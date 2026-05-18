Básquet Coruña y Menorca, dos polos opuestos en la rotación

Sola y Cremo, los jugadores más utilizados por sus respectivos entrenadores en el partido Carlota Blanco

El Básquet Coruña puso el dos a cero en la eliminatoria de cuartos de final de los playoffs de ascenso a Liga Endesa. Le costó. Tuvo que sudar la gota gorda contra un gran Hestia Menorca, que fue por delante en el marcador hasta los últimos minutos del encuentro, cuando el Leyma consiguió darle la vuelta.

El Básquet Coruña gana contra dos equipos (81-76) Más información

Tanto en este segundo partido como en el primero del pasado jueves, un factor clave fue el físico del Básquet Coruña en los minutos finales. El Leyma llegó al tramo decisivo del encuentro con más energía y más piernas que sus rivales, además de que con su estilo de juego, como ha sido habitual durante todo este curso, provoca que a los oponentes se les hagan más que largos los compromisos en el Coliseum.

Los datos, además, respaldan esta hipótesis. A pesar de haber alargado ligeramente las rotaciones con respecto a la temporada regular, Carles Marco sigue repartiendo los minutos entre (casi) todos sus jugadores, con tan solo dos hoy (Cuevas y Cremo) por encima de los 25 minutos de juego. En Menorca han sido tres los que superaron esa cifra y Schott se quedó a nueve segundos de sumarse a la lista. Pero el dato más salvaje de este segundo encuentro en cuanto a minutaje se refiere es el de un Adams Sola que tan solo descansó un minuto durante el choque. Es decir, estuvo 39 minutos sobre la pista del Coliseum. Ya pasó en el primer partido, donde fue el jugador más utilizado con diferencia, yéndose hasta los 35:10 en pista.

Con respecto a ese primer partido, la rotación de Menorca sufrió otras variaciones. El jueves, Víctor Arteaga jugó doce minutos, mientras que ayer no llegó a los dos. La presencia del interior español fue una de las debilidades de Menorca, la cual aprovechó a la perfección el jueves Ily Diop con el tiro de media distancia para irse hasta los 22 puntos. “El otro día esos tiros abiertos nos costaron muchos puntos, nos hicieron mucho daño en media distancia. Fynn y Wembi son más móviles y por eso hemos decidido que tuviesen la iniciativa del juego. Eso no quita que Víctor sea una pieza fundamental en lo que queda de serie”, explicó ayer Javi Zamora en la rueda de prensa posterior al duelo.

Carles Marco: "Lo hemos resuelto con la ayuda de nuestra gente" Más información

El técnico del equipo balear también habló sobre el tiempo de rotación de sus jugadores y sobre si considera que les pudo afectar el cansancio en los minutos finales: “Algunas de esas rotaciones han sido cortas, pero los interiores han hecho un gran trabajo. Debido al trabajo que estaban haciendo Fynn y Wembi, Arteaga no ha participado más. Los exteriores han hecho buenos tiros, pero no han entrado. Sería injusto decir que los chicos han llegado cansados. Los tiples de Coruña han llegado con mucho mérito y talento al final”.

En cuanto a los jugadores estrella de Menorca, Zurbriggen vio su minutaje (y su aportación) limitado en el primer partido por culpa de las faltas personales. Ayer, más liberado en ese aspecto, se fue hasta casi los 32 minutos de juego. Más chocante fue lo de Littleson, que lejos de aumentar su participación, ayer la disminuyó, pasando de 28 a 22 minutos sin tener problemas de faltas.

Oviedo, Estudiantes y Palencia se desmarcan en sus eliminatorias Más información

Estas minutadas de los jugadores del conjunto balear repercuten en que sus compañeros estén menos tiempo sobre la pista. Solo seis jugadores del equipo superaron los quince minutos de juego en el segundo duelo, mientras que el en Leyma fueron hasta ocho. Una plantilla seguramente más compensada que permite a Carles Marco rotar en todas las posiciones sin bajar el nivel. Esto ha permitido durante toda la temporada que le Leyma gane muchos partidos por desgaste y, por lo menos hasta el momento, parece repetirse la historia en los playoffs.