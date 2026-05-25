A la venta ya las entradas de la Final Four para los abonados del Básquet Coruña

Imagen de la afición del Básquet Coruña en un partido contra el Menorca Carlota Blanco

El Básquet Coruña inició este lunes la venta de localidades a sus abonados para la Final Four que acogerá el Coliseum los días 6 y 7 de junio, para la que todavía falta un protagonista, precisamente el que se enfrentará a la plantilla gobernada por Carles Marco por el acceso al duelo que otorga el segundo billete a la ACB.

Un contrincante cuya identidad se conocerá, en principio, este viernes, día para el cual está programado el quinto encuentro de la serie de cuartos de final entre el Palencia y el Fuenlabrada, que tendrá como escenario el Palacio Municipal de Deportes de la ciudad castellana. En la otra semifinal se medirán el Oviedo y el Estudiantes, ambos después de resolver con 3-0 sus eliminatorias.

Además, la FEB confirmó los horarios de la FF. El telón lo subirá, a las 17.30 horas del sábado 6, el duelo entre el Leyma y el Palencia o el Fuenlabrada. Para las 20.15 está programado el salto inicial del Estudiantes-Oviedo. El domingo 7, a partir de las 19.00, se librará el duelo del que saldrá el acompañante del Obradoiro a la Asociación de Clubes de Baloncesto.

Los abonados del club que ejercerá como anfitrión –que no como organizador– se encontraron con problemas porque el enlace suministrado al Básquet Coruña por la FEB carecía de los filtros adecuados para que evitar que no abonados comprasen entradas.

La Federación Española de Baloncesto es la organizadora del evento que pondrá el candado a la Primera FEB 2025-26. El ente presidido por Elisa Aguilar ha establecido varios paquetes de asientos para los tres partidos que albergará el multiusos de Ponte da Pedra, que oscilan entre los 30 euros (zonas laterales del tendido alto) y los 180 (sillas de pista con cátering).

Los abonos para el tendido bajo cuestan 75 euros, 15 más que la zona central del tendido medio y las áreas de fondo de cancha del tendido bajo.

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El precio de la categoría III (zona central del tendido alto, lateral del tendido medio y esquinas del anfiteatro) es de 45 euros. Las gradas de pista cuentan con dos precios: 120 euros la lateral y 80 la de fondo. El precio de cada paquetes se incrementa en 3,5 euros por gastos de gestión.

Las entradas llegarán vía correo electrónico. El máximo de paquetes que puede comprar por usuario es de seis. Para compras superiores a 20 paquetes, es necesario solicitarlos mediante el mail atencionalcliente@feb.es.

La previsión apunta a un más que posible incremento de localidades disponibles en principio para la afición naranja, toda vez que los otros tres clubs participantes seguramente acaben liberando asientos de la zona asignada a su afición. La FEB pondrá a la venta estos nuevos asientos para los abonados del Básquet Coruña, que deberán acceder al mismo enlace de compra recibido por correo electrónico.