Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

Caio Pacheco recibe el galardón al mejor jugador del Básquet Coruña

El brasileño suma este reconocimiento a los de los meses de diciembre y abril

Chaly Novo
Chaly Novo
20/05/2026 14:25
Caio Pacheco, con el trofeo al Jugador Estrella de la temporada
Caio Pacheco, con el trofeo al Jugador Estrella de la temporada
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Caio Pacheco recibió este miércoles el premio al Jugador Estrella del Básquet Coruña de la temporada regular 2025-26, galardón que suma a los dos que había conquistado en los meses de diciembre y abril.

El base internacional brasileño disputó 30 de los 32 encuentros de la liga regular, en los que promedió 11,5 puntos (4,7% de acierto en tiros de dos, 3,9% en triples y 77,9% en triples), 1,7 rebotes, 4.8 asistencias (acabó quinto en el ranking de este apartado estadístico), 1,0 robos y 12,9 créditos de valoración.

Pacheco, campeón de América el pasado verano con la canarinha, dijo que "me quedo contento" con un premio individual en un equipo tan coral como el Leyma de Carles de Marco. Un premio entregado en base a los mensuales, ya que en esta ocasión el club no consultó a los aficionados y a los medios de comunicación.

"Creo que valora mi trabajo y el que hago todos los días", prosiguió Pacheco. "Pero somos un equipo y cualquier otro que estuviera acá sería merecedor, porque el premio tiene mi nombre, pero es de todos los jugadores y de los chicos que vienen del Xiria. Contento, porque un premio individual siempre es bueno, pero estoy acá por un objetivo mucho más grande".

Segundo partido de playoffs entre Leyma Básquet Coruña y Menorca

El horizonte se tiñe del naranja del Básquet Coruña

Más información

Caio se lesionó en los primeros compases de la temporada FEB, pero aun así ha conseguido ser el jugador más destacado del plantel naranja. "No quería tocar ese tema (risas), pero la lesión me jodió un poco, estuve jugando incómodo y dolorido durante un tiempo, pero esto demuestra que pude darle la vuelta por arriba. Agradecer también el trabajo del cuerpo médico. Ahora me tocó tener un golpe fuerte en el primer partido [de los playoffs] y me ayudaron mucho a poder estar en el segundo. Espero poder estar mejor en el tercero y ayudar al equipo como lo necesite".

Un golpe, en un dedo de un pie. del que asegura ir "mejor, mucho mejor. Del jueves al domingo estaba en una fase aguda, todavía me dolía bastante. Hicimos lo que teníamos que hacer para poder jugar, ayudé como pude y, lo más importante, sacamos la victoria. Creo que este viernes ya estaré más cómodo, ser más Caio y ayudar para poder sacar este partido, que es el más importante para nosotros".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Carles Marco, durante la rueda de prensa previa al tercer duelo de playoffs contra el Menorca

Carles Marco: "Esperamos que los entrenadores y los árbitros no sean los protagonistas"
Chaly Novo
Caio Pacheco, con el trofeo al Jugador Estrella de la temporada

Caio Pacheco recibe el galardón al mejor jugador del Básquet Coruña
Chaly Novo
Jacobo Díaz y Fer Zurbriggen pelean por un rebote en el segundo partido de la serie

La vuelta a los básicos del rebote como clave del segundo triunfo naranja
Raúl Ameneiro
Álex Hernández y su familia en el homenaje que le realizó el colegio Salesianos

El homenaje más personal a Álex Hernández
María Varela