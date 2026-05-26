Miguel Valín: "Estoy convencido de que no va a haber problema de entradas para nuestra afición"

Miguel Valín, vicepresidente del Básquet Coruña, en la sala de prensa del Coliseum Patricia G. Fraga

El Básquet Coruña sacó este lunes la venta preferente para abonados de entradas para la Final Four, que se disputará de manera íntegra en el Coliseum los días 6 y 7 de junio. El propio domingo, día en el que el Leyma certificó su pase a la Final Four, el club anunció a través de redes sociales que al día siguiente los abonados recibirían un correo electrónico con información sobre dicha venta, pero sin concretar la hora ni especificar que esa venta se habilitaría ya a partir del momento de recepción del mail.

A la mañana siguiente, a las 12:06 horas, el Leyma avisó de nuevo por redes de que había enviado un mail a sus socios con “toda a información sobre a venda preferente de entradas”. Ahí dieron comienzo los problemas, ya que muchos abonados del club no recibieron ese mail (más de 600, según informó a posteriori el Leyma). En esos correos se incluía ya el enlace para comprar las entradas en una plataforma propia de la Federación Española de Baloncesto (FEB), ajena al Básquet Coruña. Con cada registro en la web se podían adquirir hasta seis abonos para toda la Final Four (semifinales y final), independientemente de si esas personas eran o no abonadas del club. En pocas horas, esos packs disponibles para la afición naranja se agotaron, un total de 2.000 según dijo después el club. Una cifra muy alejada de los más de 5.000 socios que tiene el club y ese fue el segundo problema.

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“Cuando hay quejas es que algo seguro que no hemos hecho de una manera correcta. Hay que entender las limitaciones que tenemos derivadas de que no organizamos todo este tema. Los tiempos no los marcamos nosotros y el ticketing no lo sacamos nosotros. No decidimos cuándo salen a la venta ni el número,” explicó el lunes por la noche el vicepresidente del club, Miguel Valín, en el programa Tirando de 3 de Radio Coruña Cadena SER. El directivo explicó que la FEB hace cuatro cupos equitativos de entradas que reparte a los equipos participantes, además de un quinto que se destinará a venta general. Según ha informado el Oviedo, ese cupo es de 1.720 entradas, que multiplicado por cuatro significa 6.880 destinadas a clubes y alrededor de 2.400 para venta general y compromisos.

Valín también confirmó que, en caso de que los otros tres clubes participantes no vendan la totalidad de sus cupos, esas entradas serán devueltas y destinadas a la sede, es decir, al Básquet Coruña: “La FEB lo que quiere es que esté el pabellón lleno. Estoy convencido de que no va a haber problema de entradas para nuestra afición, es una capacidad enorme la del Coliseum. Va a ser por plazos, por decirlo de alguna manera”, afirmó. Sobre el fallo con los correos electrónicos, Valín reconoció el fallo, que vino “derivado de varias cuestiones” y que ya están “solucionando”.

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Acerca de esta cuestión, el Básquet Coruña emitió este martes un nuevo comunicado pidiendo disculpas: “Sí es responsabilidad del Club que la información os llegue bien y por más de un canal. En esta ocasión no hemos conseguido que todos los abonados recibierais el enlace a tiempo. Lo sentimos. (...) Para evitar que vuelva a ocurrir, desde hoy publicaremos en nuestra web y redes sociales las fechas, pasos e información clave de cada fase del proceso, con la máxima antelación posible”.

¿Cómo lo gestionaron los otros dos equipos clasificados? El Estudiantes también puso a disposición de sus abonados las entradas el lunes a las 15.00 horas. Sin embargo, en su caso la venta se realiza a través de su plataforma particular, en la que añaden la opción de añadir una camiseta de juego del equipo al abono de la Final Four por 20 euros más.

Por su parte, Oviedo hizo pública el lunes la información relativa a la venta preferente, pero ésta no se activó hasta el martes, cuando se envió un correo electrónico a los abonados del club asturiano con el enlace a la plataforma de ticketing de la FEB. Por el momento, ni Estudiantes ni Oviedo han vendido todas las entradas que tenían a su disposición.

También en Oviedo ha tenido protagonismo uno de sus jugadores estrella con respecto a las entradas para la Final Four. A través de su cuenta de ‘X’, Marques Townes escribió lo siguiente: “Nuestro equipo me ha informado de que los jugadores (aquellos que trabajamos cansadamente a lo largo del año para alcanzar la Final Four) solo tenemos una entrada gratis. Esto es vergonzoso y algo que debe cambiar inmediatamente”.