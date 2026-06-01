El mundo al revés en los banquillos del CB Zamora y el Lucentum Alicante

Saulo Hernández, durante el Básquet Coruña-CB Zamora Germán Barreiros

A pesar de que el CB Zamora se quedó a la puerta de los playoffs, el club castellano anunció la renovación del contrato de su entrenador, Saulo Hernández, que cumplirá la décimo sexta temporada seguida al frente del inquilino del Pabellón Ángel Nieto.

El Zamora se jugó cara a cara con el Lucentum Alicante la novena plaza de la fase regular de Primera FEB. Se la quedó el conjunto levantino, por un solo punto de diferencia en el averaje particular. Y el azar ha querido que el mismo día de la renovación del técnico perdedor de ese duelo por llegar a la postemporada, se haga oficial la salida del entrenador vencedor, Rubén Perelló.

El Alicante fue barrido (3-0) por el Estudiantes en cuartos de final de los playoffs, lo que se ha llevado por delante a un técnico que había cogido el equipo en noviembre de 2024 y que antes había dirigido en Primera FEB al CB Almansa y al Club Ourense Baloncesto.

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Diversas fuentes apuntan a Pedro Rivero como sustituto de Perelló, de 45 años. El segoviano, de 46 años y uno de los bases históricos de la segunda categoría nacional, regresaría así al que fue su primer equipo como entrenador y al que, en su primera campaña, la 2018-19, lo subió a Primera FEB.

Rivero también fue el arquitecto del ascenso del Palencia a la ACB en la temporada 2022-23. Pero el club morado no le renovó y fichó por el Estudiantes, donde sufrió un polémico despido en marzo de 2025, cuando el conjunto colegial acumulaba siete victorias consecutivas.

Saulo Hernández llegó al CB Zamora en 2010 y lo llevó de la EBA (actual Tercera FEB) a la LEB Plata (Segunda FEB) al cabo de seis campañas. Dos más tardó en guiarlo hasta la segunda categoría nacional, donde en el curso 2024-25 debutó con un décimo cuarto puesto, dos por encima del descenso, que eludió con dos triunfos de margen.