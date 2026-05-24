Carles Marco: "No nos merecíamos otra cosa que estar como mínimo en la Final Four"

Carles Marco durante el segundo partido ante Menorca Carlota Blanco

El Leyma se clasificó para la Final Four del playoff por el ascenso a la ACB y su entrenador Carles Marco parecía que se quitaba un peso de encima. Después de una temporada regular que los naranjas dominaron casi hasta el final, quedarse fuera de ella, con la posibilidad además de jugarla en casa, hubiese sido un golpe muy duro. Por eso el entrenador del equipo coruñés era un entrenador feliz. "Estoy muy contento por nosotros, por el club, por los jugadores. Los quiero como son, a veces para bien y a veces para mal", bromeó. "Hemos hecho una temporada regular muy buena y no nos merecíamos otra cosa que poder jugar unos buenos playoffs y poder estar como mínimo en esa fase final. Lo hemos conseguido y estoy muy contento", añadió.

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Para el técnico naranja, fue clave que el equipo supiera pasar página de la derrota del viernes. "Hemos entendido muchas cosas y hemos jugado unos primeros 20 minutos increíbles. A nivel de intensidad, de saber en cada momento lo que teníamos que hacer en defensa y además, sin perder nuestra identidad, hemos corrido. Pero hemos corrido bien, con los espacios que requiere correr. No como en el inicio del tercer cuarto, que hemos corrido, pero un poquito deslabazadamente", valoró Marco sobre el arranque de partido de su equipo.

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Esos primeros veinte minutos de partido, con lo que el Leyma se fue con veinte puntos de ventaja al descanso (29-49), fueron la base para la victoria a pesar de que en la segunda parte se le complicó el partido. "Nos sirvieron para coger el colchón y ganar el partido", confirmó. La "resiliencia" del Menorca fue otro de los factores que cambiaron el signo del encuentro a partir del descanso. "Querían meterse y eso ha hecho que se embarullase un poco el juego. Pero creo que mantuvimos el control, a excepción de fogonazos de algunos jugadores del Menorca. Así que contentos por la clasificación para la Final Four", analizó.

Defensa

Carles Marco también opinó que una de las claves estuvo en la defensa. "Ellos fallaron algún tiro, pero también porque nosotros imprimimos una energía que les costó igualar y no consiguieron levantar tiros fáciles", admitió y volvió a incidir en que los suyos supieron correr bien, recuperando una esencia que les había acompañado a lo largo del año: "Cuando corrimos en los primeros 20 minutos lo hicimos con muy buenos espacios. Que a veces, correr por correr, no. A lo largo del año habíamos hecho lo de esos veinte primeros minutos, correr de llegar a las esquinas, de dar pases y tirar desde las esquinas liberados porque llegábamos antes".

Efecto Guillem Jou

Sobre Guillem Jou, que por primera vez en mucho tiempo no salió en el quinteto inicial pero que acabó como el más valorado con 21 puntos, señaló que "es fundamental en ataque y en defensa cuando está acertado y cuando no". "Creo que fue el primero o el segundo partido que no salía de titular, porque intentamos cambiar los emparejamientos para que no cubriera a Zurbriggen", explicó. "Él siempre hace su tarea perfecto. Si está acertado ya es cojonudo. Y nos ha ayudado en todo. En los intangibles siempre está. Y yo creo que necesitaba un partido así, porque después de perder contra Obradoiro, que nos vinimos todos un poco abajo, a él se le vio también física y anímicamente peor. Y le ha costado. Espero que los dos partidos que nos puedan quedar, uno fijo, esté al mismo nivel", continuó sobre su jugador.

Final Four

Sobre la Final Four, Marco tiró de la célebre palabra de Charlie Uzal: believe. "Es lo que hemos hecho todo el año. Creer en lo que hacemos cada día, en los jugadores que tenemos. Y también es lo que hemos hecho hoy. Hemos hecho algunos retoques para poder seguir jugando con nuestra identidad, no perderla", comentó. Recordó que el equipo ya había tenido opciones el viernes, cuando forzó la prórroga para después jugarla "fatal". Y eso generó una respuesta de todos. "En el staff estuvimos dos días dándole a la cabeza. Y los jugadores preguntaron, hicimos vídeos, entrenamos, han vuelto a preguntar... Es lo que tiene este equipo. Estoy contento de que después de un partido malo, nos sobrepusimos. Y eso es creer en lo que hacemos. Y espero que sigamos haciéndolo en los diez días que quedan para el próximo partido", concluyó.