El 1x1 del Básquet Coruña en el tercer partido ante Menorca
Cremo y Jorgensen, los más acertados en la derrota del cuadro herculino
5 DÍDAC CUEVAS
Después de fallar todo lo que tiró en el partido encestó el triple que permitió al equipo forzar la prórroga. Luego en esta anotó otra canasta de 3 que no sirvió de mucho.
7 PAUL JORGENSEN
De los más entonados en la derrota. Muchos puntos y defensa aceptable. Muy marcado y a veces, castigado.
5 GUILLEM JOU
No tuvo su día como no lo está teniendo en esta fase final de la Liga. No es el Jou que comenzó la competición absolutamente metido en ella y con un acierto ofensivo muy interesante.
5 CAIO PACHECO
Recordó al río Guadiana que aparece y desaparece. No fue, ni mucho menos, su mejor partido. Los bases tuvieron un problema importante durante todo el partido con apellido propio: Zurbriggen.
– DANILO BRNOVIC
Apenas jugó un minuto.
4 ILIMANE DIOP
Al primer partido de esta serie en el que anotó 22 puntos une el de anoche donde no dio ni una a derechas. Para colmo en un momento decisivo hizo una falta muy estúpida en ataque. Un pívot de su altura y experiencia debería “meterla para abajo” y no abusar tanto del “tirito” de media distancia.
7 JOE CREMO
El mejor del equipo. Los 19 puntos anotados lo atestiguan. Un lunar, los dos triples consecutivos que delante de su cara anotó Littleson en un momento decisivo de partido.
5 MUS BARRO
Desdibujado. Schott, Wemby y Gallete le dieron todo lo que pudieron. Me refiero a las faltas. Tampoco tuvo su día.
5 STRAHINJA MICOVIC
Unió alguna acción francamente buena a pérdidas incomprensibles. Lo tiene difícil siempre porque nos vamos a acordar de Radoncic. Acabó lesionado tras una caída muy aparatosa al final del choque.
6 ABDOU THIAM
No estuvo demasiado bien en la mayoría de las acciones del juego pero lo suyo lo hizo muy bien. Capturo 11 rebotes en cuyo caso la nota tiene, por fuerza, que subir.
5 JACOBO DÍAZ
Lo comentado sobre Jou, nos valdría perfectamente para Jacobo. Determinante en muchos partidos y que está en una fase bastante pobre. El equipo lo nota.