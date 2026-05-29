El Municipal de Palencia decide este viernes el rival del Básquet Coruña

Imagen de uno de los partidos del cruce de cuartos de final entre el Palencia y el Fuenlabrada VÍctor Quintana

El anfitrión Palencia y el Fuenlabrada se juegan este viernes (21.00 horas, LaLiga+) el último billete para la Final Four del Coliseum, el reservado al rival del Leyma Básquet Coruña en la primera semifinal de la fase definitiva por el segundo ascenso a la ACB.

No era esta, a priori, la serie más reñida, fundamentalmente porque el equipo de Natxo Lezkano ha hecho gala, durante prácticamente las 34 jornadas previas a los playoffs, de una regularidad de la que el de Iñaki Martín careció en prácticamente todo ese tiempo.

Aunque, curiosamente, ambos cerraron la regular con cinco victorias consecutivas. En el cruce de cuartos, las dos victorias iniciales del Palencia (la primera por un brutal 90-52; la segunda por un ajustado 83-79) hicieron prever un desenlace (bastante) rápido.

Pero el equipo del sur de Madrid supo salir airoso de los dos duelos en el Fernando Martín. En el primero, resuelto con un engañoso 88-81, gracias a un gran trabajo defensivo en los tres primeros cuartos (69-51). En el segundo, un parcial de 22-12 en el último cuarto convirtió el marcador en 78-72.

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Está siendo esta una eliminatoria extraña, ilógica, desde el punto de vista estadístico. Porque el Palencia manda en rebotes totales (142-125), en porcentaje de acierto en lo tiros de larga distancia, con un excelente 36.6% por un anémico 25,7% del Fuenla; en los de dos puntos (49,6%-48,0%), en los libres (79,5%-64,3%), y en puntos en segunda oportunidad (51-27), mientras que el plantel de Martín está siendo superior en puntos en la pintura (128-112) y en menos balones perdidos (40-51).

Pese a ser dos formaciones bastante corales, en la postemporada han asumido galones un jugador por equipo. En el de Lezkano, el ala-pívot Josip Vrankic, que está promediando 20,2 créditos de valoración (solo le supera, con 21,6, Tanor Ngom, pívot del ya eliminado Gipuzkoa). En el de Martín, uno de sus muchos fichajes sobre la marcha, el escolta Prince Ali, con 15,7 créditos de media.

El también ‘2’ Vitor Benite (14,5) y el base –otro de los llegados después de empezar el curso– Alex Renfroe (13,2) completan el trío de ases del Fuenlabrada. El exnaranja Ingus Jakovics (12,2) y el escola Adam Kunkel (10,7), el del Palencia.

Un Palencia que en lo que va de temporada ha perdido cuatro veces en casa. Tres en liga, contra el Lucentum Alicante (59-79), el Gipuzkoa (64-76) y el Obradoiro (85-87), y una en Copa de España, precisamente la final, contra el Estudiantes (69-73).

Antes de caer a manos del equipo colegial, que con ese triunfo se hizo con la condición de segundo cabeza de serie en los playoffs, los de Natxo Lezkano se deshicieron en el primer duelo de la Final Four del... Fuenlabrada (69-57). En el choque de la regular en el Palacio de Deportes de la capital castellana, contundente 94-74 para el conjunto morado.