Previa | La Final Four podría quedar definida este mismo viernes

Imagen de uno de los partidos del cruce de cuartos de final entre el Palencia y el Fuenlabrada VÍctor Quintana

La tercera jornada de los cruces de cuartos de final de los playoffs, de donde saldrán los protagonistas de la Final Four que acogerá, el 6 y el 7 de junio, el Coliseum herculino se completa con otros tres duelos con el mismo marcador global que el Básquet Coruña-Menorca. La disonancia se encuentra en la eliminatoria entre el Gipuzkoa y el Oviedo, la única dominada por el equipo sin ventaja de campo. Y, además, son gran solvencia.

El equipo carbayón, con el porriñés Javi Rodríguez a la batuta y el 'coruñés' (según la web de la FEB) Marques Townes (17,0 puntos, 6,0 rebotes, 3,5 asistencias y 1,5 robos en lo que va de serie) como solista y Raúl Lobaco (14,5 tantos y 6,0 rechaces) como segunda voz ha dejado sin argumentos al plantel dirigido por el exnaranja Sergio García.

Y ello a pesar de que el técnico donostiarra ha podido contar con todos sus efectivos en ambos duelos; no así su homólogo pontevedrés, que en el segundo tuvo la baja de otro 'coruñés' según el sitio oficial de la Federación Española de Baloncesto, el base esloveno Dan Duscak.

Al GBC le sigue penalizando su claro talón de Aquiles esta temporada: el tiro de tres puntos. El conjunto blanquiazul solo ha pasado por el aro diez de los 45 triples que ha intentado contra el Oviedo.

Sobre el papel este era el cruce de pronóstico más incierto. Y, de momento, está siendo el más desnivelado. Porque el Palencia, que en la primera jornada de los playoffs, en la que, curiosamente, los cuatro ganadores anotaron 93 puntos, había asfaltado al Fuenlabrada (90-52), tres días después las pasó canutas para doblegar a un rival que, para más inri, jugó sin uno de sus mejores activos, Vitor Benite. Tampoco saltaron a la parqué Daniil Stolbetskyi y Paul Rigot, mientras que en el equipo morado quedaron inéditos Manu Rodríguez y Gilad Levy.

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Los de Natxo Lezkano necesitaron de un demoledor último periodo (27-17) para llevarse a la buchaca (83-79) un partido que se les había enquistado desde el inicio. Con Josip Vrankic (17 puntos y 10 rebotes) como MVP.

Un sufrimiento extremo que llama a la atención no solo por la ausencia en el bando madrileño del capitán de la selección brasileña campeona de la AmeriCup el pasado verano, también por un par de detalles estadísticos: el 13 de 26 que registró desde el arco un Palencia que, además, ganó con claridad (38-25) la batalla reboteadora.

Para el duelo de este viernes Iñaki Martín necesita tanto a Benite como que el Fernando Martín se convierta en una olla a presión en contra del equipo más potente, junto con el Básquet Coruña, de estos playoffs.

El papel del más débil, por clasificación (noveno) y flojo momento de juego, estaba adjudicado a un Lucentum Alicante que, al igual que el Fuenla, perdió el primer capítulo con claridad (93-77) y en el segundo estuvo bastante cerca de poder robar el factor cancha, aunque es cierto que el Estudiantes fue por delante siempre y supo salir de un bajón en el último cuarto para imponerse por 74-67.

Y ello a pesar de no haber contado con la mejor versión de su referente principal, el elegido MVP de la temporada regular, Kevin Larsen (9 tantos y 7 rechaces). El pívot danés había firmado 13 puntos, 5 rebotes y 6 pases de canasta en el episodio inaugural de la eliminatoria.

El conjunto colegial, una incógnita antes de arrancar la postemporada, no ha despejado del todo las dudas sobre si tras ganarse en la Copa de España el rol de segundo cabeza de serie dedicó la segunda vuelta liguera (en la que tuvo en el dique seco a Jayson Granger y al exnaranja Lotanna Nwogbo) a 'hacerse el sueco' al tiempo que cuidaba a sus jugadores de cara al tramo que otorga el segundo pasaporte para la ACB.

Además de la buena defensa a Larsen, que está promediando 29 minutos en cancha, el equipo entrenado por Rubén Perelló está sufriendo por la ausencia por lesión de su base titular, el exnaranja Mike Torres, inédito en la serie.