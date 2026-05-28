Desgranamiento estadístico del atasco del Básquet Coruña ante Menorca

Paul Jorgensen trata de entrar a canasta ante la defensa de Nico Galette Carlota Blanco

Las eliminatorias de playoffs son sencillas. Dijo nadie nunca. La del Básquet Coruña contra Menorca no iba a ser una excepción y así quedó demostrado en los cuatro partidos que ambos equipos disputaron hasta que la serie quedó cerrada el pasado domingo en Bintaufa. Además, los datos estadísticos demuestran que el Leyma no consiguió ser tan contundente a nivel ofensivo como sí lo fue en la temporada regular. Una tendencia que ya venía arrastrando del tramo final de la liga, pero que contra los distintos planteamientos defensivos de Javi Zamora ha quedado demostrado también durante los playoffs de ascenso.

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El primer dato y más fácil de ver es el de los puntos anotados. Durante la temporada regular, la media anotadora superó los 90 puntos por encuentro (90,47), mientras que en los cuatro choques contra Menorca se quedó en 85, ya que el Leyma tan solo fue quien de anotar más de 90 en el primero de los partidos de la serie.

Otro dato que llama la atención y que ha disminuido de manera considerable durante la eliminatoria contra el Hestia Menorca es el de asistencias por encuentro. Durante la liga regular, el equipo dirigido por Carles Marco promedió 19,3 pases de canasta, por 13 en la postemporada. Hay cosas que se entienden mejor juntas y, para entender mejor el atasco del Básquet Coruña contra las defensas mixtas de Javi Zamora se debe mirar a los tiros de dos puntos. El Leyma disminuyó su dato tanto de intentos como de porcentaje de acierto en este aspecto durante la eliminatoria. En tiros de dos intentados pasó de 39,2 a 32,8 y redujo el porcentaje de un 52,8 a un 47,5%.

¿Cómo se compensó esto? A diferencia de lo que se pueda pensar, no se hizo con más triples intentados, salvo en el tercer partido, donde el Leyma se fue hasta los 42 lanzamientos desde el 6,75. La media de triples intentados por encuentro en playoffs ha sido superior a la de liga regular, sí, pero por muy poco: 29 frente a 28,5. Eso sí, el porcentaje de acierto ha disminuido ligeramente, de 34,5 a 33,5%.

Donde sí ha notado un incremento exponencial el Leyma en la postemporada es en el número de faltas recibidas y en el de veces que ha visitado la línea de tiros libres en cada encuentro. Los de playoffs son siempre partidos más físicos y así lo demuestran los datos: de 22 faltas recibidas a 24,5; de 23 tiros libres intentados a 27,4. Además, los naranjas han sido capaces de aprovechar esta circunstancia, ya que han elevado su nivel de acierto desde el 4,60 del 73,9% de la temporada regular hasta el 78% conseguido ante Menorca.

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En cuanto a la suma de valoración de todo el equipo, el Básquet Coruña estuvo en cabeza de toda la liga en ese apartado estadístico durante buena parte de la temporada, compartiendo honor con el Obradoiro. Durante la fase regular, la media superó la centena, con 103,2 créditos. De hecho, se superaron los 100 en 17 de los 32 partidos y los 90 en 25 de ellos. Sin embargo, durante la eliminatoria contra Menorca el promedio bajó hasta justamente los 90,2 créditos, que solo se superaron en el primer (119) y el cuarto encuentro (93). De hecho, el segundo (76) y el tercero (83), entrarían directos en el top 6 de valoraciones más bajas de toda la temporada 2025-26 del Leyma.

En conclusión, debido a un cúmulo de causas, el Básquet Coruña disminuyó sus prestaciones ofensivas, pero aún así fue quien de sacar adelante una serie más que complicada y clasificarse para la Final Four. Ahora le quedan por delante nueve días para descansar y prepararse a nivel mental, físico y baloncestístico para una semifinal que le medirá el sábado 6 de junio al vencedor de la serie entre Palencia y Fuenlabrada, cuyo quinto y decisivo se disputa este viernes en tierras castellanas.