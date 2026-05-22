Básquet Coruña | Directos
En directo: Hestia Menorca-Leyma Básquet Coruña
Una victoria naranja sentenciría la eliminatoria y les daría el pase a la Final Four por el ascenso
Hestia Menorca
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Básquet Coruña
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La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al tercer partido de playoffs contra Menorca? Os dejamos la previa de Chaly Novo
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Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del tercer partido de la eliminatoria de playoff entre Hestia Menorca y Básquet Coruña