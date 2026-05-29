Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

El Palencia, rival del Básquet Coruña en la semifinal por el ascenso a la ACB

El cuadro castellano barrió al Fuenlabrada en el quinto y definitivo partido de la serie de cuartos de final (76-51)

Lois Novo
Lois Novo
29/05/2026 22:56
Palencia-Leyma Básquet Coruña
Imagen del Palencia-Leyma de liga regular en el que se impuso el conjunto castellano por 99-87
Victor Quintana (@ferropenico)
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Palencia será el rival del Básquet Coruña dentro de una semana en la semifinal de los playoffs de ascenso a la Liga ACB, después de barrer al Fuenlabrada (76-51) en el quinto partido de la única serie de cuartos de final que se ha prolongado hasta el desempate.

El equipo palentino encarriló el encuentro en el tramo final del primer cuarto, que cerró con una ventaja de 17 puntos (26-9). Al descanso la renta aumentó a 20 puntos (41-21) y a la conclusión del tercer cuarto se fue hasta la treintena (63-33).

Jacobo Díaz posa para la entrevista realizada en la Polideportiva de Riazor 2

Jacobo Díaz: "Ya no hay excusa: tenemos que dar todo lo que nos queda"

Más información

El conjunto castellano es uno de los tres que logró batir al equipo coruñés en la liga regular. Los palentinos se impusieron en su cancha, en la 25ª jornada, por un claro 99-87, en lo que fue la segunda derrota de las cuatro sufridas por el Básquet Coruña en la temporada regular. En el duelo de la primera vuelta, en la 10ª jornada, los herculinos vencieron por 82-75 en el Coliseum, donde se disputará la semifinal el próximo sábado.

Los otros dos equipos que batieron al Leyma en la liga regular fueron el Obradoiro -en ambos partidos, tanto en el Sar como en el Coliseum- y el Fuenlabrada. Además, los naranjas también cayeron en cancha del Menorca en el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final.

Miles de aficionados se dieron cita para el decisivo encuentro ante el Menorca

El Básquet Coruña pone a la venta 1.300 paquetes más de entradas para sus abonados

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Palencia-Leyma Básquet Coruña

El Palencia, rival del Básquet Coruña en la semifinal por el ascenso a la ACB
Lois Novo
Miles de aficionados se dieron cita para el decisivo encuentro ante el Menorca

El Básquet Coruña pone a la venta 1.300 paquetes más de entradas para sus abonados
Sergio Baltar
Imagen de uno de los partidos del cruce de cuartos de final entre el Palencia y el Fuenlabrada

El Municipal de Palencia decide este viernes el rival del Básquet Coruña
Chaly Novo
Imagen de la final de la Copa Galicia 2026 entre el Básquet Coruña y el Breogán

'El Semis' de Primera FEB vive en Galicia
Chaly Novo