El 1x1 del Básquet Coruña en el cuarto partido ante Menorca

Joe Cremo penetra a canasta ante la defensa de Vicedo Moi Valera

7 DÍDAC CUEVAS

A pesar de no estar muy acertado y dar menos asistencias de lo que es habitual en él, estuvo hiperactivo en defensa y robó 5 bolas.

7 PAUL JORGENSEN

12 puntos con varias canastas marca de la casa de muchísimo mérito. Sólido en defensa, aunque algo más desaparecido en ataque en la segunda mitad.

10 GUILLEM JOU

En el día en el que salió desde el banquillo, Guillem Jou fue el mejor del equipo. ‘Tan solo’ 19 minutos en cancha, pero en los que sacó esa garra que le caracteriza y estuvo acertado cuando su equipo más lo necesitó.

9 CAIO PACHECO

14 puntos y 4 asistencias para el brasileño en un partido en el que aportó calma en la dirección, pero también fue incisivo a la hora de atacar la zona de Menorca.

– DANILO BRNOVIC

Apenas jugó cuatro minutos.

7 ILIMANE DIOP

Nos malacostumbró con el primer partido de la serie, en el que metió 22 puntos, pero ayer estuvo más para el trabajo ‘sucio’. 9 rebotes, 3 de ellos en ataque en casi 25 minutos en pista, el jugador más usado por Carles Marco.

9 JOE CREMO

Final de serie excelso del estadounidense. Entonadísimo en ataque, igual que el viernes, y más que sobrio en defensa, donde robó hasta tres balones.

5 MUS BARRO

El más discreto de los interiores del Básquet Coruña. Las faltas (acabó con cuatro) le lastraron.

6 STRAHINJA MICOVIC

Más discreto que en partidos anteriores, falló un tiro liberado, pero aportó en el rebote y en el aspecto físico.

8 ABDOU THIAM

Los dos fallos solo debajo del aro no le pesaron. Sacó esa garra particular en los momentos de apuro de la segunda mitad y continuó bien hacia el aro en el pick&roll.

7 JACOBO DÍAZ

Salió como titular en detrimento de Guillem Jou y cumplió con el trabajo más invisible. Además, aportó 4 puntos y 5 rebotes en la hoja estadística.