Previa | Tócala otra vez, Básquet Coruña

Imagen de uno de los duelos de cuartos entre el Básquet Coruña y el Menorca Patricia G. Fraga

El Leyma Básquet Coruña encara este viernes (21.00 horas) en Bintaufa el primer match ball de clasificación para la Final Four de la que será anfitrión el primer fin de semana de junio. Los de Carles Marco llegan al tercer capítulo de la serie de cuartos de final de los playoffs con un rotundo 5-0 a su favor en los duelos contra los de Javi Zamora.

Rotundo pero sufrido. Los tres últimos cara a cara, disputados en el espacio de un mes, todos en el Coliseum, llevaron el nivel de sufrimiento naranja a diferentes cotas.

La cumbre fue el del pasado domingo. El equipo balear llevó la iniciativa desde el primer cuarto y no la soltó hasta los últimos minutos, cuando un par de chispazos del Leyma acabaron con la resistencia, dura, pétrea, del octavo clasificado de la fase regular.

Resistencia es una de las palabras clave en este cruce. Si no la clave principal. Porque el guion de estos tres encuentros en el multiusos de Ponte da Pedra fue, en lo esencial, casi el mismo: el Menorca llega hasta donde le llega la batería física. Que resultó ser un poco menos lejos que la del subcampeón de la regular.

Es complicado, muchísimo (eso dicen los rivales), aguantar el desafío físico que plantea Carles Marco, quien, en principio, tendrá a todos sus hombres, incluido el tocado Caio Pacheco, listos para la batalla. Tal vez a esa apreciación colectiva habría que agregarle un matiz: los 40 minutos.

De todos modos, no solo de fuerza y batería debe vivir el equipo que pretenda ganarse el viaje de fin de curso a la Asociación de Clubes de Baloncesto. El Básquet Coruña necesita mejorar. Especialmente en los lanzamientos desde la larga distancia. El 30,7% de acierto (16 de 52) en lo que va de eliminatoria es manifiestamente mejorable.

Porque el equipo naranja tiene muy buenos lanzadores, lo ratifica, además del nombre de los mismos, el 36,3% de la temporada regular, guarismo únicamente superado por el Obradoiro (37,5%).

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Es cierto que esos tiradores han aparecido en momentos puntuales para clavar cuchillos desde los 6,75 metros en el corazón del Menorca. Lo hicieron Dídac Cuevas, Jacobo Díaz y Joe Cremo en el primer duelo de playoffs. Repitió el barcelonés en el segundo, en un último cuarto donde se jugó a lo qué el quiso. Y lo que necesita su equipo: ritmo, velocidad, muchas posesiones. Y puntería, claro.

Hablando del último periodo, si quedaba alguna duda de la mayor energía hasta el final de los naranjas lo apoya el marcador global: 58-37, con un explosivo 32-19 en la apertura y un menos espectacular, aunque igual de efectivo, 26-18 el pasado domingo.

A todos estos datos que tiñen el cruce de naranja hay que añadir algunos más. La rotación de Javi Zamora parece haber perdido a dos elementos. Tobias Rotegard, fichado un mes antes de los playoffs, no llegó a los tres minutos en pista en el primer duelo. En el segundo solo la pisó para calentar. Su interior más alto y experimentando, Víctor Arteaga, desapareció del mapa el domingo después de 100 segundos exactos en cancha.

Los salvavidas

El técnico madrileño tiene claro cuáles son sus (posibles) salvavidas. La calidad y el físico de Fernando Zurbriggen y la potencia, acompañada en esta serie de más acierto del habitual, de Adams Sola. El base argentino jugó 31 minutos y 51 segundos, el alero madrileño únicamente descansó 60 en el segundo envite. Edgar Vicedo no se quedó demasiado atrás: 28:49 bajo el cubo del Coliseum.

No parece la mejor medida para hacer frente a la exuberancia física del Leyma. Pero este Menorca tampoco va sobrado de efectivos ídem. Spencer Littleson, bastante bien amarrado en los primeros 80 minutos de la eliminatoria, y la muñeca de Jaume Lobo son otros dos activos importantes en ataque. Así como Jalen Cone, si tiene el día, aunque su temporada, después de ser la pasada el máximo anotador del equipo, está siendo floja. De momento, la defensa naranja lo está manteniendo a raya.

En circunstancias 'normales', el asunto tendría que quedar zanjado por la vía rápida. Las comillas tienen que ver con algo de lo que (casi) nadie quiere hablar, pero lo que (casi) todos acaban hablado. Pistas: van de tres en tres, vestidos de la misma manera y hacen un ruidito muy característico.

Los de tres de Bintaufa han participado en nueve partidos de la fase regular con el Básquet Coruña en cancha. El balance fue de 8-1 para los pupilos de Carles Marco, con la única derrota en la cancha del Palencia, donde la principal influencia fue el cansancio acumulado por los naranjas, que en la capital castellana disputaron su tercer partido en seis días, dos de ellos a domicilio.

Menorca-Básquet Coruña

Menorca: Fernando Zurbriggen, Spencer Littleson, Adams Sola, Egdar Vicedo, Fynn Schott –posible cinco inicial– Jalen Cone, Nico Galette, Jaume Lobo, Pol Molins, Emmanuel Wembi, Tobias Rotegard, Víctor Arteaga.

Leyma Básquet Coruña: Dídac Cuevas, Joe Cremo, Guillem Jou, Strahinja Micovic, Mus Barro –posible cinco inicial– Paul Jorgensen, Macachi Braz, Caio Pacheco, Danilo Brnovic, Ilimane Diop, Abdou Thiam, Jacobo Díaz.

Árbitros: Francisco José Zafra, Fernando Ibáñez, Cristina Adán.

Cancha: Pavelló Menorca.

Hora: 21.00 (LaLiga+).