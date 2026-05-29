Jacobo Díaz: "Ya no hay excusa: tenemos que dar todo lo que nos queda"

Jacobo Díaz (Madrid, 23 de julio de 1996) vivirá el próximo fin de semana su segunda Final Four de Primera FEB, tras la de la campaña 2023-24, cuando militaba en el Tizona Burgos. Una experiencia aquella que salió cruz. El ala-pívot espera darle la vuelta a la moneda al amparo del Coliseum y la afición naranja para devolver al equipo a la ACB.

¿Cómo se encuentra, a nivel individual, a estas alturas de una muy exigente temporada?

Muy bien. Contento con el playoff. No ha llegado al quinto partido pero ha sido muy duro. Pero, bueno, muy bien y mentalizado para lo que queda de temporada. Físicamente, cansado, como todos los equipos, seguramente, pero ahora ya no hay excusa: tenemos que dar todo lo que nos queda.

Las piernas pesan, los equipos ya se conocen perfectamente. ¿Es más importante en este tramo el aspecto mental o la mentalidad con que se afronta una fase de ascenso con KO directo?

Sí. Un poco todo. Es verdad que el aspecto mental ahora es muy importante, sobre todo porque es a un partido. Pero es más importante que seamos lo que hemos sido todo el año, que tengamos esa identidad. Lo vamos a poder hacer en Coruña, así que esperamos que nuestra afición y todo el mundo que venga a vernos se sienta identificado con el equipo que ha visto toda la temporada. Y seguro que nos ayudarán muchísimo si hay momentos malos, que los habrá.

Su experiencia en una Final Four no fue precisamente satisfactoria en lo deportivo [El Tizona cayó en semifinales ante el Estudiantes por un abultado 86-62]. ¿Qué recuerdos tiene de cómo encaró el equipo, y usted en particular, ese minitorneo?

Lo encaras con mucha ilusión. Sabes que es partido único y lo has hecho en los nueve meses anteriores no importa. Como he dicho, hay que afrontarlo con mucha ilusión porque, además, en el deporte profesional es muy complicado llegar a estas alturas y el ganar un campeonato. Creo que hay que afrontarlo desde el trabajo que hemos hecho todo el año, y disfrutarlo, porque nos lo hemos merecido y nunca se sabe cuándo volverá a pasar.

Lo más importante es que seamos lo que hemos sido todo el año

A nivel individual, ¿encaró esa Final Four de manera distinta que, por ejemplo, la eliminatoria de cuartos de final?

Sí, porque en el playoff sabes que son cinco partidos y que se puede hacer muy largo. Y aunque no nos hemos dejado nada en ningún momento, ahora es el momento de la temporada. Tenemos un partido garantizado, en el que tenemos que dar nuestro 100%, ser fieles a nuestro estilo de juego, ser nosotros, ser competitivos y afrontarlo con esperanza e ilusión.

[Un partido garantizado que, cuando se realizó esta entrevista, estaba a la espera de conocer la identidad del otro equipo]. ¿Algún rival preferido para semifinales?

Nah... (risas). Si quieres ascender tienes que ganar a todos. A los dos [Palencia y Fuenlabrada] les hemos ganado y contra los dos hemos perdido. Creo que ahora da un poco igual. Nosotros, como he dicho, tenemos que ser fieles a nuestro juego. Y si nos da para competir y para ganarlo todo, bien. Y que la afición vea al equipo que ha visto todo el año.

Una pregunta comprometida. ¿Le parece justo que la temporada acabe con una Final Four?

(Risas). Bueno... me parece que es lo que hay. Una Final Four es muy bonita para el espectador; como dicen de la Copa del Rey, el torneo del KO. Tienes que ganar dos partidos, y eso es lo que hay. Antiguamente creo que se hacía al mejor de cinco o de tres. Lo dejamos en que para el espectador es muy bonito, es un fin de semana y el nivel de competitividad es muy alto (risas).

Si somos capaces de defender bien, rebotear y salir en transición nos da ese punto que buscamos

¿Le queda al Básquet Coruña alguna asignatura pendiente, algún retoque para mejorar, como, por ejemplo, el ataque contra las zonas rivales?

Sí es verdad que nos costó en el tercer partido contra el Menorca, pero creo que en el cuarto ajustamos muy bien. Es cierto que somos un equipo que busca mucho ritmo y tratamos de jugar mucha transición rápida, y lo que tienen las zonas es que te paran. Algo que hemos trabajado, y seguimos trabajándolo, es tirar con ritmo e intentar que las defensas zonales no nos frenen, que es lo que buscan.

Sea cual sea el rival, ¿qué aspectos básicos considera como clave? ¿Tal vez un poquito más de puntería desde la larga distancia?

Es un poco de todo. También viene desde la defensa; si somos capaces de defender bien, rebotear y salir en transición nos da ese punto que buscamos. Cuando te meten canasta, a veces es complicado hacerlo porque la defensa rival consigue posicionarse. Otras claves son jugar con buenos espacios y jugar con ritmo; luego, el estar acertado o no... Creo que somos un equipo con mucho talento y vamos a estar acertados. Y si no, iremos al rebote de ataque e intentaremos tener las máximas segundas oportunidades posibles.

En el vestuario, donde siempre suele haber palabras o conceptos tabú, ¿se habla de Final Four o simplemente de siguiente partido?

Se habla de Final Four y se habla de siguiente partido (risas). La verdad es que nuestra Final Four es ahora el siguiente partido, ya que no sabemos si habrá otro más. Estamos preparándonos, preparando cosas que nos puedan ayudar de cara al rival que nos toque y creo que la semana que viene estaremos full focus en preparar muy, muy bien el partido que nos toque el sábado.

¿Le sorprendió verse durante varios meses al frente del ranking de acierto en triples de Primera FEB?

Es verdad que empecé la temporada muy bien y con mucha confianza. Viene también dado por el estilo de juego que tenemos; me llegan muchos tiros abiertos y fui yo como podría haber sido Guillem [Jou], que es un excelente tirador.

Soy muy fan de Bicicoruña; mucha gente me habrá visto en bici para arriba y para abajo

Cambiamos de tercio. ¿Qué tal se encuentra en A Coruña?

La ciudad me encanta. Me la habían pintado como que llovía todo el tiempo (risas). La verdad es que estamos súper adaptados, tanto mi mujer como yo y mi hija en la 'guarde'. Estamos súper contentos aquí.

¿Algún lugar o rinconcito especial?

Me conozco todos los parques que hay en Coruña (risas). Nos gusta mucho las zonas de La Marina y de Riazor. Soy muy fan de Bicicoruña; mucha gente me habrá visto en bici para arriba y para abajo (risas). También nos gusta mucho Santa Cristina, una playa muy bonita y muy tranquila.

¿Es usted futbolero?

Poco. Tengo que reconocer que todavía no he ido a ver al Dépor, pero me alegro muchísimo por su acenso a Primera División, claro.

¿Qué otras cosas hace Jacobo Díaz fuera de una cancha de basket?

Me gusta mucho leer y lo que te he dicho, pasear, salir en bici, pasar tiempo con mi familia, estar en la calle...

... Cuando no llueve, imagino.

(Risas). Ha llovido mucho en invierno, pero la primavera está siendo muy buena.