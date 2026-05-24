En directo: Hestia Menorca-Leyma Básquet Coruña
El equipo naranja busca cerrar la eliminatoria y clasificarse para la Final Four
39-59
Importante triple de Pacheco para volver a poner la ventaja en 20 puntos
Cuarta falta de Zurbriggen
Se va al vestuario
39-56
Canasta de Barro, que saca la falta a Zurbriggen. Es la tercera. Falla el tiro libre adicional
39-54
Otro triple del Menorca. Este se lo apunta Sola
36-54
Anota Cremo desde la personal
36-53
Importante canasta de Cremo, que saca tiro libre adicional
36-51
Segundo triple seguido de Menorca. Anota Zurbriggen. Carles Marco lo para.
33-51
Triple de Cone. Menorca sale mejor al tercer cuarto
30-51
Schott anota un tiro libre de los dos que intentó
29-51
Autocanasta de Schott
Inicio
Empieza la segunda parte en Bintaufa. El Leyma vuelve de vestuarios con Cuevas, Cremo, Díaz, Micovic y Barro. Primera posesión naranja
Estadísticas
Jorgensen y Littleson, máximos anotadores del partido con 10 puntos, pero Jou es el más valorado (16). El Leyma también domina los rebotes (20 a 13) y las asistencias (11 a 6). Destacan los nueve robos y los 8 de 14 en tiros de tres
Final
Termina el segundo cuarto. La ventaja está en 20 puntos, aunque el Menorca despertó en los últimos minutos. El Leyma, a dos cuartos de la Final Four.
29-49
Dos tiros libres de Sola
27-49
El Menorca mejora su porcentaje desde la línea de los tres puntos. Anota Sola
24-49
Canasta de Jorgensen
24-47
Dos tiros libres para el menorca
22-47
El partido se calienta con triples en los dos lados de la pista. La ventaja del Leyma sigue por encima de los veinte puntos a dos minutos del descanso
17-42
¡Canasta de Thiam! Se apunta el pívot a la fiesta
17-40
Despierta el Menorca. Triple de Cone
14-40
Técnica al Menorca. Anota el tiro libre Pacheco
14-39
Canasta de Pacheco. Responde el Leyma
14-37
Dos canasta seguidas del Menorca, esta de Vicedo
12-37
El Menorca anota su primera canasta en juego del cuarto con un triple de Littleson. Carles Marco pide tiempo muerto
9-37
Acierto Jou el tiro libre adicional.
9-36
Sobre la bocina Jou. Y con falta. Al Leyma le sale todo
9-34
¡Triple de Jou! El Leyma destrozando al Menorca desde el perímetro
9-31
¡Triplazo de Cuevas! Y a continuación nuevo robo del Leyma y Cuevas se la vuelve a jugar, aunque a la segunda no anota
9-28
Zurbriggen recorta desde la línea de la personal con dos tiros libres
7-28
Segundo robo de Cremo, que corre y anota la bandeja. +21 para el Leyma. El Menorca vuelve a pedir tiempo muerto
7-26
Anota dos tiros libres Jacobo Díaz, que recibió falta en un palmeo ofensivo
7-24
¡Triple de Cremo! El acierto desde la línea de 6,75 está marcando la diferencia
Inicio
Cremo, Cuevas, Díaz, Micovic y Barro salen a pista
Final
Termina el primer cuarto completamente dominado por el Leyma (7-21)
7-21
Littleson anota sobre la bocina del cuarto
5-21
Diop pone el +16. Inicio arrollador del Leyma
5-19
¡Triple de Jorgensen! El Menorca lleva seis minutos sin anotar
5-16
¡Triple de Caio Pacheco! Javi Zamora, entrenador del Menorca, tiene que parar el partido tras un parcial del Leyma de 0-11
5-13
Anota Jou el adicional. Quedan tres minutos del primero cuarto
5-12
Falla Thiam pero Jou coge el rebote en ataque, anota a aro pasado y fuerza una falta
5-10
Bomba de Jorgensen. El Leyma, de momento, cómodo y con acierto
5-8
¡Triple de Micovic!
Primera rotación
Entran en el Leyma Pacheco, Jorgensen, Jou y Diop
5-5
Barro aprovecha la asistencia de Mikovic, pero responde Littleson
3-3
¡Triple de Cremo!
3-0
Triple de Cone y tapón de Schott a Barro
¡Empieza el partido!
Salto en Barro y Schott y primera posesión para el Leyma
Quintetos
¡Ya tenemos quintetos! El Leyma sale con Cuevas, Cremo, Díaz, Micovic y Barro. Se queda fuera Jou. También sorpresa en el cinco del Menorca sin Zurbriggen: Cone, Sola, Littleson, Vicedo y Schott.
Deporte coruñés
Puede ser un gran fin de semana para el deporte coruñés. El Liceo ya hizo ayer su trabajo clasificándose para la semifinales de la Liga. Hoy turno para el Dépor y el Leyma.
Últimos dos billetes
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Declaraciones
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Tercer partido
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La previa del partido
¿Cómo llega el Básquet Coruña al cuarto partido de playoffs contra Menorca? Os dejamos la previa de Raúl Ameneiro
Así se presenta el partido
Bienvenid@s a esta retransmisión del cuarto partido de la eliminatoria de playoff entre Hestia Menorca y Básquet Coruña. Sabemos que hoy los corazones están en Valladolid... ¡pero también hay sitio para el naranja!