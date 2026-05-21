Javi Zamora: "Dentro de la pista no hemos tenido sensación de inferioridad"

Javi Zamora gesticula durante un partido contra el Básquet Coruña Quintana

Javi Zamora, entrenador del Menorca, comentó en la rueda de prensa previa al tercer duelo de cuartos de final, este viernes (21.00 horas), contra el Leyma Básquet Coruña que "dentro de la pista no hemos tenido una sensación de inferioridad".

El técnico madrileño indicó que "el equipo está bien, con mucha ilusión de poder vivir estos partidos de la serie en casa. Es el primer playoff de ascenso a la ACB en la historia de nuestro joven club. Llevo casi quince años en la isla sin vivir algo así. Muchas de ver el ambiente ; estoy convencido de que va a ser una fiesta del basket y espero que podamos vivir un gran partido".

Zamora también quiere "quitarnos esa etiqueta de plantar cara. Estamos en un playoff y les hemos mirado a los ojos. Es un gran proyecto, vienen de la ACB y [el Leyma] está diseñado para retornar a la máxima categoría. Tienen un plantillón y un pedazo de entrenador, pero ya nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos hacer la cosas muy bien, que durante muchos minutos, sobre todo en el segundo partido, llevamos la iniciativa y mantuvimos un nivel defensivo excelso. Al final se decidió por detalles; salió cruz, pero tenemos muchas ganas de volver a tener la oportunidad de dar nuestra cara más competitiva".

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Respecto a las principales claves, poca duda: "El rebote. Durante la primera mitad [del segundo partido] lo dominamos y eso nos ayudó a poder correr, a poder jugar en pocos segundos, a que ellos no tuviesen segundas y terceras opciones. Otra de las claves es la defensa del pick & roll. Es una situación que ellos usan muchísimo y que en el segundo partido bajamos un poquito la eficiencia. Creo que ahí podemos mejorar. También es un partido de básicos, de uno contra uno, de balance defensivo...., y de poner todo en la pista para llegar al cuarto".

El Menorca ha perdido los cinco choques precedentes ante el Leyma. Una nueva derrota pondría el punto final a su temporada. "Pensamos solo en las cosas que dependen de nosotros, en intentar estar sólidos en todas las cosas que implica tácticamente un partido. Poner el foco ahí y en tratar de competir lo mejor posible. Esperemos que no sea el último. Menorca no se rinde. Nunca ha sido una plaza fácil para nadie".

Zamora elogió al rival: "Hay muchos puntos que hablan de esa superioridad; estuvieron muchos meses mandando en la clasificación, jugando un basket súper coral", pero también subrayó que "nosotros, dentro de la pista, no hemos tenido una sensación de inferioridad. Evidentemente sabemos quiénes somos, de dónde venimos y tratamos de mantener nuestra humildad. En el primer partido, el equipo no se rindió; en el segundo, incluso merecimos más. Los chicos hicieron un esfuerzo brutal. Tenemos que seguir en la línea de seguir trabajando, creer en lo que hacemos y, sobre todo, jugar con esa ambición y esa competitividad que nos quiten ese complejo de inferioridad, para poder llevarnos los partidos. Visualizar esa remontada, que sería una gesta; hay que recurrir a la épica, pero los chicos creen en ella", concluyó Javi Zamora.