Carles Marco: "Esperamos que los entrenadores y los árbitros no sean los protagonistas"

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al tercer duelo de playoffs contra el Menorca Javier Alborés

Antes de comenzar la rueda de prensa previa al tercer partido de cuartos de final de los playoffs, este viernes (21.00 horas) en la cancha del Menorca, Carles Marco carraspeó varias veces. A la pregunta de si estaba resfriado, respondió con una sonrisa: "No. Muchas horas hablando". Luego siguió haciéndolo (hablar) respecto al partido en Bintaufa.

Estado de la plantilla. "Bien. Hemos entrenado, lo poco que se entrena porque jugamos el domingo y el viernes volvemos a jugar, son cuatro días. Hemos hecho cosas para jugar un buen partido en Menorca. Físicamente, bien. Caio, mejor de lo que nos esperábamos y ya entrenando casi con normalidad. A falta del entreno de mañana y del viaje, esperemos llegar en perfectas condiciones físicas al tercer partido".

Trabajo mental ante la cercanía de la Final Four. "Pensamos en el próximo partido, como hemos hecho hasta este momento. No sé qué pensarán ellos [sus jugadores]; lo que yo pienso es que es un partido dificilísimo, que va a haber un gran ambiente, que es una cancha difícil, que ellos son muy buenos, que juegan muy bien, que han estado a punto de ganarnos aquí en el Coliseum. Entonces, pensar solo en ese tercer partido; ojalá compitamos, podamos ganar y dejar la serie lista. Pero lo veo difícil. Cada partido es una historia. Vamos intentar plantear el partido lo mejor posible y jugar lo mejor posible para solo pensar en este partido, como hemos hecho durante todo el año".

Aspectos a mejorar para sufrir menos. "Ritmo de partido. Creo que tenemos que jugar a más posesiones. Nos está costando por cómo juega Menorca. Es clave el rebote, como en todos los partidos que jugamos, pero más ahora, para poder correr y no tener que dar segundas opciones. Creo que estamos haciendo un buen trabajo defensivo; no no están metiendo muchos puntos, pero es hacerlo todo un poquito mejor. Sobre todo ritmo, rebote e intentar llevar nosotros la iniciativa en el partido y no ellos, como lo han hecho en los últimos partidos [contra el Básquet Coruña]. No en los dos primeros en Menorca. En el de liga regular estuvimos los últimos 20 minutos con nuestro ritmo. Necesitamos coger la iniciativa del ataque y de la defensa".

Otros dos equipos que van 2-0 también han sufrido. "Sabíamos que es muy difícil jugar un playoff. Nos conocemos todos mucho. Excepto Oviedo, que ha ganado los dos partidos fuera y lo está haciendo muy bien, Palencia sufrió en el segundo partido, Estudiantes también... Porque todos son muy buenos equipos, todos tienen la ilusión de ganar y compites en cada partido los 40 minutos al máximo. Hay que pensar que no vamos a ganar un tercer partido sin sufrimiento y sin hacer las cosas muy bien".

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Hablar de los árbitros sin hablar de los árbitros. "Como dije después [del segundo partido], la labor de ellos es muy difícil. Podemos acertar, podemos equivocarnos. Les respeto mucho, les he respetado como jugador y como entrenador. A muchos de ellos los conozco desde hace muchos años. Leandro [Lezcano, colegiado principal en el segundo duelo contra el Menorca] me ha pitado los dos últimos años en Euroliga. Evidentemente deben de pensar en su fuero interno 'nos hemos equivocado en algunas acciones y en otras hemos acertado'. Analizan los partidos como hacemos nosotros, pero digo, sin más, que esperamos que los entrenadores y los árbitros no sean los protagonistas de los partidos, que son los jugadores. Eso espero de los próximos partidos. Sí que es verdad que mucha veces vienes aquí [sala de prensa] en caliente y no estás conforme. Luego ves el partido y hay alguna situación que dices 'soy yo el que se ha equivocado'. Sin más. Ya digo que los respeto y es difícil su trabajo".

Protestas como jugador y protestas como entrenador. "Como jugador era un poco coñazo (risas), de estar todo el rato ahí... Yo soy de gesticular mucho y eso les cabrea porque es cuando les echa un poco a la gente encima".