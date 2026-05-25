La FEB incluye a Guillem Jou y a Joe Cremo en el Cinco Ideal de la jornada

Joe Cremo, en el segundo partido de la serie contra el Menorca CARLOTA BLANCO

Dos jugadores del Leyma Básquet Coruña, Guillem Jou y Joe Cremo, fueron incluidos por la Federación Española de Baloncesto (FEB) en el Cinco Ideal de la cuarta jornada de cuartos de final de los playoffs, donde el equipo naranja selló el billete para 'su' Final Four.

Los otros tres militan en el otro equipo ganador, el Fuenlabrada, en su caso para forzar el quinto y definitivo contra el Palencia, que se disputará en la cancha del equipo castellano.

El MVP de esta fecha de postemporada es el base Alex Renfroe, con 25 créditos de valoración gracias a 14 puntos (4 de 4 en tiros de campo y 4 de 4 en libres), 1 rebote, 6 asistencias y 7 faltas recibidas.

La segunda mayor cifra de créditos la recolectó Jou. El alero de Llagostera, el capitán de la plantilla elegido por el staff técnico, se quedó en 21, merced a 16 tantos (2 de 3 en tiros de dos, 3 de 6 en triples y 3 de 4 desde los 4,60 metros), 5 rechaces, 2 balones recuperados y 5 faltas recibidas.

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Uno menos sumó Cremo. El escolta neoyorquino registró 15 puntos (2 de 6 en lanzamientos de dos, 2 de 4 desde el arco y 5 de 5 en libres), 6 capturas, 1 pase de canasta, 2 robos y 5 faltas recibidas.

En el puesto de ala-pívot la FEB elige a Jonathan Kasibabu, quien registró 12 tantos (6 de 9 en tiros de dos), 7 rebotes, tapones, 2 faltas recibidas y 15 de valoración. Tres más que su compañero en el juego interior, Brooks de Bisschop, que acumuló 12 créditos, fruto de 7 tantos, 9 rechaces, 2 asistencias, 1 tapón y 5 faltas recibidas.

Por otra parte, Ilimane Diop fue, con 9, el máximo reboteador de esta reducida jornada. El senegalés, MVP del primer partido de la serie contra el Menorca, no estuvo acertado de cara al aro (1 de 5) y se quedó a un crédito de la decena.