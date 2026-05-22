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Básquet Coruña | Playoffs

Carles Marco: "Nos ha colapsado su defensa en zonas"

El técnico del Básquet Coruña reconoció que Menorca fue merecedor del triunfo

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
22/05/2026 23:56
Carles Marco durante el segundo partido ante Menorca
Carles Marco durante el segundo partido ante Menorca
Carlota Blanco
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Cayó el Básquet Coruña por primera vez esta temporada contra Hestia Menorca y no pudo cerrar por la vía rápida la eliminatoria de cuartos de final. Ambos equipos se volverán a ver las caras este domingo, de nuevo en Bintaufa, a partir de las 19.00 horas. Así valoró Carles Marco, entrenador del Leyma, la derrota de su equipo.

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El técnico catalán quiso empezar felicitan a su rival "por la victoria", tras lo que pasó a valorar el partido por tramos: "Un partido igualado en el que creo que hemos estado excelentes los dos primeros cuartos, jugando bien, defendiendo bien, pero con algunas pequeñas cosas que nos han hecho no irnos más holgados en el marcador. Pequeños detalles, bastantes pérdidas no forzadas... Pero en general bien".

Como él mismo reconoce, las tornas cambiaron en la segunda mitad, cuando Menorca le dio la vuelta al encuentro a base de defensa: "Todo ha cambiado un poquito a partir del tercer cuarto. Creo que nos ha colapsado su defensa en zonas. Nos hemos parado, hemos dejado de jugar y cuando pensamos más de la cuenta fallamos esos tiros que estamos solos. Creo que hemos tirado bastante bien, en algunos momentos incluso solos. Cuando pensamos y no ejecutamos somos peor equipo".

El Leyma remó y consiguió forzar la prórroga, pero se terminó quedando en la orilla durante el tiempo extra: "Ha sido un cara o cruz. Somos un equipo resiliente y que no pierde la cara y lo hemos demostrado yendo a la prórroga. Pero merecido punto y el domingo más".

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