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Básquet Coruña | Playoffs

El 1x1 del Básquet Coruña en el tercer partido ante Menorca

Cremo y Jorgensen, los más acertados en la derrota del cuadro herculino

José Gerardo Fernández
José Gerardo Fernández
23/05/2026 00:35
Tercer partido entre Menorca y Básquet Coruña
Ily Diop lanza ante la defensa de Fynn Schott
Moi Varela | Hestia Menorca
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MCDONALDS 620X50

5 DÍDAC CUEVAS

Después de fallar todo lo que tiró en el partido encestó el triple que permitió al equipo forzar la prórroga. Luego en esta anotó otra canasta de 3 que no sirvió de mucho.

7 PAUL JORGENSEN

De los más entonados en la derrota. Muchos puntos y defensa aceptable. Muy marcado y a veces, castigado.

5 GUILLEM JOU

No tuvo su día como no lo está teniendo en esta fase final de la Liga. No es el Jou que comenzó la competición absolutamente metido en ella y con un acierto ofensivo muy interesante.

5 CAIO PACHECO

Recordó al río Guadiana que aparece y desaparece. No fue, ni mucho menos, su  mejor partido. Los bases tuvieron un problema importante durante todo el partido con apellido propio: Zurbriggen.

– DANILO BRNOVIC

Apenas jugó un minuto.

4 ILIMANE DIOP

Al primer partido de esta serie en el que anotó 22 puntos une el de anoche donde no dio ni una a derechas. Para colmo en un momento decisivo hizo una falta muy estúpida en ataque. Un pívot de su altura y experiencia debería “meterla para abajo” y no abusar tanto del “tirito” de media distancia.

7 JOE CREMO

El mejor del equipo. Los 19 puntos anotados lo atestiguan. Un lunar, los dos triples consecutivos que delante de su cara anotó Littleson en un momento decisivo de partido.

5 MUS BARRO

Desdibujado. Schott, Wemby y Gallete le dieron todo lo que pudieron. Me refiero a las faltas. Tampoco tuvo su día.

5 STRAHINJA MICOVIC

Unió alguna acción francamente buena a pérdidas incomprensibles. Lo tiene difícil siempre porque nos vamos a acordar de Radoncic. Acabó lesionado tras una caída muy aparatosa al final del choque.

6 ABDOU THIAM

No estuvo demasiado bien en la mayoría de las acciones del juego pero lo suyo lo hizo muy bien. Capturo 11 rebotes en cuyo caso la nota tiene, por fuerza, que subir.

5 JACOBO DÍAZ

Lo comentado sobre Jou, nos valdría perfectamente para Jacobo. Determinante en muchos partidos y que está en una fase bastante pobre. El equipo lo nota.

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