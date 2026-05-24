Previa | Ganar para esquivar peligros mayores

Brnovic y Schott pelean por un balón en el segundo partido de la serie Carlota Blanco

La derrota del viernes deja al Básquet Coruña en una tesitura poco apetecible: si vuelve a caer esta tarde (19.00 horas por LaLiga+ y AGalega) contra Menorca en Bintaufa, la serie de playoffs entre ambos equipos se decidirá en el quinto partido. Una situación que parecía imposible que se llegase a dar después de que el Leyma saliese del Coliseum con una ventaja de 2-0 en la eliminatoria, pero el Hestia cuajó una gran actuación en el tercer choque para extender la eliminatoria, como mínimo, hasta esta tarde.

Crónica | Lo que no tenía que pasar, pasó Más información

A favor del equipo balear juegan las sensaciones más recientes, que son las de su triunfo del viernes en la prórroga. El planteamiento de Javi Zamora, sobre todo en la segunda mitad, sobrepasó a un Básquet Coruña que se vio atascado en ataque ante las defensas mixtas planteadas sobre la pista de Bintaufa por el equipo menorquín. Una vez más, como viene siendo habitual en este tramo final de temporada, el Leyma se quedó sin ideas contra una defensa zonal y muchos de sus ataques se basaron en lanzar triples lejanos o en buscar la inspiración de Paul Jorgensen y Joe Cremo. La defensa de Menorca frenó el ritmo coruñés y, en estático, el equipo de Carles Marco sufre mucho más a la hora de atacar. Faltó fluidez, ritmo y circulación de balón, tres factores que suelen ser habituales en la identidad del Leyma cuando es capaz de desmarcarse de sus rivales en el marcador.

A esa identidad deberá apelar el equipo naranja si no quiere que la serie se alargue más de la cuenta. El Básquet Coruña debe reencontrarse a sí mismo y buscar soluciones ofensivas contra las trampas defensivas que, con total seguridad, volverá a plantear Javi Zamora. Para esa empresa, Carles Marco podrá contar con toda su plantilla, incluido un Strahinja Micovic que sufrió una fea caída en la segunda parte del tercer partido y se llevó un fuerte golpe en la espalda.

El Básquet Coruña vuelve a morir desde la línea de tres Más información

A pesar de no haber una rueda de prensa al uso, Carles Marco sí hizo declaraciones a los medios de comunicación en la previa de este cuarto encuentro: “Estamos intentando recuperar, después del gran esfuerzo de ayer, al equipo para jugar un partido otra vez muy difícil. Con aspectos y detalles que tenemos que mejorar, cosas que hicimos bien que tenemos que reforzar y pensando solo en este partido. En hacer las cosas mejor, ganar la batalla del rebote, poder correr y recuperar nuestra identidad, que ayer estuvimos muy bien en los dos primeros cuartos y a partir del descanso nos paramos un poco. Estar concentrados, intentar que esos tiros que estamos teniendo, tener la confianza de que podemos meterlos, así estoy convencido de que podemos hacer un buen partido y focus en que es un punto. A intentar sacarlo porque tenemos esa ventaja de poder cerrar la eliminatoria sin pensar mucho en que puede haber otro partido. Vamos a pensar solo en hacer las cosas mejor y a ver si podemos estar un poquito mejor que ayer, mejorar esos pequeños detalles que nos hagan ganar ese punto que nos falta”.

Bintaufa y el cansancio

El viernes, Bintaufa fue un factor clave para que el Hestia Menorca consiguiera la primera victoria de su historia en unos playoffs de ascenso a Liga Endesa. Los aficionados del equipo balear convirtieron el pabellón en una caldera y subieron (aún más) la temperatura del ambiente.

El cansancio acumulado también será otro factor a tener en cuenta de cara al encuentro de hoy. Ya no es solo que hace dos días se disputara una prórroga, sino que hay jugadores que acumulan una carga de minutos importante a lo largo de toda la serie. El caso más significativo es el de Adams Sola, que tras estar en pista 41 minutos el viernes suma un total de 117 entre los tres encuentros disputados hasta ahora. Tanto Zurbriggen como Littleson se fueron hasta los 37 minutos en el tercer partido, mientras que en el Leyma tan solo Joe Cremo superó la treintena (30:50). Los dos siguientes que más se acercaron fueron Abdou Thiam (26:12) y Paul Jorgensen (26:11).