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Básquet Coruña | Playoffs

La vuelta a los básicos del rebote como clave del segundo triunfo naranja

El Básquet Coruña logró menos capturas que el Menorca en tres cuartos, pero superó a su rival en el momento clave

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
19/05/2026 21:07
Jacobo Díaz y Fer Zurbriggen pelean por un rebote en el segundo partido de la serie
Jacobo Díaz y Jaume Lobo pelean por un rebote en el segundo partido de la serie
Carlota Blanco
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“Nosotros somos un equipo que necesita de nuestro defensivo para correr y del ofensivo para tener segundas opciones. Hemos sido muy buenos todo el año y necesitamos serlo también en el playoff”. Eso dijo Carles Marco en rueda de prensa tras el segundo partido de la eliminatoria contra Menorca.

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Y es que ahí estuvo una de las claves del encuentro, en el rebote. Tras perderlo 34-24 en el primer duelo, los baleares empezaron dominando en ese aspecto el pasado domingo con un 2-9 en el cuarto inicial. Al descanso, el balance fue de 11-16, con seis capturas ofensivas para los visitantes, las mismas que en todo el primer partido.

En el tercer cuarto se igualó la contienda con un 8-9 en ese parcial y en el último, el que supuso la remontada del Básquet Coruña, los naranjas se impusieron por primera vez en el encuentro: 13-5. Además, terminó ganando el duelo global del rebote por 32-30. 

Ahí estuvo una de las claves que llevaron al Leyma a remontar un resultado adverso de hasta ocho puntos. Menorca aumentó el nivel físico en todos los aspectos del juego con respecto al primer partido y el Básquet Coruña lo acusó, pero consiguió volver a sus básicos y a su identidad a tiempo para poner el segundo punto de la eliminatoria de cuartos de final en su casillero particular.

El tercer partido será este viernes, pero con cambio de escenario. Se diputará a las 21.00 horas en Bintaufa y los jugadores de Menorca ya han recibido un mensaje de un mito del baloncesto balear como Sergio Llull: “Aunque la serie esté cuesta arriba, ya sabéis que rendirse no es una opción allí en Menorca”.

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