que participará en la del Coliseum herculino, Vasilije Vucetic, uno de los fichajes sobre la marcha del Palencia. El pívot serbio lo hizo con el Mellilla, eliminado en semifinales (75-68) por el anfitrión y campeón, el Bilbao Basket. Los ‘hombres de negro’ regresaron a la Asociación de Clubes de Baloncesto tras vencer en la final a un Bàsquet Palma con Alex Hernández en sus filas.

La covid-19 y el curso pospandémico 2020-21 carecieron de Final a Cuatro, sistema que regresó al calendario en la 2021-22. En esta edición se estrenó Barro, entonces miembro de un Palencia arrollado en semifinales (89-62) por el Estudiantes, que luego cedería en el partido definitivo (66-60) contra el Bàsquet Girona de Marc Gasol, verdugo del Leyma en cuartos de final (3-0).

Cinco jugadores que participaron en la Final Four del ejercicio 2022-23 volverán a hacerlo en el presente. Cuatro de ellos, Wintering, el escolta Manu Rodríguez, el ala-pívot Tanner McGrew y el alero exnaranja Mathieu Kamba, guiaron al triunfo al Palencia, que en la final sorprendió (95-83) al anfitrión San Pablo Burgos.

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El quinto elemento, Xabi Oroz, la jugó con el Gipuzkoa. En A Coruña vestirá el morado del conjunto castellano, en tanto que McGrew lucirá el celeste del Estudiantes.

El inquilino del Coliseum coruñés cuenta en su roster con otro trío con experiencia en Finales a Cuatro. Ninguno de ellos logró el ascenso deportivo. Sí lo consiguió uno que no está por culpa de la trombosis venosa que le fue diagnosticada el pasado marzo, Dino Radoncic.

Caio Pacheco, Jacobo Díaz y Abdou Thiam defendieron el escudo del Tizona Burgos en la FF 2023-24, en el Madrid Arena. Se despidieron en semifinales (86-62) frente al Estudiantes, que ese año dio continuidad a la maldición reciente del anfitrión al perder por 70-85 frente al Força Lleida, el equipo que acompañó al Básquet Coruña en su hasta ahora único viaje a la ACB.

Once repetidores

Once jugadores de la Final Four de la próxima semana participaron en la de la campaña pasada. El duodécimo, Juanpi Vaulet, ala-pívot del Estudiantes, se la perderá al haberse roto un tobillo en febrero. La campaña 2024-25 vistió la camiseta del Palencia.

Entre esa docena hay dos a las órdenes de Carles Marco, Paul Jorgensen, quien se quedó a un pasito del ascenso con el Fuenlabrada, derrotado en la final por el Betis (97-92), y Barro, cuyo Estudiantes cascó en semifinales ante el equipo sevillano (82-86). En nómina del equipo del sur de Madrid figuraban también McGrew y el pívot exnaranja Lotanna Nwogbo, que en A Coruña jugarán con el Estu, y Toni Ten, actual entrenador del equipo colegial.

Del Palencia, que se ha metido en cuatro de las últimas cinco Final Four (faltó a la 2023-24, porque estaba en la ACB), repiten cinco elementos del último curso: Wintering, Manu Rodríguez, Oroz, Adam Kunkel y Tobias Borg. Su verdugo en semifinales fue el Fuenlabrada (75-73). A las primeras de cambio se despidió también el coanfitrión en la Caja Mágica, el Estudiantes, en su caso contra el Real Betis (86-82).

Toni Ten conserva a dos jugadores del plantel que hace un año dirigía... Natxo Lezkano, el alero Pato Garino y el base Jayson Granger.

Curiosamente, de los cinco jugadores del Betis 24-25 que siguieron en Primera FEB ninguno estará en A Coruña. Alex Renfroe, Vitor Benite, Jonathan Kasibabu y Brooks de Bisschop cayeron en cuartos con el Fuenlabrada y a Radoncic lo apartó la citada lesión.

Tres miembros del equipo que subió directamente en la temporada regular precedente, el San Pablo, lucharán la próxima semana por conseguirlo vía playoffs. Dos de ellos lo harán vestidos de naranja, Dídac Cuevas y Joe Cremo. El otro, el alero letón Roberts Stumbris, defiende ahora el escudo del Estudiantes, adonde llegó el 19 de febrero, después de jugar iniciar la temporada en el Melilla.

El anfitrión y el Palencia tienen en nómina a cinco jugadores con experiencia en Finales a Cuatro, uno más que el Estudiantes. El Oviedo, la presunta 'cenicienta' y debutante -al igual que el Básquet Coruña- en una FF, no cuenta con ninguno.