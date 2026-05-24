Fuenlabrada fuerza el quinto y el Leyma todavía espera rival en la Final Four

Cuarto partido entre Menorca y Leyma Moi Valera

El Leyma espera rival para las semifinales de la Final Four que se disputará el primer fin de semana de junio en el Coliseum. Porque este saldrá del enfrentamiento de cuartos de final entre el Palencia y el Fuenlabrada, el único que se irá al quinto partido. La eliminatoria llegó a la localidad madrileña con un 0-2 en contra de los locales, que después de ganar el viernes el tercer duelo, ayer hicieron lo mismo en el cuarto por 78-72, forzando un quinto encuentro que se disputará en Palencia el próximo viernes a las 21.00 horas.

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Pocos podían esperar esta reacción después del 90-52 con el que la semana pasada se abrió la serie. Incluso Palencia fue por delante en el marcador la mayor parte del partido disputado ayer en el Fernando Martín. Un último parcial de 22-12 inclinó la balanza para los locales y prolongó el suspense de una eliminatoria que vuelve a Palencia, donde eso sí, los castellano leoneses fueron muy superiores.

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Es el único contendiente que falta por conocer de una Final Four que, con la clasificación del Leyma, se confirma que se disputará en el Coliseum el 6 y 7 de junio. El sábado serán las semifinales y el domingo, la final. El Estudiantes y el Oviedo, que dio la sorpresa al eliminar por la vía rápida al Gipuizkoa, que era cabeza serie, pelearán por un puesto en ella. El Leyma espera rival. El club coruñés informó que enviará hoy a través del correo electrónico información sobre la compra preferente de entradas para los socios naranjas. El aforo del Coliseum es de nueve mil personas y se espera el lleno para los tres partidos de la lucha por la ACB.