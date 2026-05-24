Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña | Directo

En directo: Hestia Menorca-Leyma Básquet Coruña

El equipo naranja busca cerrar la eliminatoria y clasificarse para la Final Four

María Varela
María Varela
24/05/2026 18:06
Menorca-Leyma Directo
Menorca-Leyma Directo
Hestia Menorca
39-59
Básquet Coruña

39-59

Importante triple de Pacheco para volver a poner la ventaja en 20 puntos

Cuarta falta de Zurbriggen

Se va al vestuario

39-56

Canasta de Barro, que saca la falta a Zurbriggen. Es la tercera. Falla el tiro libre adicional

39-54

Otro triple del Menorca. Este se lo apunta Sola

36-54

Anota Cremo desde la personal

36-53

Importante canasta de Cremo, que saca tiro libre adicional

36-51

Segundo triple seguido de Menorca. Anota Zurbriggen. Carles Marco lo para.

33-51

Triple de Cone. Menorca sale mejor al tercer cuarto

30-51

Schott anota un tiro libre de los dos que intentó

29-51

Autocanasta de Schott

3Q

Inicio

Empieza la segunda parte en Bintaufa. El Leyma vuelve de vestuarios con Cuevas, Cremo, Díaz, Micovic y Barro. Primera posesión naranja

Descanso

Estadísticas

Jorgensen y Littleson, máximos anotadores del partido con 10 puntos, pero Jou es el más valorado (16). El Leyma también domina los rebotes (20 a 13) y las asistencias (11 a 6). Destacan los nueve robos y los 8 de 14 en tiros de tres

2Q

Final

Termina el segundo cuarto. La ventaja está en 20 puntos, aunque el Menorca despertó en los últimos minutos. El Leyma, a dos cuartos de la Final Four.

29-49

Dos tiros libres de Sola 

27-49

El Menorca mejora su porcentaje desde la línea de los tres puntos. Anota Sola

24-49

Canasta de Jorgensen

24-47

Dos tiros libres para el menorca

22-47

El partido se calienta con triples en los dos lados de la pista. La ventaja del Leyma sigue por encima de los veinte puntos a dos minutos del descanso

17-42

¡Canasta de Thiam! Se apunta el pívot a la fiesta

17-40

Despierta el Menorca. Triple de Cone

14-40

Técnica al Menorca. Anota el tiro libre Pacheco

14-39

Canasta de Pacheco. Responde el Leyma

14-37

Dos canasta seguidas del Menorca, esta de Vicedo

12-37

El Menorca anota su primera canasta en juego del cuarto con un triple de Littleson. Carles Marco pide tiempo muerto

9-37

Acierto Jou el tiro libre adicional. 

9-36

Sobre la bocina Jou. Y con falta. Al Leyma le sale todo

9-34

¡Triple de Jou! El Leyma destrozando al Menorca desde el perímetro

9-31

¡Triplazo de Cuevas! Y a continuación nuevo robo del Leyma y Cuevas se la vuelve a jugar, aunque a la segunda no anota

9-28

Zurbriggen recorta desde la línea de la personal con dos tiros libres

7-28

Segundo robo de Cremo, que corre y anota la bandeja. +21 para el Leyma. El Menorca vuelve a pedir tiempo muerto

7-26

Anota dos tiros libres Jacobo Díaz, que recibió falta en un palmeo ofensivo

7-24

¡Triple de Cremo! El acierto desde la línea de 6,75 está marcando la diferencia

2Q

Inicio

Cremo, Cuevas, Díaz, Micovic y Barro salen a pista

1Q

Final

Termina el primer cuarto completamente dominado por el Leyma (7-21)

7-21

Littleson anota sobre la bocina del cuarto

5-21

Diop pone el +16.  Inicio arrollador del Leyma

5-19

¡Triple de Jorgensen! El Menorca lleva seis minutos sin anotar

5-16

¡Triple de Caio Pacheco! Javi Zamora, entrenador del Menorca, tiene que parar el partido tras un parcial del Leyma de 0-11

5-13

Anota Jou el adicional. Quedan tres minutos del primero cuarto

5-12

Falla Thiam pero Jou coge el rebote en ataque, anota a aro pasado y fuerza una falta

5-10

Bomba de Jorgensen. El Leyma, de momento, cómodo y con acierto

5-8

¡Triple de Micovic!

Primera rotación

Entran en el Leyma Pacheco, Jorgensen, Jou y Diop

5-5

Barro aprovecha la asistencia de Mikovic, pero responde Littleson

3-3

¡Triple de Cremo!

3-0

Triple de Cone y tapón de Schott a Barro

1Q

¡Empieza el partido!

Salto en Barro y Schott y primera posesión para el Leyma

Previa

Quintetos

¡Ya tenemos quintetos! El Leyma sale con Cuevas, Cremo, Díaz, Micovic y Barro. Se queda fuera Jou. También sorpresa en el cinco del Menorca sin Zurbriggen: Cone, Sola, Littleson, Vicedo y Schott.

Previa

Deporte coruñés

Puede ser un gran fin de semana para el deporte coruñés. El Liceo ya hizo ayer su trabajo clasificándose para la semifinales de la Liga. Hoy turno para el Dépor y el Leyma.

Previa

Últimos dos billetes

La Final Four busca sus últimos dos contendientes. Descubre qué equipos ya están clasificados.

Previa

Declaraciones

"Nos ha colapsado su defensa en zonas", reconoció Carles Marco tras la derrota del viernes. Repasa aquí su valoración del tercer partido

Previa

Tercer partido

Hace dos días ambos equipos ya se vieron las caras en Bintaufa. Repasa cómo fue el enfrentamiento

Previa

La previa del partido

¿Cómo llega el Básquet Coruña al cuarto partido de playoffs contra Menorca? Os dejamos la previa de Raúl Ameneiro

Previa

Así se presenta el partido

Bienvenid@s a esta retransmisión del cuarto partido de la eliminatoria de playoff entre Hestia Menorca y Básquet Coruña. Sabemos que hoy los corazones están en Valladolid... ¡pero también hay sitio para el naranja!

Te puede interesar