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Básquet Coruña | Directos

En directo: Hestia Menorca-Leyma Básquet Coruña

Una victoria naranja sentenciría la eliminatoria y les daría el pase a la Final Four por el ascenso

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
22/05/2026 20:27
Menorca-Leyma Directo
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Hestia Menorca
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Básquet Coruña
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La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al tercer partido de playoffs contra Menorca? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Imagen de uno de los duelos de cuartos entre el Básquet Coruña y el Menorca
Imagen de uno de los duelos de cuartos entre el Básquet Coruña y el Menorca
Quintana
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Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del tercer partido de la eliminatoria de playoff entre Hestia Menorca y Básquet Coruña

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