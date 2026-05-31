El enemigo más experimentado

Dídac Cuevas penetra a canasta entre los jugadores del Palencia Ingus Jakovics y Manu Rodríguez Germán Barreiros

El próximo fin de semana cuatro equipos jugarán en el Coliseum por conseguir el segundo pasaporte para la Asociación de Clubes de Baloncesto. Y precisamente el último en clasificarse para la Final Four, el Palencia, es el que más experiencia aglutina en sus filas.

Los jugadores de la plantilla gobernada por Natxo Lezkano suman un total de 56 temporadas jugando en la segunda categoría. Diecinueve más que el segundo, el Básquet Coruña. Curiosamente, se verán las caras en semifinales.

De los 49 jugadores que en principio comparecerán –salvo bajas de última hora– en el multiusos situado en Ponte da Pedra solamente uno registra dobles dígitos de experiencia en la ahora denominada Primera FEB. Es el escolta Manu Rodríguez, del equipo palentino, en el que ha militado tres de las diez temporadas que lleva en la segunda instancia del baloncesto español.

El granadino debutó en la categoría en la 2011-12, una antes de la reentrada del Leyma, con el primer equipo de su ciudad, el desaparecido CB Granada. Luego pasó por el Amics Castelló, el Oviedo, el Fundación CB Granada (recientemente descendido de la ACB) y el Cáceres antes de recalar, en la 2022-23, en el conjunto morado, con el que logró el ascenso en ese primer curso al ganar el Palencia al anfitrión San Pablo en el partido definitivo de la Final Four disputada en el otro Coliseum, el de Burgos.

Un exnaranja, Mathieu Kamba, acumula siete ejercicios en Primera FEB, uno menos que sus compañeros Xabi Oroz y Alec Wintering. El alero congoleño también ha jugado en el Araberri, el Melilla y el Oviedo. El combo guard vasco, en el Gipuzkoa (cinco campañas) y en el Fundación CB Granada, mientras que el ‘1’ estadounidense pasó también por el Araberri, el Peñas Huesca, el Melilla, el Valladolid y el Estudiantes. Con seis temporadas, todas en equipos distintos, está Vasilije Vucetic, que antes del Palencia jugó en el Iraurgi, el Melilla, el Huesca, el Força Lleida y el Valladolid.

Naranjas en Burgos

Seis es la mayor cantidad de la plantilla naranja. Por partida doble. Abdou Thiam, que tras debutar en la antigua LEB Oro con el equipo herculino, después militó en Iraurgi vasco y dos temporadas en el Tizona.

En el club burgalés coincidió con Jacobo Díaz, cuya media docena de cursos comprenden asimismo estancias en otro club gallego, el Marín, además del Bàsquet Palma y el Fundación CB Granada.

Cinco ejercicios de experiencia tiene tres jugadores de Carles Marco. Dídac Cuevas (antes en CB Prat, Melilla, Tizona y San Pablo), Paul Jorgensen (Palencia, Oviedo, Estudiantes y Fuenlabrada) y Mus Barro (Tizona, Palencia, Lucentum Alicante y Estudiantes).

El equipo madrileño, que con esta disputa su cuarta Final Four en los cinco ejercicios que lleva en el ‘infierno’, acumula 28 de experiencia entre sus hombres.

El exnaranja Lotanna Nwogbo suma cinco. también militó en el Melilla y en el Valladolid. Una menos aparece en el currículum de Tanner McGrew, quien antes pasó por el Palencia y dos temporadas en el Fuenlabrada.

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Una veintena presenta en sus filas el Oviedo, la teórica ‘cenicienta’ del baile de fin de curso. Calvin Hermanson, con seis repartidos entre el Palencia, el Amics Castelló (dos), el San Pablo Burgos y el Cartagena, lidera la lista del roster asturiano, seguido de Robert Cosialls, con uno menos (también jugó en el Bàsquet Girona y en el Bàsquet Palma).

El conjunto carbayón es que cuenta con más rookies en la categoría: Marques Townes, Greg Parham, Fede Copes, Daniil Shelist, Francis Nwaokorie y Pablo González Longarela. Cuatro menos tiene el Estu (Sasu Salin, Sergi García, Juanpi Vaulet –sigue fuera de circulación a causa de una fractura de tobillo sufrida en febrero–; los tres jugando en Primera FEB después de dilatados periplos en la ACB, y Omar Silverio).

El plantel naranja cuenta con tres debutantes: Macachi Braz, Danilo Brnovic e Ilimane Diop, este asimismo con una muy larga carrera en la ACB. En el palentino también hay un trío: Mladen Armus, Gilad Levy y Mustapha Heron, que debutó esta campaña en España de la mano del Melilla, al que abandonó en febrero para cubrir la baja temporal de Adam Kunkel. Con el regreso a las canchas de su compatriota y homólogo, el escolta de Connecticut ha sido relegado al ostracismo por Lezkano.

A tono con la plantilla

El entrenador vitoriano está bastante a tono con su plantel, puesto que su bagaje en la segunda categoría también es amplio: siete temporadas, aunque no todas completas. La precedente cogió las riendas del Estudiantes en marzo, dos meses después de ser despedido del Andorra, al que había ascendido –directamente– en la campaña 2022-23.

Carles Marco, por su parte, suma seis campañas en Primera FEB, donde debutó al timón del Oviedo (2015-18). En la 2019-20 dirigió al que será su rival el próximo sábado (17.30 horas). Y en la 2020-21 fue cesado por el Bàsquet Girona después de perder en casa contra el... Básquet Coruña.

Manda en este ranking el técnico del Estudiantes, Toni Ten, que cumple su décimo curso en la segunda división española. Los siete primeros, consecutivos, con el Amics Castelló (2015-2022). Los dos precedentes dirigió al Fuenlabrada.

Por último, el porriñés Javi Rodríguez, único gallego en la Final Four, acumula seis campañas en Primera FEB, cinco de ellas, en dos fases, al frente de su actual equipo, el Oviedo. En la 2022-23 vivió una frustrante experiencia en el Estudiantes, que le despidió a principios de abril de 2023.