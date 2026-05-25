El Básquet Coruña agota en pocas horas los 2.000 paquetes de entradas de la Final Four para sus abonados

Aficionados del Básquet Coruña durante el segundo partido de cuartos de final contra el Menorca Carlota Blanco

Pocas horas después de que el Básquet Coruña anunciase la puesta a la venta de paquetes de entradas para la Final Four que el 6 y 7 de junio acogerá el Coliseum, el club naranja emitió una nota informando de que los 2.000 asignados a la entidad anfitriona se habían agotado.

El Básquet Coruña puntualizó en su nota que, como organizadora del evento, la FEB es la responsable de la gestión de aforos y la venta de entradas, que se realiza a través del portal de ticketing de la entidad federativa.

Asimismo, el club presidido por Pablo de Amallo subraya que el Básquet Coruña no elige la zona del pabellón asignada a su afición ni la ubicación exacta de las localidades. Y que cualquier ampliación de cupo o nuevas liberaciones depende exclusivamente de la FEB.

El Club Básquet Coruña, prosigue el comunicado, no establece el límite de compra por usuario, fijado por la FEB en seis.

Pese a descargarse de ciertos aspectos que, a media tarde de este lunes causaron un descontrol en la venta, el club herculino entona un mea culpa: "Somos conscientes de que la venta se activó con muy poco tiempo de antelación. Pedimos perdón por no haber podido avisar antes y por los inconvenientes que esta situación haya podido ocasionar. Hasta contar con la confirmación oficial y el procedimiento definido por la FEB, no era posible comunicarlo con mayor antelación", sigue la nota.

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"Hemos detectado una incidencia de nuestro proveedor informático que ha ocasionado que algunos abonados no recibieran la información. Si no te están llegando las comunicaciones (incluido el enlace de compra si eres abonado/a), escríbenos a abonados@basquetcoruna.com indicando nombre, DNI y el email del abonado", continúa.

Los abonados del Básquet Coruña que no haya podido adquirir uno de los 2.000 paquetes ofrecidos (a cada uno de los cuatro equipos participantes) en principio por la FEB tendrán una nueva oportunidad, ya que el ente presidido por Elisa Aguilar habilitará más asientos para los aficionados del anfitrión a partir de las 14.00 horas del viernes 29 de mayo.

A mediodía del miércoles 3 de junio se abrirá la venta general, con el aforo que quede disponible hasta ese momento.

El Básquet Coruña recomienda que "si todavía no lo has hecho, crea ya tu usuario en la plataforma de ticketing de la FEB y comprueba el acceso, para estar listo/a cuando se active la venta de nuevas entradas".

Desde el inicio del proceso, cada abonado del Básquet Coruña tuvo disponible en su correo electrónico el enlace para acceder a la compra de entradas en la zona asignada por parte de la organización.

Por su parte, la FEB recuerda que el precio de cada paquete se incrementa en 3,5 euros por gastos de gestión, que las entradas llegarán al correo electrónico establecido por el comprador al crear su usuario en la plataforma de ticketing y que el máximo de paquetes que se pueden comprar por usuario es de seis. Para compras superiores a veinte packs es necesario solicitarlos mediante correo a atencionalcliente@feb.es, desde donde se gestionará dicha compra.