'El Semis' de Primera FEB vive en Galicia

Imagen de la final de la Copa Galicia 2026 entre el Básquet Coruña y el Breogán Germán Barreiros

Un amigo, Jorge Sierra, bautizó a Jose Mourinho, durante su periplo en el Real Madrid, como 'El Semis', debido a que el técnico portugués jamás logró meter al equipo blanco en el partido por el título de la Liga de Campeones. Tres temporadas al frente de la plantilla madre del Mejor Club del Siglo XX y otras tantas veces a las puertas de la final.

'El Semis' de la segunda categoría del baloncesto español tiene en su palmarés el triple que el polémico entrenador luso. Es el Breogán. El conjunto lucense disputó sus primeras semifinales en la campaña inaugural de la entonces llamada Liga LEB. Y las dos siguientes.

El celeste es uno de los cuatro que en los 30 años de la ahora Primera FEB ha alcanzado la penúltima instancia (en diferentes formatos de competición) en más de dos ocasiones consecutivas.

Lidera este ranking el Baloncesto León, con cinco entre las campañas 2002-03 y 2006-07. Y a la quinta consiguió el ascenso. Cinco años después desapareció del mapa asfixiado por los problemas económicos.

El Estudiantes jugará en el Coliseum herculino su cuarta semifinal seguida, todas bajo el formato Final Four. El equipo madrileño, cuyo primer descenso de la máxima categoría data del curso 2020-21, solamente se quedó en cuartos de final de los playoffs en el 2022-23, eliminado a manos de San Pablo Burgos (0-3).

El Melilla y el Palencia comparten la segunda plaza de la lista de equipos con más semifinales. El castellano tiene la oportunidad de ocuparla en solitario si gana este viernes el quinto partido de la serie contra el Fuenlabrada.

El conjunto morado es el que más veces las ha alcanzado desde que el Básquet Coruña regresó, en la temporada 2012-13, a la segunda división nacional. Precisamente en ese ejercicio se estrenó el Palencia como semifinalista, entonces al mejor de cinco partidos. Su único ascenso a la ACB llegó en la 2022-23, al ganar la Final Four disputada en otro Coliseum, el de Burgos.

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Con seis penúltimas rondas en su CV figuran tres equipos: el Menorca Bàsquet (precursor del actual), el Lucentum Alicante y un Tenerife que consiguió su último salto a la ACB en la campaña 2009-10, después de tres semifinales encadenadas. El equipo balear también ascendió al cabo de tres (1998-99, 1999-00, 2000-01).

El Básquet Coruña figura en el grupo de ocho clubes que han llegado tres veces a las puertas de la final. El Oviedo, que sigue en la búsqueda de su primer ascenso a la cima del baloncesto español, también librará en el multiusos de Ponte da Pedra su tercera semifinal.

Veinte años después

El equipo con más tiempo de diferencia entre semifinales es el Fuenlabrada. El equipo del sur de Madrid debutó en la 1997-98, jugó la segunda en la 2004-25 y la tercera 20 años después.

Cuatro menos separaron la primera comparecencia (2003-04) en la penúltima instancia del Bilbao Basket de la segunda (2018-19). En ambas temporadas dio el salto a la Asociación de Clubes de Baloncesto.

También presentan pleno en el combo semifinales-ascenso cinco clubes. El Cantabria Baloncesto (desaparecido en 2009) lo hizo en el primer curso de vida de la categoría (1996-97). Luego lo lograron el Obradoiro (2010-11), el Fundación CB Granada (2020-21), el Bàsquet Girona (2021-22) y el Real Betis (2024-25).

La ciudad nazarí ya había estado en semifinales con otro club, el CB Granada (2000-01 y 2003-04), al igual que la catalana, con el Sant Josep, en la 2010-11, cuando compitió bajo el nombre Girona FC.

En total son 39 los equipos distintos que han alcanzado la penúltima ronda de los playoffs, ya sea en series multipartido o en duelo directo en una Final Four.

Los otros tres gallegos en la lista han ascendido al menos una vez al final de los playoffs. Tres el Breogán (1998-99 y 2020-21), dos el Ourense (1999-00 y 2014-15, este abortado por motivos burocráticos) y una el Obradoiro (2010-11). A ver si a la tercera va la vencida para el Básquet Coruña.

La Comunidad Autónoma con más semifinalistas, seis, es Cataluña, seguida, con uno menos, de Andalucía y Castilla y León. Galicia completa el podio de un ranking en el que faltan tres territorios regionales, La Rioja, Castilla-La Mancha y Ceuta, pero figura un microestado, Andorra.

En número de semifinales disputadas lidera Castilla y León, con 22; cinco más que Galicia, que a su vez supera en cinco a la tercera Comunidad de la lista, Cataluña.

La Comunidad de Madrid totaliza ocho con tres equipos (Estudiantes, Fuenlabrada y Complutense), mientras que Andalucía ha jugado las mismas pero con cinco conjuntos distintos (CB Granada, Fundación CB Granada, Los Barrios, Betis y Huelva).