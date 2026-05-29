El Básquet Coruña pone a la venta 1.300 paquetes más de entradas para sus abonados

Aficionados del Básquet Coruña durante uno de los partidos del playoff contra el Menorca Carlota Blanco

El Básquet Coruña anunció el deseado maná para sus abonados: una nueva hornada de paquetes de entradas de la Final Four, que albergará el Coliseum el 6 y el 7 de junio.

El club presidido por Pablo de Amallo oferta un total de 1.318 nuevos packs, que se suman a los 2.200 que concedió a cada uno de los cuatro participantes la Federación Española de Baloncesto (FEB), entidad organizadora del evento que otorga el segundo pasaporte a la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB).

Los nuevos asientos para los afiliados al subcampeón de la fase regular, resultantes de los liberados por el Estudiantes y el Oviedo, se ubican en cinco zonas diferentes del multiusos de Ponte da Pedra: tendido alto, tendido medio, tendido bajo, grada de pista lateral y anfiteatro. Todas las localidades mantienen los precios anunciados a principios de esta semana, que oscilan entre los 30 y los 180 euros, aunque para esta última opción, sillas de pista con cátering, no hay, en principio, localidades vacantes.

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Los abonados del club herculino, más de cinco millares, que tampoco consigan entradas en esta segunda fase de venta, todavía tendrán una opción más cuando el otro equipo que comparezca en el Coliseum libere los asientos que no venda entre sus seguidores.

Según los rumores, el Palencia (en caso de clasificarse este viernes) sería el equipo con más aficionados desplazados a A Coruña, en tanto que el Oviedo, a pesar de la cercanía, estaría a la cola del interés por ver en vivo la batalla final por el ascenso. Tampoco parece haber muchas ganas de viajar por parte de la afición del Fuenlabrada, el otro aspirante a completar el bracket de la Final Four.