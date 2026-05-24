Juego, set y eliminatoria para el Básquet Coruña en Menorca (76-87)

Micovic lanza un triple ante la defensa de Galette Moi Valera (@click_fotografia_es_castell)

Juego, set, partido y eliminatoria para el Básquet Coruña en el cuarto partido contra Menorca (76-87). Una primera parte excelsa, en la que llegó a ganar por 28 puntos, encarriló el triunfo naranja en Bintaufa. En la segunda, el equipo balear reaccionó y peleó, pero el lastre fue demasiado pesado como para remontar.

El Leyma sella así su clasificación para la Final Four por el ascenso, que se disputará en el Coliseum los días 6 y 7 de junio. Los dos últimos kilómetros de la maratón naranja por el regreso a la ACB. Para conocer su rival en semifinales deberá esperar hasta el viernes, ya que Fuenlabrada forzó el quinto encuentro contra Palencia.

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Sorprendieron ambos entrenadores con los quintetos iniciales. Carles Marco sentó al gran capitán, Guillem Jou, para buscar algo más de altura y físico con Jacobo Díaz al tres. Por su parte, Javi Zamora cambió a su gran estrella, Fer Zurbriggen, para dar entrada al héroe del viernes, Jalen Cone. No le salió mal, ya que el base anotó el primer triple del partido.

El planteamiento del Leyma fue claro: aumentar la intensidad y la actividad defensiva. El inicio fue lento por parte de ambos equipos, llegando al minuto cinco con 5-5 en el marcador. Sin embargo, ahí empezó el recital naranja. Carles Marco cambió también su planteamiento ofensivo y el equipo buscó más tiros de dos y hacer daño por dentro. El juego fluyó, el Leyma se pasó el balón y consiguió un parcial de 0-11 que causó el primer tiempo muerto de Javi Zamora.

Tras ese paso por los banquillos, Menorca tuvo dos triples liberados, pero Sola y Littleson los perdonaron. Quien no lo perdonó fue Jorgensen, ni después Diop de media distancia dividiendo la zona 2-3 balear. Littleson maquilló en la última acción, pero el Básquet Coruña cerró un primer cuarto redondo con 7-21 en el electrónico.

El inicio del segundo cuarto no cambió la dinámica. Joe Cremo fue el gran protagonista con cuatro acciones: primero un triple, luego un robo que acabó en dos tiros libres anotados de Jacobo y un nuevo robo de balón que el propio estadounidense acabó en bandeja a la contra para poner el primer +20 y obligar a Javi Zamora a pedir su segundo tiempo muerto tras apenas dos minutos disputados del segundo período.

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Pero la gran actuación defensiva del Básquet Coruña no era solo de Cremo. Cuevas se sumó a la fiesta con un triple marca de la casa desde ocho metros y otro robo de balón. Menorca estaba desesperado. No le salía nada en ataque y en defensa no estaba siendo capaz de frenar a un Leyma desatado. Seis puntos seguidos de Jou, un triple y un dos más uno, pusieron la máxima de +28, pero Littleson detuvo el parcial desde el 6,75.

Menorca mejoró desde ese momento, pero no era suficiente para frenar a un Leyma en el que todos estaban inspirados. Caio dirigió con calma, pero con decisión y clarividencia. Abdou, pese a fallar dos veces solo debajo del aro, continuó los bloqueos con fuerza. Jorgensen volvió a estar inspirado con sus habituales recursos ofensivos. ¿El resultado? Un 29-49 al descanso con 9 robos de balón, 11 asistencias y un acierto superior al 50% en los triples (8/14).

Reacción local

Se vio por televisión. Justo antes de salir a la pista para el tercer cuarto, Menorca se conjuró en su banquillo. Algo se dijeron, porque si arranque de segunda mitad fue espectacular. Un rápido parcial de 8-2 que obligó a Carles Marco a para el partido. El equipo balear estaba anotando los tiros liberados que en la primera parte se le salían, pero el Leyma reaccionó buscando la pintura. Y la encontró con dos canastas con adicional por parte de Cremo y Barro para enfriar ligeramente a Bintaufa.

Llegó entonces otro momento clave, la cuarta personal de Zurbriggen con más de seis minutos del tercer cuarto por delante. La protestó, con razón en este caso, el argentino, pero los árbitros no modificaron su decisión. Las malas noticias no pararon en Menorca, que poco después perdió a Schott por lesión tras hacer un mal gesto con su pierna en defensa.

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En un rato en el que se consumó el ascenso del Dépor, El Leyma aguantó el tirón local en un cuarto muy igualado y que se llevó el Menorca, pero solo por un punto, para llegar al último 49-68.

De nuevo empezó lento el cuarto, con Menorca mejorando en defensa y ambos equipos sumando desde el tiro libre. Un parcial de 5-0 local forzó un nuevo tiempo muerto de Carles Marco, pero la garra de Guillem Jou y Abdou Thiam mantuvo a flote a los naranjas.

El equipo de Javi Zamora dio otro paso adelante a través del acierto de Littleson y de la intensidad en ambos aros de Nico Galette. A falta de dos minutos y medio, Menorca se puso a once y Bintaufa se calentó todavía más. Al Leyma le empezó a temblar la mano en ataque, pero supo tener la paciencia necesaria para jugar largo y viajar hasta la línea de tiros libres.

Desde ahí, y a pesar del esfuerzo local, terminaron de sentenciar los naranjas el partido, que acabó 76-87, y la eliminatoria. El Básquet Coruña completa así su set particular contra Menorca, al que se ha impuesto por un 6-1 en sus duelos particulares este curso.

Hestia Menorca 76-87 Básquet Coruña

Menorca (7+21+20+27): Cone (6), Littleson (22), Sola (11), Vicedo (5) y Schott (1) - quinteto inicial - Galette (8), Zurbriggen (9), Lobo (3), Molins (-), Wembi (6), Rotegard (-) y Arteaga (5).

Leyma (21+28+19+19): Cuevas (8), Cremo (15), Jacobo (4), Micovic (3) y Barro (4) - quinteto inicial - Jorgensen (12), Jou (16), Macachi (-), Pacheco (14), Brnovic (0), Diop (4) y Thiam (7).

Árbitros: Lezcano, García y Aranzana. Eliminados Cone y Galette por 5 faltas personales.

Incidencias: Cuarto partido de la eliminatoria de cuartos de final de los playoffs de ascenso a ACB disputado en el pabellón de Bintaufa (Menorca) ante 2.968 espectadores.