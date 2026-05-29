El Palencia, rival del Básquet Coruña en la semifinal por el ascenso a la ACB

Imagen del Palencia-Leyma de liga regular en el que se impuso el conjunto castellano por 99-87 Victor Quintana (@ferropenico)

El Palencia será el rival del Básquet Coruña dentro de una semana en la semifinal de los playoffs de ascenso a la Liga ACB, después de barrer al Fuenlabrada (76-51) en el quinto partido de la única serie de cuartos de final que se ha prolongado hasta el desempate.

El equipo palentino encarriló el encuentro en el tramo final del primer cuarto, que cerró con una ventaja de 17 puntos (26-9). Al descanso la renta aumentó a 20 puntos (41-21) y a la conclusión del tercer cuarto se fue hasta la treintena (63-33).

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El conjunto castellano es uno de los tres que logró batir al equipo coruñés en la liga regular. Los palentinos se impusieron en su cancha, en la 25ª jornada, por un claro 99-87, en lo que fue la segunda derrota de las cuatro sufridas por el Básquet Coruña en la temporada regular. En el duelo de la primera vuelta, en la 10ª jornada, los herculinos vencieron por 82-75 en el Coliseum, donde se disputará la semifinal el próximo sábado.

Los otros dos equipos que batieron al Leyma en la liga regular fueron el Obradoiro -en ambos partidos, tanto en el Sar como en el Coliseum- y el Fuenlabrada. Además, los naranjas también cayeron en cancha del Menorca en el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final.