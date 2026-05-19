El horizonte se tiñe del naranja del Básquet Coruña

Acción ofensiva de Joe Cremo en el segundo partido de cuartos contra el Menorca Carlota Blanco

El horizonte del Leyma Básquet Coruña se presenta despejado y con ese precioso sol anaranjado que tanto nos gusta contemplar. A pesar del tremendo sufrimiento, especialmente el pasado domingo, en los dos primeros capítulos de la serie al mejor de cinco de cuartos de final contra el Menorca.

El equipo balear, que jugará el próximo como anfitrión, tiene muy poco a que aferrarse. Lo dice la historia de la segunda categoría nacional.

En un total de 93 ocasiones, sin contar la presente campaña, una eliminatoria comenzó con las dos primeras victorias para el mismo equipo. Y en 48 la cosa terminó por la vía rápida. Lo que representa un 51,6% de conjuntos que avanzaron de ronda y/o se proclamaron campeones de la postemporada.

El porcentaje de series que remataron con 3-1 tras arrancar con 2-0 es del 27,9%. Es el primero al que puede agarrarse el plantel entrenado por Javi Zamora si quiere jugar un segundo partido en Bintaufa en busca de forzar el quinto y definitivo, situación que se ha dado 19 veces (20,4%).

Dentro de este segmento hay uno muy pequeñito, casi microscópico, que es el otro salvavidas del Menorca: las dos remontadas épicas. La primera, data de la campaña 2002-03, cuando el formato de los playoffs era los cuartos de final y las semifinales al mejor de cinco encuentros y la final, con los protagonistas ya ascendidos deportivamente, en un cara a cara de 40 minutos.

El Bilbao Basket ganó en su cancha por 78-76 y 96-72, perdió en la del León por 85-71 y 87-77 y en desenlace, en el entrañable Polideportivo La Casilla, cedió por 74-80. En el equipo vasco daba sus primeros pasos profesionales Tiago Splitter, jefe la temporada 2024-25 de Carles Marco en el staff técnico del París Basketball. En el bando castellano militaba Sony Vázquez, padre de Isaac Vázquez, base del Ourense.

El segundo milagro ocurrió en el ejercicio 2017-18, con el sistema de todas las rondas, final incluida, al mejor de cinco encuentros. Y también avanzó el equipo sin ventaja de campo y asimismo en cuartos de final. El Oviedo venció en Pumarín por 64-58 y 91-76, perdió en el Palacio Municipal de Deporetes de Palencia por 64-60 y 91-81 y, en la vuelta a su fortín, por un escuálido 54-66. El exnaranja y actual jugador del Fuenlabrada Romaric Belemene, defendía los colores del equipo carbayón.

El Básquet Coruña gana contra dos equipos (81-76) Más información

Carles Marco: "Lo hemos resuelto con la ayuda de nuestra gente" Más información

El Básquet Coruña nunca ha llegado a dominar por 2-0 una serie de playoffs por el ascenso a la ACB. Sí ha estado 0-2 en dos ocasiones. En campañas consecutivas. En la 2021-22, bajo la batuta de Sergio García, el equipo naranja acabó la fase regular en muy mala forma, algo que se reflejó en el cruce contra el Bàsquet Girona, resucitado a mitad de temporada con la incorporación de su presidente, Marc Gasol, a la plantilla que entrenaba Jordi Sargatal, sustituto de... Carles Marco, destituido al final de la jornada ocho, tras caer en casa contra el... Leyma. La cosa acabó con 3-0, incluyendo un sonrojante 92-62 en el segundo episodio.

En la 2022-23, el verdugo fue el Gipuzkoa. Esta vez con el factor cancha favorable al grupo gobernado por Diego Epifanio, atrapado en la telaraña diseñada por Lolo Encinas, ahora técnico del Alega Cantabria, en los dos primeros partidos, en Riazor. El Leyma ganó el tercero y estuvo a punto de forzar el quinto (82-77).

Los cruces de cuartos de final de la presente temporada han arrancado todos con 2-0. Bueno, el Gipuzkoa-Oviedo, con 0-2. Una situación que no se daba desde la 2021-22, donde además de Girona progresaron el Palencia, que barrió al Oviedo; el Estudiantes, que cedió un partido contra el Valladolid, y el Força Lleida, que superó en cinco al Cáceres.

El anterior pleno de 2-0 en una ronda inicial de la postemporada data de la 2009-10. Dos eliminatorias, Tizona-Cáceres y Menorca-Breogán remataron con 3-1, el Tenerife barrió al León y Melilla derrotó en el cinco al Sant Josep gerundense.

Circunstancia no repetida

En los cuartos de final de la 2005-06 se dio una circunstancia no repetida. Los cuatro enfrentamientos se decidieron por la vía rápida. El León-Palma, el Murcia-L'Hospitalet y el Zaragoza Tarragona, con 3-0; el Inca-Gipuzkoa, con 0-3.

En la 2018-19, con el formato vigente de cuartos al mejor de cinco y Final Four, solo un cruce, el Oviedo-Ourense, comenzó con dos triunfos del mismo equipo. Las logró el equipo gallego, que sentenció por la vía rápida en el Pazo Paco Paz.

El pasado curso, en Fuenlabrada contra el Tizona y el Estudiantes frente al Gipuzkoa, se metieron en la Final Four por el camino más corto, ambos con ventaja de campo.

En los primeros años de vida de la competición nacida como Liga LEB, los playoffs contaron con una ronda de octavos de la que estaban exentos los cuatro primeros clasificados de la fase regular. En la 1997-98, la segunda campaña de la historia, no se registró ningún 2-0 en esa estancia inicial.

En las 30 temporadas hay varias sin eliminatorias al mejor de cinco partidos, además de la incompleta 2019-20, parada tras 24 jornadas a causa de la covid-19. En la siguiente, dividida la regular en dos grupos, todos los playoffs fueron al mejor de tres. En la 2007-08 y la siguiente, la postemporada consistió en cuartos de final al mejor de tres para meterse en una Final a Cuatro.

Detalles de una historia de tres décadas que tira muy claramente hacia el naranja, aunque abre una ínfima rendija a la esperanza del bonito aguamarina de la camiseta que el Menorca lució en sus dos últimas visitas al Coliseum. Ojalá que no vuelva más hasta dentro de mucho. Al menos en Primera FEB.