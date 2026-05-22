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Básquet Coruña | Playoffs

Crónica | Lo que no tenía que pasar, pasó

El Básquet Coruña cedió en la prórroga ante Menorca, que fuerza el cuarto partido de la serie

José Gerardo Fernández
José Gerardo Fernández
22/05/2026 23:42
Tercer partido entre Menorca y Básquet Coruña
Mus Barro anota ante la defensa de Schott
Moi Varela | Hestia Menorca
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MCDONALDS 620X50

No pasó el Leyma a la Final Four como Estudiantes y Oviedo. Palencia también tendrá que esperar a un cuarto partido.

Arrancó un partido con un Leyma que de 9 puntos encestó tres triples. Jorgensen volvió a darse cuenta que el juego no es solo eso y anotó de dos. Como es habitual, en apenas 5 minutos ya habían jugado los diez habituales en los naranja. Cinco triples y una canasta sencilla antes de primer tiempo muerto de Javier Zamora demostraba, eso sí, que los nuestros estaban, como se suele decir, “enchufados”. 

Un 10-19 marca un acercamiento del Menorca, no por su buen juego, si no por fallos de los visitantes tras un campo atrás y en la siguiente jugada por pisar la línea. No obstante el juego era aceptable de los de Marco en ese primer cuarto y el resultado francamente bueno: 15-21.

Menorca-Leyma Directo

Así fue | El Menorca gana en la prórroga al Leyma para forzar el cuarto partido (85-82)

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Defensa al hombre de los naranjas mientras que los isleños alternaban hombre y zona, que a los foráneos se le seguía atravesando por momentos.

Demasiadas precipitaciones en ataque, rebote favorable a Menorca en general, diferencias que llegaron para el Básquet Coruña a los 10 puntos y los locales que hacían la goma para acercarse en apenas unos segundos. Estuvieron a 3 puntos, pero los nuestros mantuvieron la diferencia del primer cuarto al descanso: 38-44. Tensión máxima. Menorca porque perdiendo acababa la temporada para ellos y Leyma porque su objetivo es el ascenso y no quería desgastarse más de este tercer partido. La verdad es que los coruñeses unían acciones de mérito a pérdidas incompresibles. Por lo demás volvíamos a presenciar un partido que se podría conceptuar como “habitual” del Básquet.

Barro defensivo

En la reanudación, Menorca se mostró mucho más entonado que Leyma. Sabían que se acababa la liga si perdían y la intensidad subió. Los de Marco apenas anotaron 6 puntos en seis minutos del tercer cuarto. Eso dio alas a los isleños. Aunque las diferencias a su favor nunca fueron importantes. Insignificantes. Apenas un par de puntos. Un periodo negativo para Leyma que encestó 9 puntos en diez minutos y por todo ello no había nada decidido. Se circunscribía todo al último cuarto. Eso sí, con dos partidos de diferencia para Básquet. Que no era poco.

54-53 afrontaba ganando el Menorca el último parcial. Teóricamente los coruñeses son mucho más equipo. Pero eso no basta. Hay que demostrarlo en base a meter más puntos que ellos.

Ver para creer. El Leyma desapareció del encuentro. Menorca con dos triples consecutivos de Littleson y dos machaques de Schott también en menos de un minuto ponían con diferencia en el electrónico a Menorca. Jugaban mejor. Estaban metidos en un partido del que Básquet Coruña incomprensiblemente había desaparecido. La zona isleña se volvía a atragantar demasiado. Tampoco colaboraban con los de Marco los árbitros que, siguiendo la tónica de toda la temporada, hicieron sonar el silbato varias veces sin demasiada razón.

Todavía había posibilidades a 2 minutos. Pero la diferencia en ese momento estaba en 5 puntos para ellos y Diop, que no estaba ni mucho menos acertado, hizo una falta clara en ataque y la historia llegaba a su fin. Me acordé del ciclismo, donde siempre se dice que hasta que no pasas la línea de meta no has ganado. Triple (solo habían metido uno en toda la segunda parte) y pelota para Menorca con “Sola” debajo de canasta y “solo” falla incomprensiblemente. 6 segundos. Balón para Cuevas y tiro nada más entrar en campo contrario y “canastón”. Su primera canasta en todo el partido. Empate y prórroga.

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El tiempo añadido no cambió la dinámica del encuentro. Superiores los menorquines. Vuelven a ganar por 3 a falta de seis segundos. Pero la historia del tiempo habitual no se repite. Cuarto partido, el próximo domingo a las 19.00 horas, justo cuando el Deportivo se la esté jugando en Valladolid. O sea, empacho de deporte para todos los coruñeses.

No es una buena tarjeta haber perdido este partido. Los de Menorca es posible que se crean lo que no son. Pero se lo creerán y ese segundo encuentro en la isla se ha vuelto como en el circo para Leyma. El más difícil todavía. Nos salva que somos mucho mejor equipo que ellos. Que tienen a Zurbringgen, Littleson y, con todo el respeto, poco más.

Hestia Mernoca 85-82 Básquet Coruña

Menorca (15+23+16+20+11): Zurbriggen (16), Littleson(19). Vicedo (14), Sola () y Schott (6) - quinteto inicial - Cone (3), Gallete (8), Lobo (3), Wembi (8), Rottergard (0), y Arteaga (0).

Básquet Coruña (21+23+9+21+8): Cuevas (6), Cremo (19), Jou (3), Micovic (8) y Barro (3) - quinteto inicial - Pacheco (8), Jorgensen (17), Diop (7), Thiam (8), Brnovic (0) y Jacobo Díaz (3).

Árbitros: Francisco Zafra, Fernando Ibáñez y Cristina Adan. Eliminado por 5 faltas personales Fer Zurbriggen.

Incidencias: Tercer partido de playoffs de ascenso a ACB disputado en el pabellón de Bintaufa (Mahón, Menorca) ante 2.413 espectadores

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