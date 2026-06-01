España gana (por poco) a Estados Unidos en el Coliseum

El serbio Micovic, el senegalés Thiam, el español Jou y el montenegrino Brnovic saludan a su afición Carlota Blanco

La globalización del deporte avanza sin freno. El baloncesto no es ajeno a ella, a pesar de las restricciones que imponen tanto la federación nacional como la ACB. Hace unas décadas, no muchas, se llamaba al Dépor, de manera despectiva, la ONU. Unos años después, no muchos, la mayoría de los equipos de Primera División eran una ONU. Hoy en día lo es cualquier equipo de cualquier modalidad colectiva.

Viene esto a colación de los múltiples lugares de nacimiento (17) y nacionalidades –no siempre son lo mismo– que estarán presentes este fin de semana en la Final Four de Primera FEB que acogerá el Coliseum coruñés.

Un desfile de banderas en el que obviamente, aunque por poco, gana España. Trece jugadores nacidos en la piel de toro, del medio centenar escaso que participarán en la traca final, lucharán por el segundo ascenso a la Asociación de Clubes de Baloncesto. Y uno de fuera que tiene la nacionalidad de nuestro país, Ilimane Diop.

De hecho, el pívot del Básquet Coruña, nacido en Senegal, es el único jugador de las plantilla de los cuatro mejores de playoffs que ha sido internacional absoluto con España.

Algo que también logró precisamente su entrenador, Carles Marco, mientras que los tres productos nacionales de la plantilla naranja ha vestido la roja en categorías de formación: Dídac Cuevas (campeón de Europa sub-16 hace diez años y platas continentales sub-18 y sub-20) y Jacobo Díaz, y, en 3x3, Guillem Jou (bronce en el Europeo sub-18 de 2015).

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El anfitrión de la Final a Cuatro 2025-26 tiene el mismo número de jugadores nacidos en España que en Senegal, país de origen de Abdou Thiam y de Mus Barro. El cuarto representante de la nación africana, la tercera que tendrá a más elementos en el multiusos de Ponte da Pedra, es Petit Niang, pívot del Estudiantes.

En el segundo escalón del podio figura, lógicamente, el país donde se inventó el baloncesto. Once jugadores vieron la luz en Estados Unidos, aunque dos de ellos defienden o han defendido los colores de otros combinados nacionales.

El pívot Lotanna Nwogbo, ex del Leyma actualmente en el Estudiantes, es internacional por Nigeria, y el base Marques Townes, estrella del Oviedo, juega para República Dominicana. Otro '1', Alec Wintering, del Palencia, nunca ha jugado con la selección de Jamaica, mientras que el naranja Paul Jorgensen tampoco ha integrado la squadra azzurra, ya que, aunque su apellido sugiera otra cosa, tiene la italiana como segunda nacionalidad. Además del escolta de New Jersey y de Diop, el Leyma cuenta con otra doble nacionalidad, la brasileña y portuguesa de Caio Pachecho, habitual en las últimas convocatorias de la verdeamarelha, con la que el pasado verano se proclamó campéon de América.

Hay tres jugadores, todos del Palencia, con una peculiaridad. Dos de ellos nacieron en Canadá pero su nacionalidad, a efectos FEB, es otra. El alero, ex del Básquet Coruña, Mathieu Kamba figura como de la República Democrática del Congo, con cuya selección juega; y el ala-pívot Josip Vrankic, como croata, aunque ha llevado la hoja de arce en el pecho en alguna competición de categoría del formación. Gilad Levy nació en Israel y fue internacional con el país hebreo en categoría sub-20, pero para la Federación Española es francés, su segunda nacionalidad.

Póker de nacionales

El Oviedo es, con cuatro, el equipo con más jugadores nacidos en España: los interiores Alonso Faure y Robert Cosialls y los escoltas Raúl Lobaco y Pablo González Longarela. Con tres cuentan el resto de invitados al baile de fin de curso. Los tres mencionados del Leyma, los estudiantiles Sergi García, Hugo López y Asier González y los palentinistas Álvaro Muñoz, Xabi Oroz y Manu Rodríguez.

La ONU de la Final Four es el Estudiantes, ya que tiene a jugadores nacidos en nueve países diferentes (España, Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Argentina, Uruguay, Letonia, Senegal y República Dominicana).

En el Leyma hay siete naciones de origen (España, Estados Unidos, Senegal, Angola, Montenegro, Serbia y Brasil), una más que en el Palencia (España, Estados Unidos, Canadá, Israel, Serbia y Letonia). Y dos menos el Oviedo (España, Estados Unidos, Argentina, Eslovenia y Ucrania).

Por cierto, al equipo carbayón le sigue atribuyendo la FEB, a causa de un error informático no subsanado en toda la temporada, la 'nacionalidad' coruñesa a tres de sus jugadores, los estadounidenses Townes y Greg Parham y el esloveno Dan Duscak.

Son los únicos 'gallegos' con rol protagonista, junto con su técnico, el porriñés Javi Rodríguez, en la cita del Coliseum, donde el acento local lo ponen los ayudantes de Carles Marco, Román Gómez y Carlos Penedo.