A la tercera ¿irá la vencida?

Imagen de un Básquet Coruña-Granada de la temporada 2020-21 Quintana

Diferentes plantillas. Diferentes tiempos. Diferentes entrenadores. El Básquet Coruña afrontará el día 6 de junio su tercera semifinal de la categoría ahora llamada Primera FEB. Con diferente formato. En las dos ocasiones anteriores no hubo Final Four, sino todos los playoffs al mejor de tres o al mejor de cinco partidos.

Bajo este último sistema de competición se estrenó el conjunto herculino hace justo diez años, en la temporada 2015-16. Los pupilos de Tito Díaz, que cumplía el segundo de sus cuatro ejercicios al frente de la nave naranja, tuvieron un malísimo arranque de fase regular: un único triunfo, en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Breogán (71-62), en las ocho primeras jornadas. Un éxito que podría considerarse profético.

Cinco días después de tocar fondo al caer en casa (72-76) contra el Huesca tras encajar un terrible 17-33 en el periodo final, los naranjas ganaron en la pista del CB Prat (61-80) y tomaron impulso: once victorias en las siguientes trece fechas. La derrotas fueron en Oviedo (98-95, tras prórroga) y en Palencia (91-86). El conjunto carbayón podría ser su rival en la Final Four del Coliseum; el castellano, su obstáculo a sortear antes.

Los de Tito Díaz acabaron la regular en la quinta posición, juto por delante del Breogán, con lo cual hubo derbi en cuartos de final. El Leyma ganó el primer duelo por 90-86, cedió en el segundo por un marcador casi clavado (85-90), arañó el primero en Lugo (75-76) y volvió a encajar 89+1 en el segundo en Pazo Provincial (90-83). La igualdad saltó por los aires en el memorable quinto: 99-63.

En semifinales, contra el Melilla, el Leyma ganó el segundo en la ciudad autónoma (97-99) y el primero en Riazor (82-71) pero desperdició el match ball en casa con uno de los peores encuentros del curso (61-81). El Decano hizo valer el factor cancha en un reñido quinto (88-82) que tuvo como MVP a un exnaranja, Marcos Suka-Umu.

Mucho menos batalló el Básquet Coruña en los playoffs de la temporada pospandémica 2020-21, la de dos fases previas divididas en dos grupos.

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El plantel dirigido por Sergio García finalizó el grupo A en la segunda plaza, con dos triunfos menos que el Breogán. En la segunda fase, denominada Oro-Clasificación y conformada por diez equipos que lucharían por los dos pasaportes para la máxima categoría, el Leyma sufrió su primer accidente.

Llegó líder a la última jornada, pero perdió en Riazor frente al Castelló (90-92), cayó a la cuarta plaza y tuvo que vérselas con su bestia negra histórica, el Oviedo, al que esta vez tumbó en dos partidos.

Imagen del tercer partido de la semifinal entre el Básquet Coruña y el Melilla de la temporada 2015-16 Quintana

En la penúltima instancia, contra el Granada, tampoco supo aprovechar una bola de partido, en este caso de ascenso, en Riazor. Cedió por 82-85 tras abrir la serie con un 67-77 en cancha nazarí. Los de Pablo Pin se llevaron el gato al agua en el tercero (72-68) que a falta de 40 segundos estuvo con 67-66. Los tiros libres del Granada y un triple para el 71-71 errado por Zach Monaghan mandaron a los naranjas de vacaciones.

Hay otras dos semifinales fallidas en la Liga EBA (actual Tercera FEB). Ambas a partido único y en los dos primeros cursos de vida de la entidad. En la 1996-97, derrota por 89-87 contra el Cornellá. Un año más tarde, por 83-66 frente al Ferrol. La renuncia del posterior campeón, el Enkartaciones Zalla vizcaino, facilitó el acceso del Sondeos del Norte a la entonces llamada Liga LEB.

Por fin

No obstante, el Básquet Coruña guarda muy buen recuerdo de una semifinal. Aunque en el segundo periplo por la EBA, después de vender, al final de la 2001-02, la plaza de LEB al Zaragoza, no fue a la primera.

En la campaña 2003-04, el UB Sabadell se cruzó (73-70) en el camino a la final del rebautizado como Deportes Cimans. Ni a la segunda. Derrota contra el Santa Pola (69-65) en el penúltimo peldaño de la 2006-07, aunque la creación de la LEB Bronce le dio un puesto en esta nueva liga, donde, por fin, ganó una semifinal: 101-82 al Balneario de Archena, y con ello el pasaporte (subían los dos vencedores de la penúltima instancia) a la LEB Plata (actual Segunda FEB), que abandonaría, destino a la ya conocida como LEB oro, al final de la 2011-12 y gracias a una reestructuración de categorías.

La próxima semana encarará, por primera vez en su historia, una semifinal de la segunda categoría a partido único y sin premio directo. Será su primera vez como anfitrión. Otra cosa diferente.