Caio Pacheco recibe el galardón al mejor jugador del Básquet Coruña

Caio Pacheco, con el trofeo al Jugador Estrella de la temporada Javier Alborés

Caio Pacheco recibió este miércoles el premio al Jugador Estrella del Básquet Coruña de la temporada regular 2025-26, galardón que suma a los dos que había conquistado en los meses de diciembre y abril.

El base internacional brasileño disputó 30 de los 32 encuentros de la liga regular, en los que promedió 11,5 puntos (4,7% de acierto en tiros de dos, 3,9% en triples y 77,9% en triples), 1,7 rebotes, 4.8 asistencias (acabó quinto en el ranking de este apartado estadístico), 1,0 robos y 12,9 créditos de valoración.

Pacheco, campeón de América el pasado verano con la canarinha, dijo que "me quedo contento" con un premio individual en un equipo tan coral como el Leyma de Carles de Marco. Un premio entregado en base a los mensuales, ya que en esta ocasión el club no consultó a los aficionados y a los medios de comunicación.

"Creo que valora mi trabajo y el que hago todos los días", prosiguió Pacheco. "Pero somos un equipo y cualquier otro que estuviera acá sería merecedor, porque el premio tiene mi nombre, pero es de todos los jugadores y de los chicos que vienen del Xiria. Contento, porque un premio individual siempre es bueno, pero estoy acá por un objetivo mucho más grande".

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Caio se lesionó en los primeros compases de la temporada FEB, pero aun así ha conseguido ser el jugador más destacado del plantel naranja. "No quería tocar ese tema (risas), pero la lesión me jodió un poco, estuve jugando incómodo y dolorido durante un tiempo, pero esto demuestra que pude darle la vuelta por arriba. Agradecer también el trabajo del cuerpo médico. Ahora me tocó tener un golpe fuerte en el primer partido [de los playoffs] y me ayudaron mucho a poder estar en el segundo. Espero poder estar mejor en el tercero y ayudar al equipo como lo necesite".

Un golpe, en un dedo de un pie. del que asegura ir "mejor, mucho mejor. Del jueves al domingo estaba en una fase aguda, todavía me dolía bastante. Hicimos lo que teníamos que hacer para poder jugar, ayudé como pude y, lo más importante, sacamos la victoria. Creo que este viernes ya estaré más cómodo, ser más Caio y ayudar para poder sacar este partido, que es el más importante para nosotros".